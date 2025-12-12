MC Thùy Linh mang thai ở tuổi U40: "Tôi từng không dám hy vọng quá nhiều"

Vợ có bầu phải cực kỳ yêu chiều

Được biết, chị Thùy Linh đang mang thai ở tháng cuối thai kỳ. Dường như ông xã Đức Hiếu đã chăm sóc chu đáo nên trông chị ngày càng tươi trẻ, rạng rỡ, hợp mang bầu?

Thùy Linh: Trộm vía, chỉ còn ít ngày nữa là tôi "vỡ chum”.

Đúng là trong thời gian qua, tôi đã được ông xã dành cho sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ rất nhiều.

Việc yêu thương, chăm sóc này cũng đã được “đào tạo” từ lâu rồi. Vì thế, một cách tự nhiên, trong lúc mang thai, tôi còn được quan tâm nhiều hơn nữa.

Đức Hiếu: Anh chỉ cố gắng làm tròn phận sự “ô sin” trong nhà thôi. Em đã đào tạo rất bài bản đấy chứ!

Thùy Linh: Điều quan trọng là anh có cảm thấy vui vẻ và tự nguyện với vai trò này không?

Đức Hiếu: Tất nhiên là vui rồi.

Hành trình của tôi và bà xã kéo dài khoảng 5 năm mới có em bé. Trong suốt quãng thời gian đó, chúng tôi đã yêu thương nhau rất nhiều.

Sau những lúc bận rộn, tôi cũng cố gắng dành thời gian bù đắp nhiều hơn để lấy lại tình cảm của vợ.

MC Thùy Linh xinh đẹp, rạng rỡ khi mang thai con đầu lòng ở tuổi U40.

Khi mang bầu, phụ nữ thường khó tính hơn do thay đổi nội tiết tố. Đức Hiếu có phải “chịu đựng” vợ trong giai đoạn này?

Đức Hiếu: Đúng là có lúc Linh trái tính trái nết thật. Khi đó, hormone phụ nữ thay đổi nên Linh thường bực bội, rất nhạy cảm hoặc dễ làm việc bé xé ra to.

Có lúc tôi cũng phản kháng lại, nhưng nhìn sâu bên trong, bản thân thấy mình hơi quá đà. Tôi tự cho mình khoảng thời gian để thư giãn một chút, biết vợ đang mang bầu, nên mình đã bình tĩnh lại và xin lỗi vợ.

Thùy Linh: Tôi xin đính chính lại một chút, tuy anh Đức Hiếu nói là phản kháng nhưng sự phản kháng đó chỉ kéo dài 2-3 phút đồng hồ là cùng.

Đức Hiếu: Phải nói vợ mình là người tuy bực dọc trong người nhưng sau đó cũng nhìn nhận lại và tìm cách nói chuyện, chia sẻ với nhau để tháo gỡ mâu thuẫn, không để “chiến tranh lạnh” lâu quá.

Thùy Linh: Trong đời sống thường nhật, những câu chuyện nhỏ nhặt đôi khi cũng gây mâu thuẫn.

Chỉ cần có việc không được như ý, tôi lại dễ "giận cá chém thớt," hay "mè nheo" và rất dễ khóc. Tuy nhiên, mọi thứ lại nhanh chóng trở lại bình thường khi chồng tôi dịu giọng, nhẹ nhàng ôm ấp và vỗ về.

Đức Hiếu: Hiếu có một kinh nghiệm muốn chia sẻ lại cho các bạn chuẩn bị làm bố bỉm sữa: Lúc vợ mang thai là thời gian mệt mỏi, nhiều áp lực, có nhiều suy nghĩ chưa được tích cực.

Khi ấy, người chồng phải là điểm tựa vững chắc để vợ dựa vào, để vợ xả giận một chút, giúp cuộc sống hòa đồng nhất có thể. Các ông chồng nhớ nhé, vợ có bầu là phải cực kỳ yêu chiều.

Vì là người chứng kiến toàn bộ quá trình, từ khi mầm sống hình thành, con phát triển qua từng giai đoạn, đến việc vợ nghén và mệt mỏi, không ăn uống được dẫn đến cáu bẳn. Tôi hiểu rằng mình cần bao dung và yêu thương vợ nhiều hơn. Đó là điều nên làm.

Thùy Linh: Nghe anh Hiếu chia sẻ, tôi thấy xúc động hơn vì bình thường anh đâu bày tỏ nhiều như vậy.

Tôi nghĩ kinh nghiệm cho chính bản thân mình và các phụ nữ khác là: Khi cảm xúc lên cao trào và khó làm chủ, hãy hít một hơi thật sâu, chậm lại một chút và cảm nhận kỹ hơn những gì mình đang có: Có chồng, có gia đình yêu thương vỗ về.

Đó là yếu tố giúp tôi dễ cân bằng cảm xúc hơn.

