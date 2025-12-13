Mỹ Tâm bối rối khi làm điều này lần đầu, fan nhiệt tình hướng dẫn

Lần đầu tổ chức buổi thử âm thanh, Mỹ Tâm bỡ ngỡ nhờ người hâm mộ chỉ dẫn (Video: Lê Phương Anh).

Trước thềm live concert See The Light diễn ra tối nay tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), Mỹ Tâm mở cửa buổi soundcheck (thử âm thanh) hiếm hoi cho hơn 1.000 khán giả.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ hỏi fan “giờ mình làm gì” vừa gây thích thú, vừa cho thấy sự gần gũi và tinh thần cầu thị của một nghệ sĩ đã có 25 năm đứng trên sân khấu.

Trong buổi soundcheck trước giờ G của live concert See The Light tại sân vận động Mỹ Đình, Mỹ Tâm xuất hiện trong trang phục kín đáo nhưng nổi bật với áo hoodie hồng in dòng chữ “See The Light”, quần jeans, kính râm và mũ đội kín đầu.

Mỹ Tâm vui vẻ thú nhận chưa từng tổ chức soundcheck, hỏi fan phải làm gì (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Phong cách giản dị không làm lu mờ thần thái chuyên nghiệp, tự tin và gần gũi của nữ ca sĩ, khiến không khí tổng duyệt trở nên nhẹ nhàng, thân mật.

Tại buổi soundcheck, khán giả được chứng kiến cận cảnh công đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng trước đêm diễn. Không chỉ tập trung vào kỹ thuật, nữ ca sĩ còn tận dụng khoảng thời gian này để trò chuyện, hỏi thăm cảm xúc khán giả, hướng dẫn cách hô khẩu hiệu, nhịp vỗ tay sao cho đồng đều.

Khoảnh khắc khiến khán giả bật cười là khi giọng ca sinh năm 1981 bộc bạch sự “lúng túng” rất đời.

Mỹ Tâm hỏi fan: “Mấy show (chương trình) khác các bạn cũng đi soundcheck như vậy đó hở, chị nào biết! Nhưng khi soundcheck thì người ta làm gì? À, phải hát để cho các bạn nghe hả?”.

Cô nói tiếp, nửa đùa nửa thật: “Nhưng đâu được, ê-kíp mình làm gì vẫn làm nhé. Chị tưởng soundcheck là chỉ trò chuyện vui vui với các bạn thôi chứ”.

Đáp lại nữ ca sĩ, người hâm mộ nhiệt tình chỉ dẫn cô, tạo nên màn tương tác thú vị.

Người hâm mộ tham gia buổi soundcheck trước thềm concert của Mỹ Tâm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Thực tế, soundcheck là khâu diễn tập kỹ thuật quan trọng trước buổi biểu diễn chính thức, nhằm kiểm tra và điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru, chất lượng tốt nhất cho nghệ sĩ và khán giả.

Soundcheck khác với rehearsal (tập dượt) - buổi tổng duyệt toàn bộ kịch bản, bao gồm trình tự tiết mục, đạo cụ, lời thoại và kỹ thuật, gần như một buổi diễn thật.

Trong khoảng 30 phút soundcheck, Mỹ Tâm trình diễn nhiều ca khúc quen thuộc như See The Light, Nếu anh đi… để kiểm tra toàn bộ hệ thống sân khấu.

Nhiều khán giả chia sẻ cảm giác như đang được tham gia vào một phần nhỏ của liveshow thực sự, chứng kiến sự tỉ mỉ và tinh thần làm việc nghiêm túc của nữ ca sĩ trong từng công đoạn.

Được tham gia soundcheck concert của Mỹ Tâm là đặc quyền dành cho khoảng hơn 1.000 khán giả đáp ứng các điều kiện của Ban tổ chức khi mua vé xem concert See The Light.

Hiện nay, hình thức buổi soundcheck thường được các nghệ sĩ áp dụng cho các hạng vé đặc biệt của các buổi biểu diễn, hoặc dành cho đối tượng người hâm mộ trung thành, được xem như một đặc quyền.

Concert lớn nhất trong sự nghiệp 25 năm ca hát của Mỹ Tâm sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tối nay (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Sau 25 năm ca hát, Mỹ Tâm đã tổ chức nhiều show diễn lớn nhỏ, ghi dấu ấn với các liveshow hoành tráng như Yesterday and Now (2008), Heartbeat (2014), và đặc biệt là Tri Âm (2022) tại sân vận động Mỹ Đình.

Tối nay, live concert See The Light sẽ chính thức diễn ra với sức chứa lên tới khoảng 40.000 khán giả, đánh dấu liveshow cá nhân có quy mô lớn nhất trong hơn 25 năm ca hát của nữ ca sĩ.

Theo đại diện ê-kíp, concert được đầu tư hệ thống sân khấu và sản xuất ở mức kỷ lục, với màn hình LED tổng diện tích khoảng 1.650m2, sân khấu chính rộng 75m, cho phép nghệ sĩ di chuyển sâu vào không gian khán giả.

Công tác thi công được triển khai liên tục trong 14 ngày, với hơn 1.000 nhân sự tham gia từ nhiều bộ phận kỹ thuật, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và an ninh. Toàn bộ hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo trải nghiệm đồng đều cho khán giả ở mọi khu vực, kể cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Trời đang mưa tại sân vận động Mỹ Đình - nơi tổ chức concert của Mỹ Tâm tối nay (Ảnh: Chụp màn hình).

Chiều nay, ngay trước thềm đêm nhạc, khán giả Nguyễn Thị Tuyết Minh (SN 1989), điều dưỡng viên sống tại Uông Bí, Quảng Ninh, cùng nhóm bạn gồm 15 người đã có mặt tại Hà Nội để tham dự đêm diễn của ca sĩ Mỹ Tâm.

Chị Minh chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Chúng tôi đã mong chờ rất lâu để được xem Mỹ Tâm biểu diễn trực tiếp. Nhóm đã lựa chọn hạng ghế Deluxe (giá 2 triệu đồng/vé) ở cạnh nhau, để cả đoàn có thể theo dõi trọn vẹn chương trình”.

Đoàn khởi hành từ Uông Bí lúc 9h hôm nay, dừng chân ăn trưa tại Bắc Ninh để nạp năng lượng và mang theo một ít bánh ngọt cho hành trình.

Nhóm khán giả cũng đặc biệt theo dõi dự báo thời tiết Hà Nội trong nhiều ngày qua. “Dù trời có mưa, chúng tôi vẫn chuẩn bị áo mưa và đồ giữ ấm. Thời tiết thế nào, cả đoàn vẫn quyết tâm có mặt đúng giờ và ở lại đến khi chương trình kết thúc”, chị Minh chia sẻ.