Phim "Thế hệ kỳ tích" gây tranh cãi, đạo diễn thừa nhận thất bại

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, đến 22h30 ngày 12/12, doanh thu Thế hệ kỳ tích mới dừng ở mức hơn 389 triệu đồng - bao gồm cả suất chiếu sớm và ngày khởi chiếu chính thức.

Riêng ngày 11/12, tác phẩm chỉ thu chưa đầy 50 triệu đồng, không thể chen chân vào top 5 phim ăn khách trong ngày.

So với mặt bằng phim Việt ra mắt thời điểm cuối năm - vốn được kỳ vọng là mùa cao điểm - con số này bị đánh giá là “khiêm tốn đến đáng ngạc nhiên”.

Với tình hình hiện tại, giới chuyên môn nhận định phim khó đạt mốc 1 tỷ đồng trong tuần mở màn - một trong những ngưỡng doanh thu thấp nhất của phim Việt thời gian gần đây.

Bộ phim "Thế hệ kỳ tích" của đạo diễn Hoàng Nam thất thu phòng vé khi chưa được 400 triệu đồng (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Việc phòng vé mở đầu thất thế khiến tác phẩm đứng trước nguy cơ giảm suất chiếu mạnh, nhất là khi chỉ ít ngày nữa bom tấn Avatar 3 sẽ ra rạp (19/12), đẩy các bộ phim nội địa vào thế cạnh tranh cực kỳ khắc nghiệt.

Trong khi đó, kinh phí sản xuất Thế hệ kỳ tích được tiết lộ lên tới 26 tỷ đồng. Với đà bán vé hiện nay, khả năng thu hồi vốn gần như bằng 0, đồng nghĩa với nguy cơ thua lỗ nặng cho ê-kíp sản xuất.

Không chỉ thất thế ở phòng vé, bộ phim còn trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Trên các diễn đàn phim, nhiều ý kiến cho rằng, Thế hệ kỳ tích “không đáp ứng được kỳ vọng”, đặc biệt khi phim mang thương hiệu của đạo diễn từng có tác phẩm trăm tỷ.

Điểm gây tranh cãi nhất nằm ở kịch bản. Không ít khán giả đánh giá câu chuyện mang màu sắc lý tưởng hóa, giáo điều cứng nhắc, xa rời thực tế, nhiều chi tiết thiếu logic và xử lý cảm xúc chưa trọn vẹn.

Một số người xem cũng phản ánh việc cài cắm quảng cáo trong phim khá lộ liễu, khiến mạch phim bị đứt đoạn và giảm cảm xúc.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê bai dữ dội, cũng có một bộ phận khán giả bảo vệ tác phẩm.

Họ cho rằng phim truyền tải thông điệp tích cực, cảm xúc, cổ vũ người trẻ sống có hoài bão và dám theo đuổi ước mơ. Dẫu vậy, số lượng đánh giá tích cực vẫn lép vế trước những tranh luận tiêu cực vốn đang chiếm phần lớn trên mạng.

Giữa lúc tranh cãi bủa vây, tối 12/12, đạo diễn Hoàng Nam bất ngờ đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, thừa nhận bộ phim mới của mình đã thất bại.

Anh viết: “Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nam trong những ngày qua. Nhưng vào thời điểm này, phải chấp nhận rằng bộ phim Thế hệ kỳ tích đã thất bại phòng vé rồi. Dù rất buồn vì cú ngã đau”.

Trong bài đăng, Hoàng Nam cũng bày tỏ mong muốn nhận được những góp ý chân thành, thẳng thắn từ khán giả để rút kinh nghiệm và “có thể đứng dậy ở lần sau”.

Chia sẻ của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng.

Diễn viên Hà Hương - người tham gia phim - cùng nhiều nghệ sĩ gửi lời khích lệ, động viên nam đạo diễn và cho rằng thất bại là điều khó tránh trên hành trình nghề nghiệp và quan trọng nhất là tiếp tục giữ niềm tin để làm tốt hơn ở dự án kế tiếp.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cho rằng, hạn chế lớn nhất của phim nằm ở kịch bản thiếu điểm nhấn, chưa đủ sức thuyết phục.

Một bộ phận nhận định tiêu đề Thế hệ kỳ tích không thật sự hấp dẫn, trong khi thời điểm phát hành lại trùng với loạt phim ngoại lớn, khiến tác phẩm khó tiếp cận người xem.

Thậm chí có ý kiến thẳng thắn đề nghị đạo diễn Hoàng Nam tạm dừng để nhìn lại, trau dồi thêm kinh nghiệm về tư duy xây dựng kịch bản và cách làm phim.

Hai diễn viên trẻ Trần Tú và Hồng Khanh trong một cảnh phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Sự thẳng thắn thừa nhận thất bại của Hoàng Nam được nhiều người đánh giá là nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường phim Việt đang thay đổi nhanh chóng.

Hiện tại, Thế hệ kỳ tích vẫn tiếp tục được chiếu tại rạp. Tuy nhiên, khoảng thời gian tiếp theo sẽ là phép thử quan trọng cho số phận của bộ phim.

Nếu doanh thu không cải thiện và phản hồi không tích cực hơn, khả năng tác phẩm “chìm nghỉm” là điều khó tránh.

Ở góc độ thị trường, trường hợp của Thế hệ kỳ tích một lần nữa cho thấy rủi ro lớn khi sản xuất phim Việt với kinh phí vài chục tỷ đồng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Thành công trước đó không đảm bảo thành công tiếp theo. Khán giả ngày càng khó tính, cạnh tranh từ các phim ngoại ngày càng khốc liệt, còn hiệu ứng truyền thông nếu không đủ mạnh sẽ khiến phim nhanh chóng lùi vào quên lãng ngay trong tuần đầu.

Thế hệ kỳ tích là phim điện ảnh thứ 2 của đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung Hoàng Nam sau thành công của Đèn âm hồn (thu hơn 100 tỷ đồng).

Phim kể về Tiến (Trần Tú), chàng sinh viên nghèo đam mê công nghệ và trò chơi giải đố, nuôi ước mơ tạo ra một tựa game Việt vươn tầm thế giới. Mất cha mẹ từ nhỏ, Tiến lớn lên trong vòng tay bà nội Nga Tứ (NSND Thanh Hoa), luôn phải đối diện với sự hoài nghi và lời xem thường của cô ruột (Hà Hương).

Cậu nỗ lực học tập, mong kiếm tiền báo hiếu bà, nhưng những biến cố liên tiếp xảy đến đã buộc Tiến phải trưởng thành sớm...