Cô và chồng kém 5 tuổi - diễn viên Đức Hiếu - chia sẻ về hành trình chờ đón con đầu lòng.

Khi mang bầu, các bà vợ thường thèm những món rất lạ và bất kể giờ giấc, có người nửa đêm cũng muốn chồng đi mua. Thùy Linh thì sao?

Thùy Linh: Trong suốt thai kỳ, tôi cũng nghe nhiều câu chuyện từ bạn bè, rằng các bà bầu có quyền được vòi vĩnh, thèm ăn gì chỉ cần nói ra là được chồng chiều.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này, nhưng thật bất ngờ là trong suốt thời gian bầu bí, tôi lại không hề thèm ăn thứ gì lạ cả.

Sau giai đoạn nghén, tôi đỡ cảm giác khó ăn hơn nhưng cũng không khao khát đến mức phải đòi hỏi. Chắc là hai mẹ con thương bố nên “tha” cho bố đấy (cười).

Đức Hiếu: Tôi không bị vợ bắt đi mua đồ, nhưng thường chủ động. Sáng tôi thường dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn đủ chất dinh dưỡng cho vợ, từ hoa quả đến sữa, nên vợ cũng không cần gì thêm.

MC Thùy Linh - diễn viên Đức Hiếu hiện là một trong những cặp đôi hot, được khán giả yêu mến của VTV.

Hành trình bên nhau cưới nhau sau 5 năm mới có em bé, để có được niềm vui này, chắc chắn anh chị cũng đã đi qua nhiều khó khăn. Anh chị có thể chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên khi biết chị Linh mang thai?

Thùy Linh: Tôi xét nghiệm beta HCG và khi chỉ số tăng cao, tôi vừa mừng vừa sợ. Hơn một lần tin vui đến rồi đi khiến cả hai vợ chồng hụt hẫng. Lần này, tôi không dám hy vọng quá nhiều.

Đến khi chắc chắn, tôi khóc òa vì xúc động nhưng vẫn không gọi ngay cho chồng. Tôi muốn tự tay tạo một bất ngờ cho anh.

Đức Hiếu: Buổi tối hôm đó Linh đưa cho tôi một hộp quà. Mở ra thấy kết quả xét nghiệm, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động. Niềm vui xen lo lắng vì lúc đó vợ vẫn bận công việc và sức khỏe chưa tốt.

Từ khoảnh khắc đó tôi bắt đầu tìm hiểu mọi điều liên quan đến thai kỳ, dinh dưỡng, chăm sóc vợ bầu.

Thùy Linh: Lúc đó, hai vợ chồng bàn với nhau là để chắc chắn, khi nào thai kỳ ổn định khoảng 3-4 tháng thì mới báo cho gia đình hay bạn bè gần gũi.

Công nhận cả hai cũng siêu thật, đã giữ bí mật hơn 4 tháng mới báo cho cả nhà ngoại và nhà nội.

5 năm chờ đón con đầu lòng trong yêu thương và kiên nhẫn

Hiện tại, Đức Hiếu đang tham gia phim giờ vàng VTV “Lằn ranh”. Anh sắp xếp thời gian thế nào để đồng hành và chia sẻ với vợ trong giai đoạn quan trọng này?

Đức Hiếu: Gần đây tôi tham gia 2 dự án Gió ngang khoảng trời xanh và Lằn ranh, nhưng phân đoạn không quá nhiều và lịch quay trải dài 4-5 tháng nên vẫn xoay xở được thời gian chăm vợ.

Những ngày đi quay, tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, vợ dậy là nhắn tin nhắc ăn gì. Xong mỗi set quay, tôi lại gọi về hỏi thăm xem vợ ăn uống thế nào.

Thùy Linh: Đức Hiếu thường đi quay từ rất sớm nên cũng chuẩn bị đồ ăn sớm.

Lúc tôi vừa mở mắt, chưa kịp định hình gì đã thấy hàng loạt tin nhắn: “Anh đã chuẩn bị cái này, cái kia”. Chưa ăn xong bữa sáng đã có tin nhắn nhắc bữa trưa.

Những ngày anh đi quay không ở cạnh, nhưng tôi lúc nào cũng cảm nhận được sự quan tâm của chồng.

Ở nhà, thói quen hay tật xấu gì của hai người thường bị đối phương "bóc phốt"?

Thùy Linh: Trong đầu tôi chỉ hiện ra một điều và có lẽ là duy nhất, nếu có tranh luận thì chỉ xoay quanh việc quản lý chi tiêu của anh Hiếu: Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

Tôi không rõ đây có phải là đặc tính chung của đàn ông hay không, nhưng tôi vốn là người tiết kiệm, là tay hòm chìa khóa, lại đang chuẩn bị có con với nhiều kế hoạch cho tương lai.

Vì thế, khi thấy chồng chưa có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tôi cảm thấy lo lắng.

