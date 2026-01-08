Cổ phiếu công ty Đồ hộp Hạ Long thoát cảnh giảm sàn

Trong buổi sáng phiên giao dịch ngày 8/1, cổ phiếu CAN của Công ty Đồ hộp Hạ Long có lúc rơi vào cảnh giảm hết biên độ, các lệnh bán giá sàn liên tục được dội xuống.

Tuy nhiên sang buổi chiều, việc giao dịch đi vào ổn định hơn. Cổ phiếu chốt phiên trong sắc đỏ với mức giảm 6,45%, còn 29.000 đồng/đơn vị. Giá cổ phiếu CAN hiện tại đã giảm 54% so với mức cao nhất một năm qua.

Khối lượng giao dịch khớp lệnh trong phiên đạt 13.500 cổ phiếu, cao hơn rất nhiều so với nhiều ngày trước đó.

Gần đây, công ty có kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ của Công ty lên 100 tỷ đồng.

Giá chào bán dự kiến ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với thị giá 32.700 đồng/cổ phiếu chốt phiên 12/12/2025. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến triển khai trong năm 2026, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Tổng số vốn thu về có thể đạt 75 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng dành cho dự án xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp (42 tỷ đồng chi phí xây dựng, 8 tỷ đồng mua sắm thiết bị). Phần còn lại, 25 tỷ đồng, được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ thanh toán cho nhà cung cấp và đối tác.

Sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long bán tại siêu thị (Ảnh: H.L).

Công ty Đồ hộp Hạ Long đang dính phải lùm xùm liên quan đến vụ việc 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được "phù phép". Quá trình kiểm tra cho thấy công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt lợn nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp. 9 đối tượng đã bị bắt giữ, khởi tố.

Giải trình về nội dung này, công ty Đồ hộp Hạ Long khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

"Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh", đơn vị nhấn mạnh.