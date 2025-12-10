Lễ đưa tang tài tử Thương Tín: Vợ cũ và con gái 12 tuổi xuất hiện lặng lẽ

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu, thời điểm diễn ra lễ động quan và di quan đã được gia đình điều chỉnh sớm hơn so với cáo phó. Khoảng gần 15h, các sư thầy đã làm lễ tụng kinh cầu siêu và cử hành nghi thức động quan. Đến 15h10, quan tài cố nghệ sĩ được đưa ra cửa để chuẩn bị di quan.

Trong tang lễ, con trai lớn của nghệ sĩ Thương Tín - ca sĩ Thanh Tùng - đội khăn tang, ôm di ảnh cha. Con gái nhỏ 12 tuổi của cố nghệ sĩ cũng có mặt, mặc đồ tang đứng cạnh anh trai.

Thi hài của nghệ sĩ Thương Tín được đưa lên xe tang (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhà của nghệ sĩ Thương Tín nằm trong con hẻm nhỏ nên đội ngũ khiêng quan tài phải di chuyển một đoạn trước khi đưa lên xe tang. Một số người thân, hàng xóm đã chung tay hỗ trợ gia đình lo liệu nghi thức, phụ di dời vòng hoa và giữ trật tự xung quanh.

Con gái xuất hiện trong tang lễ của Thương Tín (Ảnh: Nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp).

Giây phút quan tài được đưa ra khỏi nhà, nhiều người dân địa phương và hàng xóm đã dừng lại bên đường để theo dõi, tiễn biệt tài tử một thời. Vợ cũ của Thương Tín cũng có mặt tại lễ di quan. Chị đeo khẩu trang, đứng ngoài sân chứ không vào trong nhà, rồi lặng lẽ cùng con gái bước lên xe tang.

Đến 15h40, thi hài cố nghệ sĩ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa).

Do tang lễ tổ chức ở quê nhà, nhiều đồng nghiệp không thể trực tiếp đến viếng mà gửi lời chia buồn từ xa. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, một nhóm nghệ sĩ và khán giả từ TPHCM đã tranh thủ ghé thăm, thắp nén hương tiễn biệt vào hôm trước.

Tang lễ diễn ra trong không khí trầm lắng, không kèn trống, đúng theo nguyện vọng của gia đình.

Vợ cũ (áo vàng) xuất hiện trong tang lễ của Thương Tín (Ảnh: Nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp).

Nghệ sĩ Mai Trần - người bạn, người đồng nghiệp thân thiết từ thời còn học tại trường Nghệ thuật Sân khấu với Thương Tín - gửi lời tiễn biệt đầy xúc động. Ông cho biết, tuổi già sức yếu khiến bản thân không thể về quê dự tang, chỉ biết thắp nén tâm hương từ xa cho người bạn quá cố của mình.

"Bạn bè vẫn có nhau, nhớ về những kỷ niệm đẹp. Mong Thương Tín an yên về với đất trời, không vướng bận gì nữa. Mọi chuyện xin khép lại ở đây", ông viết.

Những ngày cuối đời, Thương Tín trở về Phan Rang, nương tựa nơi quê nhà và được em trai chăm sóc. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, ông ra đi để lại người mẹ đã hơn 90 tuổi, sức khỏe suy yếu, lúc tỉnh lúc mê. Điều khiến nam nghệ sĩ trăn trở nhất chính là chưa kịp gặp lại con trai và con gái trước khi mất.