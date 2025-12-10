Lễ đưa tang tài tử Thương Tín: Vợ cũ và con gái 12 tuổi xuất hiện lặng lẽ
(Dân trí) - Ngày 10/12, lễ đưa tiễn tài tử Thương Tín diễn ra giản dị ở quê nhà (Khánh Hòa). Giữa dòng người thưa thớt, vợ cũ của ông xuất hiện lặng lẽ, âm thầm theo con gái lên xe tang.
Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu, thời điểm diễn ra lễ động quan và di quan đã được gia đình điều chỉnh sớm hơn so với cáo phó. Khoảng gần 15h, các sư thầy đã làm lễ tụng kinh cầu siêu và cử hành nghi thức động quan. Đến 15h10, quan tài cố nghệ sĩ được đưa ra cửa để chuẩn bị di quan.
Trong tang lễ, con trai lớn của nghệ sĩ Thương Tín - ca sĩ Thanh Tùng - đội khăn tang, ôm di ảnh cha. Con gái nhỏ 12 tuổi của cố nghệ sĩ cũng có mặt, mặc đồ tang đứng cạnh anh trai.
Nhà của nghệ sĩ Thương Tín nằm trong con hẻm nhỏ nên đội ngũ khiêng quan tài phải di chuyển một đoạn trước khi đưa lên xe tang. Một số người thân, hàng xóm đã chung tay hỗ trợ gia đình lo liệu nghi thức, phụ di dời vòng hoa và giữ trật tự xung quanh.
Giây phút quan tài được đưa ra khỏi nhà, nhiều người dân địa phương và hàng xóm đã dừng lại bên đường để theo dõi, tiễn biệt tài tử một thời. Vợ cũ của Thương Tín cũng có mặt tại lễ di quan. Chị đeo khẩu trang, đứng ngoài sân chứ không vào trong nhà, rồi lặng lẽ cùng con gái bước lên xe tang.
Đến 15h40, thi hài cố nghệ sĩ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy (xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa).
Do tang lễ tổ chức ở quê nhà, nhiều đồng nghiệp không thể trực tiếp đến viếng mà gửi lời chia buồn từ xa. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, một nhóm nghệ sĩ và khán giả từ TPHCM đã tranh thủ ghé thăm, thắp nén hương tiễn biệt vào hôm trước.
Tang lễ diễn ra trong không khí trầm lắng, không kèn trống, đúng theo nguyện vọng của gia đình.
Nghệ sĩ Mai Trần - người bạn, người đồng nghiệp thân thiết từ thời còn học tại trường Nghệ thuật Sân khấu với Thương Tín - gửi lời tiễn biệt đầy xúc động. Ông cho biết, tuổi già sức yếu khiến bản thân không thể về quê dự tang, chỉ biết thắp nén tâm hương từ xa cho người bạn quá cố của mình.
"Bạn bè vẫn có nhau, nhớ về những kỷ niệm đẹp. Mong Thương Tín an yên về với đất trời, không vướng bận gì nữa. Mọi chuyện xin khép lại ở đây", ông viết.
Những ngày cuối đời, Thương Tín trở về Phan Rang, nương tựa nơi quê nhà và được em trai chăm sóc. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, ông ra đi để lại người mẹ đã hơn 90 tuổi, sức khỏe suy yếu, lúc tỉnh lúc mê. Điều khiến nam nghệ sĩ trăn trở nhất chính là chưa kịp gặp lại con trai và con gái trước khi mất.
Diễn viên Thương Tín xuất thân từ trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, sau đó đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại đây, ông đóng cặp với “kỳ nữ” Kim Cương và ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn nổi tiếng như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia...
Sau sân khấu, ông chuyển sang điện ảnh và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các phim: Ván bài lật ngửa, SBC, Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng… Năm 2015, ông ra mắt hồi ký Một đời giông bão.
Tháng 2/2021, ông nhập viện vì đột quỵ và được nhiều đồng nghiệp, trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, kêu gọi hỗ trợ. Sau đó, ông chủ yếu sống nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè và mạnh thường quân. Từng có thời điểm Thương Tín đi giao hàng để mưu sinh, nhưng phải dừng lại vì sức khỏe không cho phép.
Từ năm 2022, nhạc sĩ Tô Hiếu nhận hỗ trợ, đưa ông đi hát để kiếm thu nhập, phần nào giúp ông trang trải cuộc sống trước khi qua đời.