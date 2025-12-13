Cụ thể, Ban tổ chức Hoa hậu Phần Lan thông báo quyết định phế truất danh hiệu của Sarah Dzafce sau khi một bức ảnh cũ của người đẹp được chia sẻ rộng rãi.

Trong hình ảnh này, người đẹp bị cho là thực hiện động tác kéo xếch mắt - hành vi bị đánh giá mang tính phân biệt chủng tộc đối với người châu Á.

Bức ảnh khiến người đẹp Sarah Dzafce bị tước vương miện Hoa hậu Phần Lan 2025 (Ảnh: News).

Bức ảnh nhanh chóng gây phẫn nộ trong dư luận. Trước áp lực từ công chúng, Sarah Dzafce lên tiếng giải thích rằng cô chỉ đang xoa thái dương và kéo giãn vùng mắt do bị đau đầu. Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được dư luận.

Sau đó, Sarah Dzafce đã công khai xin lỗi, thừa nhận hành động của mình là thiếu chuẩn mực và gây tổn thương. Dù vậy, Ban tổ chức Hoa hậu Phần Lan khẳng định họ không dung thứ cho bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc hay kỳ thị nào và quyết định tước vương miện của Sarah Dzafce chỉ 3 tháng sau khi cô đăng quang.

Ban tổ chức cũng gửi lời xin lỗi tới công chúng và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự việc. Á hậu 1 - Tara Lehtonen - đã được trao danh hiệu Hoa hậu Phần Lan 2025, đồng thời trở thành đại diện Phần Lan tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong thời gian tới.

Người đẹp Sarah Dzafce bày tỏ sự ân hận tại buổi họp báo trả lại vương miện, ngày 12/12 (Ảnh: News).

Ngày 12/12, tại buổi họp báo chính thức, Sarah Dzafce bày tỏ sự hối lỗi: “Tôi chân thành xin lỗi tất cả những ai đã bị xúc phạm và tổn thương bởi hành động của tôi trên mạng xã hội”.

Người đẹp cũng cho biết sẽ tạm ngừng sử dụng mạng xã hội để suy ngẫm và chăm sóc sức khỏe tinh thần: “Tôi sẽ suy nghĩ kỹ gấp nhiều lần trước khi đăng bất cứ điều gì trong tương lai”.

Sarah Dzafce đăng quang Hoa hậu Phần Lan 2025 vào tháng 9 vừa qua. Tại buổi họp báo, cô và người kế nhiệm Tara Lehtonen xuất hiện cùng nhau và ôm nhau khi trao vương miện. Lehtonen cho biết mối quan hệ giữa hai người vẫn thân thiện và họ dự định sẽ giữ liên lạc.

Tân Hoa hậu Phần Lan Tara Lehtonen (trái) nhận vương miện từ người đẹp Sarah Dzafce (Ảnh: AP).

Tân Hoa hậu Phần Lan 2025 - Tara Lehtonen (25 tuổi) - thừa nhận cô bất ngờ trước quyết định của Ban tổ chức: “Tôi biết về tranh cãi này nhưng không ngờ mọi chuyện lại leo thang đến mức như vậy. Tôi bất ngờ khi nhận thông báo là người được chọn”.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, danh hiệu Hoa hậu Phần Lan đổi chủ ngay trong năm đương nhiệm. Trước đó, Hoa hậu Pia Lamberg từng thoái vị vào năm 2011 vì mâu thuẫn với ban tổ chức.

Vụ việc của Sarah Dzafce đã trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến ủng hộ quyết định của Ban tổ chức, cho rằng hoa hậu không chỉ đại diện cho nhan sắc mà còn là hình mẫu về nhân cách, ý thức xã hội và trách nhiệm công dân trong thời đại mạng xã hội.