Nhà nước bán xong vốn hãng mì quốc dân “2 con tôm”, định giá 1.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinataba) vừa công bố đã bán thành công toàn bộ 960.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ đang nắm giữ tại Colusa - Miliket. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 18/12/2025 đến 24/12/2025 thông qua phương thức bán đấu giá công khai cả lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Nhà đầu tư duy nhất trúng giá đã chi ra tổng cộng hơn 206 tỷ đồng để sở hữu trọn lô cổ phiếu nói trên, tương đương mức giá khoảng 214.600 đồng/cổ phiếu. Nếu so với thị giá đóng cửa phiên gần nhất của cổ phiếu CMN là 71.900 đồng/cổ phiếu , mức giá trúng đấu giá cao gấp 3 lần. Tương ứng, mức định giá hãng mì quốc dân “2 con tôm” đang vào mức 1.000 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Vinataba chính thức không còn là cổ đông của Colusa - Miliket, giảm tỷ lệ sở hữu từ 20% về 0%.

Nhà nước bán xong vốn hãng mì quốc dân “2 con tôm”, định giá lên đến 1.000 tỷ đồng (Ảnh: DT).

Miliket nổi tiếng với hình ảnh mì gói 2 con tôm từ khoảng năm 1990. Dù thị phần hiện tại đã thu hẹp đáng kể so với thời hoàng kim, mì gói giấy 2 con tôm vẫn xuất hiện đều đặn ở kệ siêu thị, trong các nhà hàng, quán ăn lề đường…

Về kinh doanh, công ty vẫn đều đặn đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu 740 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng. Sang nửa đầu năm nay, doanh nghiệp đạt doanh thu gần 400 tỷ đồng (tương ứng mỗi ngày thu về hơn 2,2 tỷ đồng). Trừ chi phí, công ty đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 11 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của công ty ghi nhận 286 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới 160 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng quỹ đất có vị trí thuận lợi, bao gồm khu đất rộng 2 ha tại đường Kha Vạn Cân (TPHCM) với thời hạn thuê đến năm 2065 và khu đất hơn 8.590 m2 tại đường Tô Vĩnh Diện (Thủ Đức).

Việc bán cổ phần Miliket nằm trong chủ trương thoái vốn Nhà nước năm 2025. Trong khi thương vụ tại Miliket và Giày Thượng Đình thành công với mức giá bán được cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, thì không ít bên phải hủy do không có ai mua.

Đơn cử, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) đã phải huỷ kế hoạch bán vốn tại loạt công ty con do “ế”, tương tự VNPT cũng bán không thành công vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB)…