Ngoại hình Tăng Thanh Hà ở tuổi 39 khiến khán giả tranh luận

Vừa qua, diễn viên Tăng Thanh Hà nhận được sự quan tâm của công chúng khi xuất hiện tại đám cưới Tiên Nguyễn - con gái của cựu diễn viên Thủy Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Tăng Thanh Hà nổi bật tại đám cưới em chồng (Ảnh: @hun.gmax).

Đây là lần hiếm hoi "ngọc nữ màn ảnh" tái xuất trước truyền thông và khán giả sau thời gian dài vắng bóng. Sau sự kiện, loạt hình ảnh, clip về Tăng Thanh Hà trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Trong đó, người hâm mộ đặc biệt chú ý về ngoại hình của diễn viên Hương phù sa.

Ở tuổi 39, Tăng Thanh Hà được khen có vóc dáng thanh mảnh, nét đẹp sang trọng, gu thời trang thanh lịch. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến nhận xét người đẹp 8X hiện gầy hơn trước khá nhiều.

Hình ảnh so sánh ngày ấy - bây giờ của Tăng Thanh Hà gây chú ý (Ảnh: Chụp màn hình).

Vì sụt cân, gương mặt cô cũng được nhận xét có phần mệt mỏi, đôi mắt sâu, lộ một số nếp nhăn. Có khán giả bày tỏ sự hụt hẫng khi Tăng Thanh Hà không còn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ, tràn đầy sức sống như thời đóng phim Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc...

Trước những bình luận tiêu cực, người hâm mộ bênh vực Tăng Thanh Hà, cho rằng cô đã là mẹ 3 con nên ngoại hình ít nhiều thay đổi so với thời đôi mươi là điều tự nhiên.

Ngoài ra, nhiều khán giả cũng thông cảm với Tăng Thanh Hà khi cô từng gặp vấn đề sức khỏe khiến thể trạng khó tăng cân.

Tăng Thanh Hà trong phim "Bỗng dưng muốn khóc" (Ảnh: Tư liệu).

Vào năm 2022, Tăng Thanh Hà từng kể về giai đoạn gian nan, mệt mỏi khi điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Vì căn bệnh này mà cô hấp thụ dinh dưỡng kém, bị sụt cân trầm trọng, có lúc chỉ còn 43kg.

Thời điểm này, cô bị nhiều người chê "xuống sắc", thậm chí cô không dám nhìn chính mình trong gương. Sau quá trình chữa trị, nữ diễn viên lấy lại mốc 51kg, tinh thần thoải mái hơn.

Hồi cuối tháng 10 vừa qua, nhân dịp đón sinh nhật tuổi 39, Tăng Thanh Hà cũng chia sẻ về những thay đổi về ngoại hình sau hành trình làm mẹ. Cô cho biết, từ khi sinh con, hốc mắt của cô sâu dần, như "dấu ấn không chịu rời đi".

"Tôi học cách làm quen với nó, nhìn nó như kiệt tác của hành trình làm mẹ. Và cũng từ đó, tôi nhận ra rằng, khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi, không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt và mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm", Tăng Thanh Hà nói về sự thay đổi trên gương mặt.

Tăng Thanh Hà trong bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 39 hồi tháng 10 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ diễn viên cho rằng, ai cũng có một phiên bản "đôi mắt sâu" này bởi đây là dấu vết của hành trình, của yêu thương và của những ký ức trong chặng đường đời.

Bước sang tuổi 39, Tăng Thanh Hà học cách yêu chính mình, chấp nhận những thay đổi về ngoại hình bằng lòng biết ơn. Cô hạnh phúc vì đang ở giai đoạn đẹp của cuộc đời và còn nhiều niềm háo hức với chặng đường phía trước.