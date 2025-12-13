H'Hen Niê tái xuất sàn diễn, nhan sắc "mẹ bỉm sữa" gây chú ý

Tối 12/12, Hoa hậu H'Hen Niê trở thành tâm điểm khi đảm nhận vai trò mở màn tại chương trình thời trang Extra Men Show diễn ra tại TPHCM. Đây là lần đầu tiên chân dài tái xuất sàn catwalk kể từ khi sinh con hồi tháng 9.

Người hâm mộ nhận xét H'Hen Niê nhanh chóng lấy lại vóc dáng và thần thái. Sau khi trở thành "mẹ bỉm sữa", Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 có vẻ đẹp căng tràn sức sống, khuôn mặt tròn trịa hơn.

Tại show thời trang, cô mặc bộ sưu tập Midnight Merlot, gồm trang phục áo khoác và chân váy dài mang phong cách cổ điển nhưng vẫn hiện đại, có tính ứng dụng cao. Hình ảnh H'Hen Niê sải bước tự tin truyền tải thông điệp về người phụ nữ độc lập, bản lĩnh.

"Lâu rồi tôi mới mang giày cao gót lên sàn diễn thời trang nên khá hồi hộp. Thật sự hạnh phúc khi trở lại trình diễn. Một chương trình trọn vẹn và cảm xúc", H'Hen Niê chia sẻ về màn tái xuất.

Bộ sưu tập này cũng có sự xuất hiện trình diễn của siêu mẫu Thanh Hằng. Trong trang phục đỏ quyền lực bằng chất liệu da mang phom dáng thời thượng, cô đảm nhận vai trò vedette màn đầu tiên.

Sự tươi trẻ, năng động của Thanh Hằng trên sàn diễn nhận nhiều lời khen. Trước đó chỉ 2 tiếng đồng hồ, siêu mẫu tham dự một sự kiện thương hiệu với thần thái và phong cách đối lập.

Hình ảnh H'Hen Niê đứng chung khung hình với đàn chị Thanh Hằng cũng nhận sự chú ý. Khán giả dành nhiều lời khen cho hành động tinh tế của siêu mẫu Thanh Hằng. Khi bước ra chào khán giả ở vị trí vedette, cô khéo léo quay lại phía sau ra hiệu cho H'Hen Niê cùng lên đứng chung ở trung tâm sân khấu.

Chương trình do đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc chỉ đạo thực hiện, giới thiệu nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế Việt Nam, Indonesia và Singapore.

Ở phần 2 của show, Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh và Á quân The Face Vietnam 2018 Quỳnh Anh cùng xuất hiện.

Bộ sưu tập Youth has no age lấy cảm hứng từ nhịp sống sôi động của tuổi trẻ, tôn vinh cá tính và tinh thần sống thật với chính mình.

Trong bộ sưu tập Souvenir của nhà thiết kế (NTK) Hà Nhật Tiến, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương đảm nhận vị trí vedette. Cô diện trang phục nóng bỏng, khoe thần thái quyến rũ và hình thể khỏe khoắn.

Với bộ sưu tập này, NTK Hà Nhật Tiến trung thành với những chi tiết lấp lánh quen thuộc, pha trộn thêm những gam màu tươi sáng. Những thiết kế oversize thường niên cũng được làm mới hoàn toàn bằng cách sử dụng chất liệu mềm mại hơn.

Bước sang phần thứ 4, NTK Indonesia Agie Derta Gafar giới thiệu bộ sưu tập The Deadline.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh diện trang phục bằng chất liệu denim, sải bước trên sàn diễn trong vai trò vedette. Cô được nhận xét thăng hạng về nhan sắc, có khả năng trình diễn không thua kém nhiều người mẫu chuyên nghiệp.

Trong phần cuối cùng, NTK Ngô Mạnh Đông Đông giới thiệu những thiết kế đa dạng, được thể hiện trình diễn bởi nhiều người mẫu quốc tế như Nam vương Siêu Quốc gia Thái Lan Topz Nathanon, Á vương Siêu quốc gia Thái Lan Tonkla Patittada Photajareon...

Hoa hậu Hương Giang diện bộ đầm quyến rũ có điểm nhấn là đường cắt táo bạo, khoe trọn hình thể săn chắc. Trở về từ hành trình Miss Universe 2025, Hương Giang được nhận xét về phong thái ngày càng bản lĩnh hơn.

