NSND Lê Khanh nhớ cuộc gặp lúc 12h đêm và cú đẩy Thương Tín xuống hồ sen

Thông tin nghệ sĩ Thương Tín qua đời ở tuổi 69 vào ngày 8/12 do tuổi cao, sức yếu khiến nhiều người xót xa.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Lê Khanh cho biết, khi nghe tin Thương Tín ra đi, chị rất hụt hẫng và buồn. Nhiều năm qua, chị luôn trông chờ vào thế hệ trẻ có thể tạo được dấu ấn như Thương Tín nhưng chưa có.

NSND Lê Khanh (trái) và Thương Tín thời trẻ (Ảnh: Chụp màn hình).

"Anh Thương Tín là một người phong trần, lãng mạn, diễn hay... Anh Tín tham gia hơn 100 phim, có nhiều vai diễn truân chuyên, lận đận nên có lẽ vai diễn đã vận vào cuộc đời anh. Anh ấy hạnh phúc, thành công hơn người nhưng cuối đời anh cũng vất vả hơn người...", Lê Khanh nói.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm, chị và Thương Tín từng đóng chung nhiều phim như: Ám ảnh, Săn bắt cướp, K07 là ai, Chiếc mặt nạ da người...

Ở phim Ám ảnh, chị diễn cùng Thương Tín và Trần Vân. Trong phim, 3 nghệ sĩ vướng vào mối tình tay ba với nhiều cảnh diễn đặc biệt.

Lê Khanh cũng kể về kỷ niệm khó quên với Thương Tín: "Khi làm phim này, đạo diễn yêu cầu tôi và anh Tín phải hôn nhau trước khi nhân vật nam đi bộ đội. Tuy nhiên, tôi chưa từng va chạm hoặc hôn bạn khác giới ở phim nào. Với tôi, tình yêu không nhất thiết phải thân mật như vậy mà người diễn viên có thể dùng ánh mắt, cái ôm để thể hiện tình cảm.

Vì vậy đêm trước khi quay, tôi trằn trọc không ngủ được. Khoảng 12h đêm, tôi đánh liều sang phòng Thương Tín bàn chuyện... hôn. Tôi phân tích một hồi thì anh ấy đồng ý là cả hai không hôn khi quay".

Tuy nhiên hôm sau, khi nghe đạo diễn hô "bắt đầu", Thương Tín đã ôm chầm lấy Lê Khanh định hôn thì chị giật mình và... đạp nam nghệ sĩ xuống hồ sen trong sự bất ngờ của đoàn làm phim.

"Anh ấy bị ướt hết nhưng không trách tôi. Sau đó, hai anh em lại quay tiếp nhưng đạo diễn bỏ cảnh hôn, thay vào cảnh khác để không làm khó diễn viên nữa", NSND Lê Khanh nhớ lại.

Lê Khanh nói thêm rằng, Thương Tín có đôi mắt rất đẹp, đen láy và sâu thẳm nên nam nghệ sĩ hay dùng ánh mắt ấy để gây sức hút với nữ giới.

"Mỗi khi đoàn phim nghỉ ăn cơm, uống nước, Thương Tín thường nhìn tôi đắm đuối. Tôi tự vệ bằng cách nửa đùa nửa thật trêu: "Anh ơi, ai cũng biết mắt anh đẹp lắm, anh nhìn chỗ khác cho em ăn cơm nhé", thế là hai anh em lại cười xoà.

Anh Tín có nhiều "vệ tinh" lắm, còn tôi thì cho rằng, tình yêu là của riêng chứ không phải của chung nên không "say nắng" anh ấy. Chúng tôi chỉ có cảm xúc khi hoá thân vào nhân vật của mình. Sau này, anh ấy là bạn thân của vợ chồng tôi...", chị chia sẻ.

Nam nghệ sĩ tham gia trên 100 bộ phim, để lại nhiều ấn tượng bởi cách diễn xuất, thần thái nhân vật (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo Lê Khanh, Thương Tín là một người hào hiệp, chu đáo, lãng mạn. Tuy nhiên cuối đời, nam nghệ sĩ lại không vượt qua được những cám dỗ của cuộc sống.

Nữ nghệ sĩ thấy tiếc nuối khi mình và Thương Tín không có cơ hội làm phim với nhau nữa. Lê Khanh cũng muốn cảm ơn Thương Tín vì hai người diễn hợp nhau ở nhiều phim, góp phần đưa tên tuổi của chị đến gần với khán giả hơn.

Nghệ sĩ Hà Xuyên vẫn nhớ nhiều kỷ niệm đẹp về Thương Tín. Bà và Thương Tín đóng chung trong phim Biệt động Sài Gòn của đạo diễn Long Vân và Dòng kênh xanh của đạo diễn Lê Dân.

“Vẫn biết cuộc đời con người là hữu hạn nhưng tôi rất buồn. Các nghệ sĩ của Biệt động Sài Gòn đã gặp nhau trên thiên đường gần hết, chỉ còn tôi và Thanh Loan…”, Hà Xuyên chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nữ nghệ sĩ nói thêm, trước khi đóng phim chung, bà đã được xem Thương Tín diễn kịch và rất mê. Bà từng nghĩ, Thương Tín sinh ra để làm diễn viên.

Trong phim Biệt động Sài Gòn, bà vào vai Ngọc Mai - chiến sĩ tình báo dũng cảm với bí danh Z20. Trong đó có cảnh Z20 giao nhiệm vụ cho Sáu Tâm (Thương Tín đóng).

Lúc đó, Z20 bịt kín mặt chỉ chừa đôi mắt, khi 4 mắt nhìn nhau không hiểu sao lúc ấy bà thấy rất buồn cười nên đã cười phá lên khiến Thương Tín cũng cười theo.

Bà kể lại: “Trong một cảnh nghiêm túc như thế, chúng tôi lỡ cười nên phải rối rít xin lỗi đạo diễn. Tổ quay phim dừng lại một chút, sau đó mới quay tiếp…”.

Dàn diễn viên trong phim "Biệt động Sài Gòn" gồm: Thanh Loan, Thương Tín, Hai Nhất, Hà Xuyên (từ trái sang) hội ngộ trong chương trình "Ký ức vui vẻ" năm 2019 (Ảnh: Ban tổ chức).

Còn ở phim Dòng kênh xanh, bà và Thương Tín có những ngày quay vất vả dưới cái nắng nóng của Tây Ninh. Các nghệ sĩ sống chung với đoàn phim nhiều tháng trời.

“Chúng tôi cùng ăn và sinh hoạt chung nên có nhiều gắn bó. Khi trở về, tôi được tặng "làn da bánh mật". Tôi và Thương Tín cùng sinh năm 1956, tuổi con khỉ nên về tính cách cũng có những nét tương đồng...”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.