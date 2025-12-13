Giữa bất ổn tâm lý, Britney Spears thân mật cùng người đàn ông lạ

Trong đoạn video được đăng tải, ngôi sao 44 tuổi tận hưởng kỳ nghỉ trên một chiếc du thuyền sang trọng. Xuất hiện bên cạnh cô là một người đàn ông mặc quần bơi xanh đậm, có mái tóc sẫm màu và nhiều hình xăm trên cơ thể.

Britney Spears xuất hiện thường xuyên bên một người đàn ông lạ mặt thời gian gần đây (Ảnh: Instagram).

Cả hai cùng tham gia các hoạt động trên mặt nước, trò chuyện và thưởng thức đồ uống, làm dấy lên nghi vấn Britney Spears đang bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới.

Danh tính và mối quan hệ cụ thể giữa Britney Spears và người đàn ông nói trên hiện chưa được nữ ca sĩ xác nhận. Theo Dailymail, trong một video đã được gỡ bỏ trên trang cá nhân của giọng ca nổi tiếng, Britney giải thích rằng, người đàn ông đi cùng cô là anh họ.

Danh tính người đàn ông đi cùng Britney Spears khiến nhiều người tò mò (Ảnh: Backgrid).

Sự nghiệp lừng lẫy, đời tư nhiều biến động

Britney Spears là một trong những ngôi sao nhạc pop thành công nhất thế giới. Cô từng giành giải Grammy, sở hữu nhiều album đạt chứng nhận bạch kim và bán ra hơn 100 triệu bản trên toàn cầu.

Năm 2012, Britney đứng đầu danh sách nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo và được Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Theo Forbes, tài sản của nữ ca sĩ hiện ước tính khoảng 60 triệu USD.

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đời sống tình cảm của Britney Spears trải qua nhiều sóng gió. Nữ ca sĩ trải qua 3 cuộc hôn nhân, có 2 con trai nhưng không trực tiếp nuôi dưỡng. Các con sống cùng chồng cũ Kevin Federline và Britney có trách nhiệm cấp dưỡng trong nhiều năm.

Britney Spears từng là nghệ sĩ tài năng trước khi vướng vào những ồn ào đời tư và gặp vấn đề tâm lý (Ảnh: News).

Kevin Federline - người chồng thứ 2 - từng bị cho là sống dựa vào trợ cấp của Britney trong nhiều năm. Gần đây, anh phát hành tự truyện, tiết lộ nhiều chi tiết riêng tư và cáo buộc nữ ca sĩ thiếu trách nhiệm làm mẹ. Phía Britney Spears bác bỏ, cho rằng đây là thông tin sai lệch nhằm trục lợi.

Những mối quan hệ gây tranh cãi

Người chồng thứ 3 của Britney Spears là huấn luyện viên thể hình Sam Asghari. Hai người yêu nhau gần 6 năm và kết hôn chưa đầy 2 năm trước khi ly hôn vào năm 2023.

Thời gian đầu chung sống, Britney từng ca ngợi Sam là “tình yêu của đời mình”. Tuy nhiên, sau đó cả hai ít xuất hiện cùng nhau.

Một số nguồn tin cho rằng vấn đề sức khỏe tinh thần của Britney là nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ. Theo TMZ, người thân và chồng cũ từng khuyên Britney điều trị tâm lý nhưng nữ ca sĩ không đồng ý.

Britney Spears trải qua 3 cuộc hôn nhân chính thức và nhiều mối tình ồn ào (Ảnh: Getty Images).

Sau ly hôn, Britney hẹn hò với Paul Richard Soliz - nhân viên bảo trì trong nhà cô. Mối quan hệ này vấp phải nhiều phản đối khi Paul có quá khứ pháp lý phức tạp. Trong gần 2 năm, cặp đôi nhiều lần chia tay rồi tái hợp, khiến gia đình và người hâm mộ lo lắng.

Người hâm mộ và người thân tiếp tục lo ngại

Kể từ khi chấm dứt quyền giám hộ vào năm 2021, Britney Spears liên tục gây chú ý vì những hành vi gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cô thường xuyên đăng video nhảy múa với biểu cảm khác lạ trước hơn 41,8 triệu người theo dõi.

Nữ ca sĩ từng bị nhắc nhở vì hút thuốc và uống rượu trên chuyến bay đến Los Angeles (Mỹ). Sau sự việc, Britney đăng video với chú thích gây tranh cãi và tố tiếp viên xâm phạm không gian cá nhân.

Gần đây, cô tiếp tục vướng ồn ào khi bị lan truyền đoạn video lái xe nguy hiểm tại California (Mỹ). Britney phủ nhận và cho rằng bản thân đang bị đối xử thiếu tôn trọng bởi những tin đồn thất thiệt.

Britney Spears khiến người thân lo lắng và liên tục khuyên cô đi khám bác sĩ tâm lý (Ảnh: Backgrid).

Thông qua người phát ngôn, Britney Spears cho biết những đồn đoán liên quan đến đời tư khiến cô mất động lực chia sẻ các hoạt động sáng tạo trong thời gian gần đây.

Theo tờ Page Six, các thành viên trong gia đình Britney Spears được cho là đã bày tỏ mong muốn kết nối nữ ca sĩ với các dịch vụ chăm sóc y tế chuyên nghiệp để cô nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, ngôi sao đình đám dường như không mặn mà với đề xuất này và bày tỏ mong muốn chuyển sang sinh sống tại Anh trong thời gian tới.

Một nguồn tin tiết lộ: “Britney nói rằng cô ấy muốn sống ở Anh. Cô ấy đã chia sẻ với những người xung quanh rằng việc rời khỏi Los Angeles hoặc chuyển ra nước ngoài vào lúc này sẽ rất tốt cho tinh thần. London chính là điểm đến mơ ước của cô ấy”.

Theo nguồn tin, Britney Spears đang chịu áp lực lớn sau những cáo buộc và tiết lộ từ chồng cũ Kevin Federline. “Các trang mạng xã hội của cô ấy hiện tràn ngập những bình luận từ người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe tinh thần của Britney”, nguồn tin cho biết thêm.