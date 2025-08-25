Vẻ đẹp nóng bỏng của búp bê sống vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Chiến thắng của Praveenar Singh nhận được sự ủng hộ của phần lớn khán giả theo dõi cuộc thi và lời khen ngợi của người theo dõi trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Nhiều khán giả thừa nhận, vẻ đẹp hiện đại và cá tính của Praveenar Singh rất phù hợp với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Người đẹp Praveenar Singh cũng là gương mặt nổi bật ngay từ đầu những ngày tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Với kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp trước cuộc thi, Praveenar Singh luôn biết cách làm mình tỏa sáng đúng thời điểm.

Praveenar Singh vừa đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 (Ảnh: MU).

Praveenar Singh sở hữu sắc vóc cân đối, khỏe khoắn cùng khả năng trình diễn tốt. Trong vòng thi ứng xử ở đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025, Praveenar Singh nhận được câu hỏi: “Nếu có cơ hội đại diện Thái Lan, cô muốn gửi gắm thông điệp gì tới các đối thủ quốc tế để thể hiện bản sắc dân tộc?”.

Người đẹp trả lời tự tin: “Thái Lan có nhiều truyền thống phong phú, ẩm thực hấp dẫn và con người thân thiện. Chúng tôi hân hoan chào đón du khách ở mọi lứa tuổi, giới tính. Hãy đến du lịch Thái Lan, nơi bạn sẽ nhận được niềm vui, hạnh phúc và trở về với nụ cười hạnh phúc”.

Praveenar Singh cũng “ẵm” nhiều giải phụ trong đêm chung kết. Đặc biệt, người đẹp chiến thắng ở phần thi đánh giá khả năng livestream (phát sóng trực tuyến bán hàng). Giải phụ này giúp cô có được tấm vé vào thẳng top 18 trước chung kết.

Người đẹp Praveenar Singh (SN 1996) gốc Ấn Độ, sở hữu chiều cao 1,78m, cơ thể cân đối và gương mặt cá tính. Trong hồ sơ dự thi, cô chia sẻ việc từng bị cười nhạo vì ngoại hình khác biệt khi còn đi học. Điều này khiến cô tự ti và quyết tâm thay đổi, khẳng định chính mình.

Vì vậy, Praveenar Singh đăng ký tham gia các cuộc thi nhan sắc để thử thách bản thân, tiếp lửa cho những người bị nhạo báng ngoại hình giống mình. Mỹ nhân gốc Ấn muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để nâng cao nhận thức, giảm tình trạng kỳ thị và bắt nạt trong xã hội, đặc biệt là ở môi trường học đường.

Praveenar Singh đã tốt nghiệp ngành Giáo dục tại Đại học Thammasat tại Thái Lan. Ngoài tiếng Thái Lan, cô còn sử dụng thao thạo tiếng Anh và tiếng Nga. Khả năng giao tiếp cũng là một thế mạnh của mỹ nhân sinh năm 1996.

Người đẹp 29 tuổi là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi sắc đẹp của Thái Lan, đặc biệt là cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Cô đã trải qua 4 mùa giải nhưng phải tới mùa giải năm 2025, người đẹp mới đăng quang ngôi vị cao nhất.

Trước đó, Praveenar Singh từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2018 và giành ngôi Á hậu 1. Hai năm sau, cô tiếp tục đăng ký dự thi và trở thành Á hậu 2.

Năm 2023, cô đăng ký tham dự và giành giải Á hậu 2. Vào tháng 8 năm nay, mỹ nhân thế hệ 9X tiếp tục dự thi và trở thành Hoa hậu.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ diễn ra trong tháng 11 tại Thái Lan. Hiện, hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã gửi đại diện tham dự mùa giải năm nay. Việt Nam hiện chưa chọn được đại diện tham dự cuộc thi. Người đang giữ vương miện Hoa hậu Hoàn vũ là Victoria Kjær Theilvig, đến từ Đan Mạch. Cô sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết cuộc thi, diễn ra vào ngày 21/11. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 chấp nhận thí sinh chuyển giới, thí sinh đã lập gia đình và sinh con, không giới hạn tuổi của thí sinh. Điều này tạo nên nhiều thay đổi tại các cuộc thi cấp quốc gia và tranh cãi trong cộng đồng người theo dõi các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Ảnh: Instagram nhân vật