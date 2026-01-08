Vụ 130 tấn lợn bệnh được "phù phép": Công ty Đồ hộp Hạ Long lên tiếng

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ long (Halong Canfoco - mã chứng khoán: CAN) vừa có công văn giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến nội dung phản ánh về nguồn nguyên liệu đầu vào của công ty phát sóng trên VTV1 vào ngày 7/1.

Theo đó, Halong Canfoco khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

“Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh”, công ty này nhấn mạnh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, Halong Canfoco cho biết đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công ty cũng rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi được phát hiện tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Halong Canfoco).

Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đơn vị này lưu ý toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

“Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ”, đơn vị này nói thêm.

Các nhà máy hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000 và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không phát sinh gián đoạn trọng yếu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, xảy ra trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện đường dây thu mua thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong thời gian dài.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển và tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh. Trong đó, hơn 120 tấn được đưa vào kho của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền.

Quá trình kiểm tra cho thấy công ty này đã chế biến nhiều tấn thịt lợn nhiễm bệnh thành sản phẩm thịt hộp.

Công an TP Hải Phòng đã lấy mẫu thịt đưa đi giám định tại các cơ quan chuyên ngành và tổ chức tiêu hủy toàn bộ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh sau khi có kết quả.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.