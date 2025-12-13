“Nữ thần ngực đẹp” phủ nhận nâng cấp vòng một, muốn được nhớ qua diễn xuất

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Vanity Fair, Sydney Sweeney đã thẳng thắn phủ nhận nghi vấn phẫu thuật nâng ngực.

“Tôi chưa từng can thiệp thẩm mỹ ở bất kỳ đâu”, nữ diễn viên khẳng định. Đáng chú ý, câu trả lời của cô sau đó được kiểm chứng bằng máy phát hiện nói dối và được xác nhận là trung thực.

Đây không phải lần đầu Sweeney bác bỏ các tin đồn dao kéo. Trước đó, trong cuộc trò chuyện với Allure, cô cho biết chưa từng thực hiện bất kỳ ca thẩm mỹ nào và thừa nhận bản thân rất sợ kim tiêm. Nữ diễn viên cũng chia sẻ mong muốn được “già đi một cách tự nhiên”.

Sydney Sweeney được xem là biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Sydney Sweeney nhấn mạnh việc so sánh ngoại hình hiện tại của cô với quá khứ là thiếu công bằng. “Tất nhiên tôi sẽ trông khác đi. Tôi trang điểm và đã lớn hơn 15 tuổi”, cô nói.

Dù thường xuyên được gọi là “biểu tượng gợi cảm”, Sydney cho biết cô không thoải mái với danh xưng này. Nữ diễn viên mong khán giả ghi nhớ mình qua những vai diễn có chiều sâu thay vì hình ảnh nóng bỏng mà truyền thông gán ghép.

Ngôi sao thế hệ mới của Hollywood

Sydney Sweeney (SN 1997) từng là vận động viên võ thuật và trượt tuyết trước khi theo đuổi diễn xuất. Cô bộc lộ đam mê điện ảnh từ nhỏ và có vai diễn đầu tay khi mới 12 tuổi.

Sở hữu chiều cao 1,61m - khá khiêm tốn so với nhiều đồng nghiệp Hollywood - nhưng cô vẫn gây chú ý nhờ hình thể gợi cảm và thần thái tự tin.

Sydney Sweeney phủ nhận việc dao kéo thẩm mỹ để có ngoại hình như hiện tại (Ảnh: Extra).

Tên tuổi của Sydney Sweeney gắn liền với các vai diễn Cassie trong Euphoria và Olivia trong The White Lotus, đều mang về cho cô đề cử Emmy. Ngoài diễn xuất, cô còn thành lập công ty sản xuất riêng và tham gia nhiều dự án điện ảnh như Immaculate và Madame Web (2024).

Năm 2021, hãng tin AP vinh danh Sydney Sweeney là một trong những gương mặt đột phá toàn cầu. Năm 2022, cô lọt top 100 ngôi sao thế hệ mới do Time bình chọn. Những năm gần đây, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong các dự án lớn như: Reality, The White Lotus, Madame Web…

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Sweeney điều hành hãng phim Fifty-Fifty thành lập năm 2020. Cô từng đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính trong bộ phim Tu viện máu, cho thấy tham vọng mở rộng ảnh hưởng tại Hollywood.

Sydney Sweeney mong muốn khán giả nhớ đến qua các vai diễn thay vì ngoại hình bốc lửa (Ảnh: Getty Images).

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, Sydney Sweeney thừa nhận cô vẫn xem mình là một “kẻ ngoại đạo” tại Hollywood: “Tôi bắt đầu từ con số 0 và hiểu rõ sự khó khăn. Tôi đã mất hơn 10 năm làm việc cật lực để có được vị trí hiện tại”.

Ở tuổi 28, Sydney Sweeney sở hữu biệt thự trị giá 13,5 triệu USD tại Florida Keys (Mỹ), mua vào năm 2024. Sau khi hủy hôn với doanh nhân Jonathan Davino hồi tháng 5, cô được cho là đang hẹn hò nhà sản xuất Scooter Braun.

Theo People, Sweeney bị thu hút bởi sự tự tin và chu đáo của Braun. Cuối tháng 9, anh xuất hiện trong tiệc sinh nhật của cô tại Los Angeles (Mỹ), làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ ngày càng nghiêm túc.

