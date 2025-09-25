Trước Hương Giang, Hoa hậu Hoàn vũ từng có thí sinh chuyển giới hay chưa?

Mới đây, thông tin người đẹp chuyển giới Hương Giang đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khiến mạng xã hội tại Việt Nam bùng nổ. Nhiều khán giả rất bất ngờ bởi cô là người đẹp chuyển giới đầu tiên được đơn vị nắm bản quyền tại Việt Nam cử dự thi sân chơi nhan sắc này.

Hương Giang là đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MUV).

Trên một số diễn đàn sắc đẹp quốc tế, thông tin này cũng gây chú ý và nhận được lượng bình luận lớn. Trong bảng thành tích của Hương Giang, cộng đồng mạng nước ngoài ấn tượng với lượng người theo dõi lên tới gần 5 triệu lượt của người đẹp trên Instagram cùng thành tích cựu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Đại diện Việt Nam hứa hẹn là một nhân tố bất ngờ và thú vị tại mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Thí sinh chuyển giới đầu tiên tham dự Hoa hậu Hoàn vũ

Trong lịch sử cuộc thi hoa hậu có tuổi đời hơn 70 năm, Hoa hậu Hoàn vũ từng có 3 đại diện chuyển giới tham dự. Trong đó, đáng chú ý nhất là người đẹp chuyển giới Tây Ban Nha Angela Ponce. Cô từng là đại diện chuyển giới đầu tiên góp mặt tại mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ.

Năm 2012, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thông báo chấp nhận thí sinh chuyển giới tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Nhưng phải tới năm 2018, một đại diện chuyển giới mới chính thức góp mặt tại đấu trường sắc đẹp này.

Năm 2018, Tây Ban Nha cử đại diện "có một không hai" trong lịch sử của họ. Đó là người đẹp chuyển giới Angela Ponce, cô tham dự mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Cô cũng là người đẹp chuyển giới đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha. Năm 2018, đại diện của Việt Nam là H'Hen Niê.

Angela Ponce là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ, cô tham gia vào mùa giải 2018 (Ảnh: MU).

Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2018, Angela Ponce từng đánh bại 22 thí sinh khác để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha 2018 và giành quyền đại diện quốc gia tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ.

Angela Ponce được khán giả quốc tế đánh giá cao khi sở hữu hình thể đẹp, chiều cao 1,82m và khả năng trình diễn cũng như ứng xử tốt. Câu chuyện truyền cảm hứng của cô năm đó đã chạm đến trái tim của nhiều người hâm mộ.

Angela Ponce quyết định tiêm hormone nữ và phẫu thuật chuyển đổi giới tính vào năm 2014. Người đẹp tin đây là quyết định đúng đắn trong cuộc đời khi cô được sống với đúng mong muốn.

Angela Ponce chia sẻ với truyền thông: "Ai mà không từng phải chịu thành kiến? Ai không bị bắt nạt? Cơ quan sinh dục không phải là yếu tố biến tôi trở thành phụ nữ. Từ trước khi sinh ra, tôi đã là phụ nữ".

Tại Tây Ban Nha, Angela Ponce nỗ lực giúp đỡ trẻ em vượt qua sự kỳ thị liên quan tới chuyển đổi giới tính. Người đẹp chuyển giới nhấn mạnh, việc cô tham dự các cuộc thi sắc đẹp nhằm nói lên tiếng nói, đòi lại sự bình đẳng cho người chuyển giới.

Angela Ponce không lọt top vào mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2018 nhưng để lại nhiều dấu ấn với khán giả, truyền thông quốc tế (Ảnh: MU).

"Trẻ em sinh ra vốn không mang trong mình định kiến và tôi nghĩ nếu chúng ta nói với chúng về sự đa dạng từ nhỏ, có thể tạo ra một thế hệ mới, khoan dung và tôn trọng hơn", cựu Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha tâm sự.

Dù không lọt top vào mùa giải năm 2018, Angela Ponce vẫn được tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tôn vinh năm đó. Họ đã chiếu một đoạn video ghi lại hình ảnh Angela Ponce khi còn bé, lúc là thành viên cộng đồng LGBT (cộng đồng người chuyển giới, song tính, đồng tính) và hành trình thi hoa hậu.

Rời khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018, Angela Ponce tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu thời trang và ủng hộ các hoạt động của cộng đồng LGBT.

Cô từng thổ lộ: "Hãy để niềm hạnh phúc khi bạn làm nên lịch sử tỏa sáng rực rỡ như nụ cười và nhan sắc của bạn mỗi sớm mai. Hãy lan tỏa nó ra toàn thế giới và trở thành tiếng nói thay cho những người chưa dám cất lời".

Angela Ponce hiện là người mẫu và người truyền cảm hứng tại quê nhà Tây Ban Nha (Ảnh: Instagram).

