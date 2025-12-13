Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn ghi điểm vì sự chu đáo với mẹ chồng

Sau tiệc cưới xa hoa tổ chức tại TPHCM, Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên - cùng chú rể Justin Cohen (người Dubai) tiếp tục tổ chức lễ cưới tại Đà Nẵng vào ngày 12/12.

Khác với không khí hoành tráng ở TPHCM, đám cưới tại Đà Nẵng được tổ chức trong không gian ấm cúng, với sự góp mặt chủ yếu của bạn bè thân thiết hai bên gia đình. Dù vậy, từ không gian tiệc đến các nghi thức trong ngày trọng đại vẫn được Tiên Nguyễn đầu tư chỉn chu, mang đậm phong cách thời thượng và tinh tế.

Không khí tiệc cưới tại Đà Nẵng của Tiên Nguyễn và Justin Cohen (Ảnh: Facebook Châu Bùi).

Nhiều nghệ sĩ thân thiết như Băng Di, Châu Bùi, Thảo Nhi Lê… cũng có mặt để chung vui cùng cô dâu, chú rể. Không khí buổi tiệc diễn ra thân mật, gần gũi, hạn chế các nghi thức truyền thống, thay vào đó là những khoảnh khắc khiêu vũ, giao lưu đầy cảm xúc giữa cặp đôi và các khách mời.

Trong lễ cưới, Tiên Nguyễn xuất hiện nổi bật với chiếc váy cưới cúp ngực, xòe bồng bềnh. Ái nữ nhà tỷ phú cũng thay đổi nhiều trang phục trong suốt buổi tiệc, thoải mái tận hưởng ngày vui bên bạn bè và người thân.

Sau lễ cưới, stylist (nhà tạo mẫu) Kye Nguyễn - người đảm nhận vai trò stylist cho đám cưới của Tiên Nguyễn - đã có những chia sẻ gây chú ý, hé lộ thêm về sự chu đáo của cô dâu trong hậu trường.

Cận cảnh nhan sắc của Tiên Nguyễn trong đám cưới diễn ra ở Đà Nẵng (Ảnh: Facebook Hàng Thanh Thiện).

Theo Kye Nguyễn, trong khi ê-kíp tập trung chăm sóc cô dâu, anh chủ động tách riêng để trực tiếp hỗ trợ mẹ và dì của Justin Cohen, nhằm đảm bảo các thành viên trong gia đình chú rể luôn tự tin, chỉn chu trong từng khoảnh khắc xuất hiện.

Đáng chú ý, anh cho biết dù lịch trình vô cùng bận rộn, Tiên Nguyễn vẫn dành thời gian duyệt từng thiết kế, kiểm tra kỹ chất liệu cho toàn bộ trang phục của gia đình chồng, từ mẹ, dì cho đến anh chị em của Justin Cohen.

"Tiên không chỉ yêu Justin Cohen mà còn yêu thương và trân trọng từng thành viên trong gia đình anh. Gia đình đã có một người con gái tuyệt vời", Kye Nguyễn chia sẻ.

Châu Bùi diện trang phục sang trọng nhưng không kém phần cá tính tại đám cưới Tiên Nguyễn (Ảnh: Facebook Châu Bùi).

Anh cũng cho biết thêm, phần việc của ê-kíp stylist là san sẻ cùng Tiên Nguyễn những điều ấm áp nhất, chăm chút cho sự xuất hiện của từng người, để tất cả đều bước vào ngày trọng đại với sự an tâm và trọn vẹn.

Được biết, chồng của Tiên Nguyễn là Justin Cohen, người Dubai, hiện làm việc trong lĩnh vực quảng cáo. Cặp đôi đã có nhiều năm gắn bó nhưng luôn giữ kín đời tư, hạn chế xuất hiện trước công chúng cho đến khi chính thức về chung một nhà.