Đen Vâu cúi đầu, trầm ngâm trên sân khấu giữa lùm xùm "Nuôi em"

Tối 12/12, tại một đêm nhạc diễn ra ở TPHCM, khoảnh khắc Đen Vâu ngồi bệt trên bậc thềm sân khấu, cúi gục người sau loạt tiết mục thu hút sự chú ý của khán giả.

Hình ảnh này càng được quan tâm trong bối cảnh dự án thiện nguyện "Nuôi em" đang vướng ồn ào về tính minh bạch.

Khoảnh khắc cúi đầu của Đen Vâu trên sân khấu gây chú ý (Ảnh: Nhóm FC Đen Vâu).

Tại đêm nhạc, Đen Vâu bước ra sân khấu với tiết mục Một ngày nào đó song ca cùng Hoàng Dũng, mở màn cho chuỗi phần trình diễn quen thuộc của mình.

Nam rapper mang đến loạt ca khúc như Friendship, Mang tiền về cho mẹ, Đưa nhau đi trốn, Lối nhỏ… Các ca khúc của anh được đông đảo khán giả thuộc lời, đồng loạt hòa giọng, tạo nên không khí sôi động và gắn kết.

Xuyên suốt phần trình diễn, Đen Vâu vẫn giữ phong cách mộc mạc, cách nói chuyện chân thành, gần gũi khi giao lưu cùng khán giả. Nam rapper trình diễn đầy năng lượng, giữ sự lịch thiệp trong từng khoảnh khắc trên sân khấu.

Đáng chú ý, khi biểu diễn ca khúc Đi về nhà, Đen Vâu bất ngờ ngồi bệt xuống bậc thềm sân khấu, cúi mặt nhìn xuống, để lộ vẻ suy tư. Nam rapper lắc lư theo đoạn điệp khúc vang lên cho đến khi bước vào phần rap. Sau đó, anh rời sân khấu, xuống khu vực khán giả bắt tay, gật đầu chào từng người.

Trong một khoảnh khắc giao lưu, Đen Vâu gây chú ý khi nhắn nhủ: "Đen muốn nói với mọi người rằng, nếu hôm nay có những chuyện không đáng có. Đen không biết cách làm cho mọi người tự hào, nhưng Đen tin người bạn này sẽ luôn là niềm tin của mọi người được không? Mọi người cứ tin Đen sẽ không bao giờ để cho mọi người một mình. Tin vào pháp luật, tin vào lòng người và tình thương của con người".

Nam rapper hô to "không một mình" và đám đông phía dưới đồng loạt hô theo.

Trước khi rời sân khấu, anh đọc đoạn rap Vị nhà để dành tặng khán giả, dặn dò mọi người nhớ ăn uống, ngủ đủ giấc để giữ gìn sức khỏe. Khép lại phần trình diễn, Đen Vâu cúi gập người thật sâu trước khi quay vào cánh gà.

Những ngày qua, Đen Vâu bị nhắc tên vì những lùm xùm của dự án "Nuôi em" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em", trước đó vào tối 7/12, Đen Vâu đã có phát ngôn chính thức đến những thông tin xoay quanh dự án này. Anh cho biết khi nghe được nhiều thông tin không hay, bản thân rất buồn và thấu hiểu sự lo lắng của cộng đồng.

Nam rapper khẳng định rằng, anh và ê-kíp tham gia dự án với tư cách là người ủng hộ vật chất và tinh thần, không phải người sáng lập, không tham gia bộ máy quản lý hay quyết định việc sử dụng ngân sách. Hằng năm, anh và ê-kíp vẫn gửi chi phí cá nhân để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án.

Đen Vâu cho biết chính chuyến đi thực tế cùng đội ngũ "Nuôi em" đã giúp anh có cảm hứng sáng tác ca khúc Nấu ăn cho em. Anh cũng nhấn mạnh rằng nếu những sai sót thực sự tồn tại, sự tổn thương về niềm tin sẽ rất khó bù đắp, song cộng đồng nên giữ thái độ bình tĩnh và chờ phản hồi từ cơ quan chức năng.

"Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ", nam rapper chia sẻ.