Hương Giang thi Miss Universe, lần đầu Việt Nam có đại diện chuyển giới

Tối 24/9, ban tổ chức Miss Universe Vietnam bất ngờ công bố đại diện chính thức tham dự Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ) là Hoa hậu Hương Giang. Cuộc thi năm nay dự kiến tổ chức tại Thái Lan, nơi từng ghi dấu nhiều thành tích của nhan sắc Việt.

"Xin chúc mừng Hoa hậu Nguyễn Hương Giang, người sẽ chính thức đại diện cho Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 74", fanpage Miss Universe Vietnam chia sẻ.

Hoa hậu Hương Giang được chọn đi thi Miss Universe 2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đơn vị nắm bản quyền cho biết Hoa hậu H'Hen Niê từng làm nên lịch sử nhan sắc Việt vào năm 2018 khi lọt vào top 5 Miss Universe tại Thái Lan. Bảy năm sau, khi cuộc thi trở lại xứ sở chùa vàng, ban tổ chức quyết định lựa chọn Hương Giang theo hình thức handpick (trực tiếp lựa chọn).

Lý do được đưa ra là vì Hương Giang "hội tụ vẻ đẹp nữ tính, trí tuệ, sự tự tin, bản lĩnh và một trái tim ngoan cường không ngừng nỗ lực".

Tổ chức Miss Universe Vietnam đánh giá: "Hương Giang là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghị lực và tài năng. Hành trình đầy cảm hứng của cô trải dài trên nhiều vai trò, từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, giám khảo và nhà sản xuất.

Chỉ mới năm ngoái, Hương Giang còn đảm nhận vị trí nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam 2024, khẳng định bản thân chưa bao giờ ngừng thử thách chính mình".

Trên trang cá nhân, Hương Giang cũng xác nhận thông tin: "Thái Lan! Một lần nữa. Hello Universe - Nguyễn Hương Giang - Việt Nam".

Hương Giang khoe hình thể nóng bỏng ở tuổi 34 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Quyết định này lập tức gây chú ý trong cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp. Không ít khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng, bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam cử một hoa hậu chuyển giới tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Sau Hoa hậu Kỳ Duyên, nhiều người kỳ vọng gương mặt tiếp nối sẽ là một thí sinh dày dạn kinh nghiệm, vì vậy quyết định chọn Hương Giang càng khiến dư luận bàn tán sôi nổi.