Mẹ 4 con, 41 tuổi là thí sinh lớn tuổi nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Bonaire 2025 đã diễn ra trong tháng 8 này với chiến thắng thuộc về người đẹp Nicole Peiliker. Khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Bonaire 2025, người đẹp 41 tuổi cũng giành quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, dự kiến diễn ra tại Thái Lan vào tháng 11 tới.

Nicole Peiliker vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Bonaire 2025 và tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vào tháng 11 tới (Ảnh: MU).

Danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Bonaire 2025 của Nicole Peiliker đã trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Nicole Peiliker hiện là thí sinh có tuổi lớn nhất giành quyền góp mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ.

Nicole Peiliker (41 tuổi) từng tốt nghiệp Học viện Montverde tại Montverde, Florida (Mỹ). Cô còn theo học ở Đại học Johnson & Wales tại Providence, Rhode Island (Mỹ) và từng làm việc tại Bảo tàng Lưu trữ Ẩm thực của Đại học Johnson & Wales.

Hiện, Hoa hậu Hoàn vũ Bonaire 2025 có bằng thạc sĩ chuyên ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính tại Đại học Boston ở Boston, Massachusetts (Mỹ). Sau khi giành chiến thắng, cô nói: “Không bao giờ là quá muộn để ước mơ. Bonaire đã sẵn sàng lên đường đến Thái Lan”.

Nicole Peiliker năm nay 41 tuổi và đã có 4 con (Ảnh: Instagram).

Nicole Peiliker có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ (Ảnh: Instagram).

Nicole Peiliker bên chồng và 4 đứa con (Ảnh: Instagram).

Hai năm trở lại đây, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã nới lỏng độ tuổi của các thí sinh, chào đón cả thí sinh lập gia đình và sinh con tham dự.

Giải thích lý do không giới hạn tuổi thí sinh và không còn cấm thí sinh từng sinh con, lập gia đình tham dự cuộc thi, đại diện Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nói: “Chúng tôi tin rằng phụ nữ cần có quyền tự định đoạt cuộc sống và các quyết định cá nhân, việc kết hôn hay sinh con không phải là rào cản đối với sự thành công của họ”.

Tại mùa giải năm 2024, top 5 của Hoa hậu Hoàn vũ có sự xuất hiện của các bà mẹ và tạo nên một mùa giải sôi động, nhiều bất ngờ. Trong đó, người đẹp Venezuela - Ileana Marquez Pedrosa - giành ngôi Á hậu 4. Ileana cũng là người đẹp đầu tiên đã làm mẹ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela.

Đại diện Puerto Rico - Jennifer Colon - đã lọt vào top 12 Hoa hậu Hoàn vũ 2024. Cô 37 tuổi và là mẹ của 3 em bé xinh đẹp.

Đại diện Campuchia - Davin Prasath - làm nên lịch sử khi lọt top 30 chung cuộc. Cô là người phụ nữ đầu tiên đã kết hôn, sinh con đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia.

"Bà mẹ một con" Ileana Marquez Pedrosa là Á hậu 4 tại mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2024 (Ảnh: Instagram).

Sự thay đổi của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng tạo nên những thay đổi trong các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia. Gần đây, các cuộc thi sắc đẹp ở Philippines, Argentina ghi nhận những thí sinh ở độ tuổi 70 đăng ký dự thi.

Hoa hậu Hoàn vũ là một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín và nhận được sự quan tâm của truyền thông cũng như người hâm mộ các cuộc thi nhan sắc.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ diễn ra trong tháng 11 tại Thái Lan. Hiện, hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã gửi đại diện tham dự mùa giải năm nay. Việt Nam hiện chưa chọn được đại diện tham dự cuộc thi.

Người đang giữ vương miện Hoa hậu Hoàn vũ là Victoria Kjær Theilvig, đến từ Đan Mạch. Cô sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết cuộc thi, diễn ra vào ngày 21/11.