Điện mặt trời mái nhà dư thừa có thể bán tới 50% sản lượng

Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo lần 3 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2025 về cơ chế mua bán điện trực tiếp và Nghị định 58/2025 quy định chi tiết Luật Điện lực liên quan đến phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Theo dự thảo Nghị định, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được phép bán phần điện dư thừa gồm: Hệ thống của hộ gia đình; hệ thống đấu nối lưới điện quốc gia ở cấp hạ áp; hệ thống lắp đặt tại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo có lưới điện nhưng chưa liên kết hệ thống điện quốc gia.

Ngoài ra, hệ thống lắp đặt tại công trình là tài sản công (phải tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công) và các hệ thống khác có đấu nối lưới điện quốc gia, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực cũng được phép bán phần điện dư.

Việc mua bán theo thỏa thuận, nhưng không vượt quá 50% sản lượng điện phát ra. Sản lượng điện dư được thanh toán bao gồm điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà và cả điện từ hệ thống lưu trữ, nếu có.

Hệ thống điện mặt trời tự sản tự tiêu lắp đặt tại công trình là tài sản công được phép bán điện dư (Ảnh: Dương Phong).

Giá mua bán sản lượng điện dư là giá điện năng thị trường điện bình quân trong năm trước liền kề do đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện công bố, nhưng không cao hơn mức giá tối đa của khung giá phát điện loại hình điện mặt trời mặt đất tương ứng.

Với khu vực miền núi, biên giới, hải đảo chưa được cấp điện từ hệ thống điện quốc gia, Bộ Công Thương đề xuất không giới hạn sản lượng điện dư mua của bên bán. Sản lượng điện dư được thanh toán là toàn bộ lượng điện năng phát lên lưới điện của bên mua được đo tại công tơ.

Từ ngày nghị định này có hiệu lực đến ngày 31/12/2030, có thể mua bán điện dư với tỷ lệ cao hơn 50% sản lượng điện phát tại đầu ra của nguồn điện mặt trời mái nhà theo cường độ bức xạ.

Tổ chức, cá nhân bán điện dư phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, trừ trường hợp được miễn giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.