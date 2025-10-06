Vẻ đẹp như thiên thần của mỹ nhân vừa đăng quang Hoa hậu Nga 2025

Ngày 5/10, chung kết cuộc thi Hoa hậu Nga 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Anastasia Venza. Với danh hiệu Hoa hậu Nga, người đẹp Venza sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu rúp (gần 321 triệu đồng) cùng cơ hội đại diện cho Nga tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn tới đây.

Hoa hậu Nga chính thức được tổ chức từ năm 1993. Đây cũng là cuộc thi sắc đẹp lớn và có tính cạnh tranh nhất tại quốc gia châu Âu này.

Trong mùa giải 2025, hơn 200 cô gái đã gửi đăng ký tham dự, trải qua những vòng tuyển chọn nghiêm ngặt để chọn ra 50 gương mặt tiêu biểu nhất cho đêm chung kết. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Nga yêu cầu thí sinh sở hữu chiều cao trên 1,73m, phải ở trong độ tuổi từ 17 đến 23.

Anastasia Venza (giữa) sẽ đại diện cho Nga tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Anastasia Venza (22 tuổi) sở hữu chiều cao 1,74m, gương mặt xinh đẹp và dáng vóc gợi cảm. Cô đang theo học tại Đại học Y khoa quốc gia Moscow (Nga). Ngoài đời, Anastasia Venza có phong cách thời trang hiện đại và gợi cảm. Người đẹp cho biết, ngoài thời trang, cô còn có đam mê với bộ môn cưỡi ngựa, bóng chuyền.

Cô sẽ là đối thủ của người đẹp Hương Giang, đại diện của Việt Nam, trong mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: Missosology).

Ngay sau chiến thắng của Anastasia Venza, người đẹp 22 tuổi đã nhận được những lời khen của truyền thông cũng như người hâm mộ tại Nga. Cô được đánh giá sở hữu vẻ đẹp hiện đại và quyến rũ, rất phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Anastasia Venza học ngành y, có đam mê lớn với thời trang và thể thao (Ảnh: Instagram).

Hoa hậu Hoàn vũ hiện là một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín và được quan tâm nhất thế giới. Đại diện đầu tiên và duy nhất của Nga giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ là người đẹp Oxana Fedorova. Tuy nhiên, thời gian đương nhiệm của cô khá ngắn ngủi.

Người đẹp sinh năm 1977 ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành người đẹp Nga đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2002. Cô cũng là Hoa hậu đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ đeo chiếc vương miện có hình cánh chim phượng hoàng nổi tiếng được làm từ 800 viên kim cương 18 cara, 120 viên ngọc trai quý và tổng giá trị là 250.000 USD.

Oxana Fedorova là người đẹp đầu tiên của Nga giành vương miện Hoa hậu hoàn vũ nhưng bị tước vương miện chỉ sau 3 tháng đăng quang (Ảnh: MU).

Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng kể từ khi đăng quang, Oxana Fedorova đã bị Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thu hồi vương miện với lý do “không thể hoàn thành nhiệm vụ”. Dù vậy, Oxana Fedorova vẫn là một cái tên đình đám trong giới sắc đẹp. Năm 2011, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties vinh danh cô là "Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất mọi thời đại", vượt qua nhiều tên tuổi biểu tượng khác.

Đại diện của Nga tại mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2024 là người đẹp Valentina Alekseeva. Cô đã lọt vào top 12 chung cuộc. Đây là thành tích ấn tượng nhất của đại diện Nga tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ trong những năm gần đây.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào ngày 22/11. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã có nhiều thay đổi trong quy chế như: Không giới hạn độ tuổi của thí sinh, chấp nhận thí sinh chuyển giới, đồng ý để thí sinh đã sinh con, đã kết hôn dự thi.