Năm 2022, một á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha 2018 bất ngờ có bài đăng “cà khịa” Angela Ponce, nhưng cô chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng. Người đẹp chuyển giới khẳng định, cô giành được vương miện nhờ chăm chỉ, nỗ lực trong cuộc thi chứ không nhờ sự cổ vũ của khán giả.

"Sự thật là khi tôi đăng quang, các bạn vỗ tay ủng hộ. Thực tế, xã hội Tây Ban Nha đã tiến bộ. Như Shakira nói, hãy sử dụng trí óc của bạn một chút và có thể lần sau bạn sẽ gặp may mắn", cô viết.

Thành tích của thí sinh chuyển giới tại Hoa hậu Hoàn vũ

Năm 2022, nữ doanh nhân chuyển giới Thái Lan - Anne Jakrajutatip - mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ từ IMG. Dưới sự điều hành của bà, thể lệ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tiếp tục được thay đổi. Theo đó, phụ nữ đã kết hôn, sinh con, ly hôn, mẹ đơn thân, người chuyển giới đều có thể tham dự cuộc thi sắc đẹp hấp dẫn nhất hành tinh.

Doanh nhân chuyển giới Anne Jakapong Jakrajutatip là người tạo nên nhiều thay đổi trong quy chế của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: MU).

Tại mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2023, khán giả đã chứng kiến sự tỏa sáng của 2 đại diện chuyển giới là Marina Machete (Hoa hậu Bồ Đào Nha) và Rikkie Kollé (Hoa hậu Hà Lan). Ngoài ra, mùa giải này còn có sự tham gia của những thí sinh đã sinh con.

Rikkie Kollé (SN 2001) là người mẫu kiêm nhà hoạt động vì cộng đồng người chuyển giới, song tính. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hà Lan vào tháng 7/2023, cô từng hứng chịu nhiều chỉ trích và kỳ thị.

Tuy nhiên, người đẹp đã dùng chính tiếng nói của mình để lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng chuyển giới trên toàn thế giới. Người đẹp chuyển giới của Hà Lan từng tâm sự với người hâm mộ: "Tôi nhìn thấy các bạn, tôi yêu thương các bạn. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau mạnh mẽ bước tiếp".

Người đẹp chuyển giới Rikkie Kollé đại diện cho Hà Lan tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2023 (Ảnh: MU).

Marina Machete (SN 1995) là đại diện của Bồ Đào Nha tại Hoa hậu Hoàn vũ 2023. Cô từng là tiếp viên hàng không kiêm người mẫu.

Người đẹp chuyển giới từng thừa nhận, chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Bồ Đào Nha hay góp mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ 2023 đều là những giấc mơ thành hiện thực của cô. Cô mang theo ước mơ và thông điệp của những người chuyển giới tới cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

“Là một phụ nữ chuyển giới, tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhưng may mắn, nhờ tình yêu, đặc biệt là từ gia đình, tôi đã đánh bại mọi định kiến”, Marina Machete thổ lộ trong hồ sơ gửi tới dự Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Tại mùa giải 2023, người đẹp chuyển giới của Bồ Đào Nha - Marina Machete - đã góp mặt trong top 20 chung cuộc của cuộc thi. Và tính tới hiện tại, đây đang là thành tích tốt nhất của một đại diện chuyển giới tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.

Người đẹp chuyển giới Marina Machete đại diện cho Bồ Đào Nha tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2023 và lọt top 20 chung cuộc (Ảnh: MU).

Mùa giải năm nay cũng hứa hẹn rất thú vị và cạnh tranh khi Ban tổ chức tiếp tục đổi quy chế. Ngoài việc chào đón thí sinh chuyển giới, đã lập gia đình, sinh con, mẹ đơn thân, đã ly hôn, họ còn ban hành một luật hoàn toàn mới. Theo đó, thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 không bị giới hạn về tuổi tác.

Trước đây, giới hạn tuổi thí sinh tham dự là 28 nhưng hiện tại, phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều có thể tham dự. Ở các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cấp quốc gia, những thí sinh trên 40 tuổi, hay thậm chí 60 tuổi, đã mạnh dạn đăng ký tham dự để theo đuổi giấc mơ hoa hậu và truyền cảm hứng của mình.

Hoa hậu Hoàn vũ hiện là một trong 4 cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín và lớn nhất thế giới với lượng thí sinh chất lượng, đông đảo. Với những thay đổi táo bạo, Hoa hậu Hoàn vũ còn được xem là cuộc thi sắc đẹp tiên phong trong việc phá bỏ những quy định thông thường đối với một cuộc thi nhan sắc truyền thống.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan với đêm chung kết dự kiến vào ngày 21/11. Hiện tại, 25 đại diện xác nhận tham dự cuộc thi.

Tính đến thời điểm này, thành tích tốt nhất của người đẹp Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ là vị trí top 5 của người đẹp H'Hen Niê vào năm 2018. Đại diện Việt Nam tại mùa giải năm 2024 là Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và cô lọt top 30 chung cuộc.