Rũ bỏ hình ảnh “bom sex” để lột xác trong vai diễn khó

Dự án gần nhất có sự tham gia của Sydney Sweeney là Christy. Vào thời điểm phim công chiếu, nữ thần gợi cảm của Hollywood khẳng định, đây là bộ phim đầy tâm huyết của chính cô. Tuy nhiên, phim lại đối mặt với thất bại thương mại khi không thể cạnh tranh với các bom tấn như Predators: Badlands.

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ thái độ bình thản và tự hào về tác phẩm. Trên trang cá nhân, Sydney Sweeney viết: “Không phải lúc nào chúng ta cũng làm nghệ thuật vì con số. Chúng ta làm vì sức ảnh hưởng của nó tới khán giả. Và Christy là dự án có sức ảnh hưởng lớn nhất cuộc đời tôi”.

Sydney Sweeney khác lạ trong "Christy" (Ảnh: News).

Christy là phim tiểu sử về nữ võ sĩ quyền anh huyền thoại Christy Martin, với sự tham gia của Ben Foster, Merritt Wever và Katy O’Brian. Bộ phim kể lại hành trình vươn lên của Christy Martin - người phụ nữ đầu tiên được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Quyền anh Quốc tế (IBHOF).

Không chỉ tái hiện những trận đấu khốc liệt trên võ đài, phim còn khắc họa bi kịch đời tư của Christy, khi cô từng suýt mất mạng trong vụ bạo hành của người chồng kiêm huấn luyện viên Jim Martin.

Thoát khỏi hình ảnh nữ sinh gợi cảm trong Euphoria hay nhân vật quyến rũ của The Voyeurs, Sydney Sweeney chọn con đường gai góc hơn khi hóa thân thành một chiến binh thực thụ, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trên Variety, nhà phê bình Owen Gleiberman ca ngợi màn trình diễn “lột xác ngoạn mục” của Sydney Sweeney, gọi Christy là “bức chân dung đau đớn về bạo hành, sự thao túng và khát vọng sinh tồn”. Ông nhận định: “Sweeney đã hóa thân hoàn toàn. Mỗi cú đấm, mỗi ánh nhìn đều chất chứa sức mạnh và nỗi tổn thương”.

Sydney Sweeney vẫn tự hào về bộ phim không mang lại doanh thu lớn - "Christy" (Ảnh: Getty Images).

Để vào vai Christy Martin, Sydney Sweeney phải tăng hơn 13kg và trải qua nhiều tháng huấn luyện khắt khe với các chuyên gia thể lực và huấn luyện viên quyền anh chuyên nghiệp.

Chia sẻ tại Liên hoan phim Toronto, nữ diễn viên nói: “Tôi phải ăn liên tục, vừa tập luyện vừa giữ cân. Đó là hành trình gian khổ nhất nhưng cũng đáng giá nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Với kinh phí sản xuất 15 triệu USD, phim chỉ đạt doanh thu 1,3 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Tờ Variety nhận định, Christy được xếp vào nhóm những “người đẹp ngủ quên” của phòng vé - các tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao nhưng không thành công về mặt thương mại, tương tự Die My Love của Jennifer Lawrence hay The Smashing Machine của Dwayne Johnson.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng bộ phim xứng đáng được nhìn nhận dưới góc độ nghệ thuật hơn là chỉ đánh giá qua doanh thu.

Sydney Sweeney khẳng định: “Christy không chỉ là câu chuyện về những cú đấm hay vinh quang. Đó là câu chuyện về sự sống sót, lòng dũng cảm và hy vọng. Nếu bộ phim này có thể giúp chỉ một người phụ nữ dám thoát khỏi bạo lực, thì chúng tôi đã thành công”.

Với nữ diễn viên, thất bại thương mại chỉ là một phép thử cho niềm tin nghệ thuật: “Chúng tôi không làm phim để làm hài lòng số đông. Chúng tôi làm để kể những câu chuyện cần được kể”.

Dù doanh thu không đạt kỳ vọng, bộ phim vẫn được đánh giá là một trong những vai diễn táo bạo, sâu sắc và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Sydney Sweeney.