Đức Hiếu: Đúng vậy, tôi vẫn đang sửa đổi. Vấn đề chi tiêu thì trong giai đoạn có em bé, tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Còn đối với Linh thì tôi thấy... hoàn hảo (cười).

Có lẽ, điểm chưa tốt mà tôi phải nhắc nhở vợ là lúc nào cũng nằm ườn ra. Đáng lẽ vợ cũng cần vận động một chút chứ. Vợ tôi ăn uống cũng tùy bữa nhưng... như mèo vậy. Từ khi lấy vợ, tôi toàn ăn... đồ thừa của cô ấy (cười).

"Những ngày đi quay, tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, vợ dậy là nhắn tin nhắc ăn gì. Xong mỗi set quay, tôi lại gọi về hỏi thăm xem vợ ăn uống thế nào", diễn viên Đức Hiếu nói.

Ở nhà ai hay đóng vai trò đạo diễn, còn ai là “diễn viên”?

Thùy Linh: Việc phân chia vai trò tùy thuộc vào từng lĩnh vực.

Chúng tôi hiểu rằng nếu chỉ có một người quán xuyến mọi việc trong gia đình thì cả hai sẽ khá mệt mỏi. Vì thế, từ khi yêu nhau đến khi cưới, vợ chồng tôi luôn duy trì việc đồng đạo diễn, đồng thực hiện những vấn đề quan trọng liên quan đến nội bộ gia đình.

Còn các chuyện tiểu tiết liên quan đến sinh hoạt, nội trợ, thường là tôi đề xuất, và anh Hiếu chủ động thực hiện những yêu cầu của “đạo diễn” vợ.

Đức Hiếu thường điềm đạm còn chị Thùy Linh lại hoạt ngôn, lanh lợi. Khi về nhà, hai anh chị có khi nào… đổi vai, người ít nói lại thành người nói nhiều và ngược lại?

Đức Hiếu: Ở nhà, Linh hay pha trò, còn tôi thì nghiêm túc, thật thà hơn. Cũng có lúc tôi làm sai việc gì đấy sẽ giải thích bằng tất cả những gì mình có, kể cả khi đó nói hơi quá lên, nhưng cũng chỉ nằm trong phạm vi không gây hại, để câu chuyện dung hòa ở mức an toàn.

Thùy Linh: Vậy nên có nhiều lúc anh Hiếu trở về nhà, mở cửa ra, thay vì khuôn mặt chào đón, tôi trở nên điềm đạm, ít nói.

Lúc đó, anh Hiếu sẽ rối rít lên hỏi thăm, nịnh bợ. Anh ấy tự biết mình đang làm gì khiến vợ không vui.

Cặp đôi đang hồi hộp chờ ngày đón con chào đời.

Gần đến ngày đón con đầu lòng, hành trình từ việc chuẩn bị đồ sơ sinh và học cách chăm em bé hẳn mang lại cho anh chị nhiều cảm xúc đặc biệt?

Đức Hiếu: Từ khi vợ mang thai, nhất là những tháng cuối, tôi lên mạng tìm hiểu đồ sơ sinh cơ bản cho em bé, từ sữa, máy đun nước, máy hâm sữa, tiệt trùng…

Sau đó, hai vợ chồng cũng phải tính toán vì nhà không quá rộng. Chúng tôi nghĩ đến việc bạn bè xung quanh có nhiều người mới sinh em bé, nên quyết định áp dụng phương châm “tăng xin, giảm mua”.

Thùy Linh: Ngoài việc mua sắm đồ cho em bé, hai vợ chồng cũng tìm hiểu kiến thức nuôi dạy con. Giống như cách đây ít hôm, cả hai cầm con gấu bông ra và hỏi nhau bế con thế nào cho đúng cách.

Thú thật, tôi đã U40 rồi nhưng cũng chưa thành thạo việc này đâu, còn anh chồng thì dường như có vẻ biết bế hơn (cười).

Đức Hiếu: Tất nhiên rồi! Từ khi vợ có bầu, tôi đã lên mạng xem mọi người bế, chăm em bé thế nào, rồi thao tác lại với thú bông.

Khi tập, tôi cảm thấy rõ luôn cách có thể đón đầu, ôm mông, xoay em, thay bỉm thế nào… Tôi đã tìm hiểu rất kỹ rồi, chỉ chờ em bé ra đời.

Cảm ơn Thùy Linh - Đức Hiếu vì những chia sẻ!

Thuỳ Linh (SN 1987) quen thuộc với khán giả qua các chương trình giải trí như: Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz, Giai điệu kết nối, Điểm hẹn tài năng... Cô từng giành giải đặc biệt Nụ cười VTV năm 2016. Đức Hiếu kém vợ 5 tuổi. Anh ghi dấu ấn với khán giả qua những vai diễn trong loạt phim truyền hình phát sóng giờ vàng VTV như: Hồ sơ cá sấu, Phố trong làng, Lằn ranh, Gió ngang khoảng trời xanh...

Ảnh: Nguyễn Hà Nam