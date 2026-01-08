Nhiều "ông lớn" ngân hàng báo lãi hàng chục nghìn tỷ đồng

Tính đến ngày 8/1, dù chưa có công bố báo cáo tài chính chính thức, song nhiều ngân hàng đã “hé lộ” kết quả kinh doanh với lợi nhuận hàng chục nghìn tỷ đồng.

Nhiều nhà băng đã công bố lợi nhuận

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt trên 36.000 tỷ đồng.

Năm 2024 , BIDV ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế gần 32.000 tỷ trong năm 2024. Như vậy, tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong năm vừa qua đạt khoảng 12,5%.

Hay Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), trong thư gửi cán bộ nhân viên đầu năm 2026, Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh đã tiết lộ kết quả kinh doanh ước tính với lợi nhuận trước thuế đạt 33.700 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với lợi nhuận hợp nhất năm 2024 (28.829 tỷ).

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) cũng cho biết tính đến hết năm 2025, tổng tài sản ước đạt 2,8 triệu tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024; dư nợ tín dụng ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với năm 2024.

Vietinbank chưa công bố chỉ tiêu lợi nhuận. Theo dự báo của nhiều đơn vị phân tích chứng khoán, mức lợi nhuận của ngân hàng này có thể trên 40.000 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận hợp nhất của VietinBank thu về hơn 29.535, tăng 51% so với cùng kỳ 2024.

Ban lãnh đạo Vietcombank cũng đã thông báo ngân hàng đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu quan trọng do NHNN giao trong năm 2025.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa gây bất ngờ khi quý IV/2025 thua lỗ, lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2025 đạt 7.628 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch được đại hội cổ đông giao. Điều này gây chú ý với thị trường, khi trước đó Sacombank được kỳ vọng sẽ xử lý dứt điểm các tồn đọng tài chính, từ đó giúp ngân hàng bứt phá.

Giao dịch ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tín dụng tăng trưởng cao nhất 10 năm

Năm 2025 nhìn chung là năm ngành ngân hàng ghi nhận nhiều thông tin mới. Đầu năm, chính sách về lãi suất cho vay thấp để khuyến khích người trẻ mua nhà hay người dân có thể mua nhà ở xã hội khiến không ít bên đối mặt với áp lực thu hẹp thu nhập lãi cận biên (NIM).

Dù vậy, lợi nhuận năm 2025 của hầu hết ngân hàng lớn dự kiến đều tăng trưởng so với năm ngoái trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh và tốc độ tăng nợ xấu chậm lại.

Trong đó, Thông tư 14/2025 do NHNN ban hành ngày 30/6/2025 và có hiệu lực từ 15/9/2025 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình nâng cao chuẩn mực an toàn của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Thông tư này quy định lại tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, qua đó thay thế và nâng chuẩn so với Thông tư 41/2016 vốn được xây dựng trên nền tảng Basel II.

Thực tế, các ngân hàng cũng tích cực tăng vốn trong năm 2025, song song xử lý dứt điểm nợ xấu, nợ tồn đọng. Thống kê cho thấy, nhiều ngân hàng gồm VietinBank, Saigonbank, HDBank và VietBank đã hoàn tất tăng vốn trong tháng 12/2025.

2025 cũng là năm chứng kiến sự tăng trưởng tín dụng cao, vượt mục tiêu ban đầu đề ra. Số liệu từ NHNN ghi nhận, tăng trưởng tín dụng năm 2025 dự kiến đạt khoảng 19-20% - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Tính đến ngày 24/12/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với đầu năm.

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của NHNN mới đây cho thấy tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý IV/2025 và cả năm 2025 tiếp tục có sự cải thiện tốt hơn so với cùng kỳ.