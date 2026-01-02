Tỷ phú Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio đón năm mới ở điểm nghỉ dưỡng đắt giá

St. Barts là một hòn đảo nhỏ thuộc vùng biển Caribbean, nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng, yên bình và tinh tế. Hòn đảo mang đậm dấu ấn văn hóa Pháp, thể hiện qua kiến trúc duyên dáng, ẩm thực tinh xảo và phong cách sống thanh lịch.

Những bãi biển cát trắng mịn, làn nước trong xanh cùng khí hậu nắng ấm quanh năm khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho các kỳ nghỉ dưỡng cao cấp. Nhiều năm qua, hòn đảo này được mệnh danh là “bến đỗ xa xỉ” của giới siêu giàu mỗi dịp lễ, Tết.

Trên đảo, du khách có nhiều lựa chọn về chỗ ở sang trọng, từ biệt thự thuê với giá khởi điểm hơn 900 USD/đêm, đến các khách sạn cao cấp với mức giá còn cao hơn.

Khách sạn Eden Rock, nhìn ra vịnh St. Jean - nơi có một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của St. Barts - cung cấp nhà hàng cao cấp, spa trị liệu toàn diện và những biệt thự riêng biệt. Trong mùa lễ hội hay ngày đầu năm mới, giá thuê biệt thự lớn nhất tại đây có thể lên tới 15.200 USD/đêm.

Với lượng khách tỷ phú thường xuyên lui tới, khung cảnh mua sắm trên đảo chủ yếu phục vụ những người sẵn sàng chi hàng nghìn USD bất cứ lúc nào. Một số thương hiệu xa xỉ như Hermès, Cartier, Dior, Louis Vuitton đều có cửa hàng tại St. Barts. Đảo cũng là nơi trưng bày các sản phẩm độc quyền như đồng hồ Patek Philippe, với những chiếc giá lên đến 5 hay 7 con số.

Đầu năm nay, St. Barts chứng kiến sự xuất hiện của hàng trăm chiếc du thuyền sang trọng, cùng sự góp mặt của nhiều tỷ phú, chính trị gia và ngôi sao nổi tiếng.

Sự đổ bộ của giới siêu giàu và người nổi tiếng cũng kéo theo sự hiện diện của các tay săn tin. Do đó, lực lượng an ninh trên đảo được tăng cường đáng kể, với các tàu bảo vệ tuần tra liên tục xung quanh những du thuyền lớn nhằm đảm bảo an toàn và sự riêng tư tuyệt đối.

Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez là những vị khách quen thuộc của St. Barts trong các kỳ nghỉ dưỡng. Dịp đầu năm nay, cặp đôi tiếp tục thu hút sự chú ý khi nhanh chóng lọt vào ống kính của giới săn tin trong thời gian lưu trú tại hòn đảo xa xỉ này.

Trong loạt hình được ghi lại, cựu MC Lauren Sánchez xuất hiện nổi bật với bộ bikini họa tiết ngựa vằn, kết hợp cùng chiếc khăn sarong trắng buộc hờ ở eo, toát lên vẻ quyến rũ và phóng khoáng.

Trong khi đó, tỷ phú công nghệ Jeff Bezos diện áo polo trắng, đội mũ lưỡi trai, thoải mái trò chuyện và cười đùa cùng vợ cũng như những vị khách khác trên du thuyền.

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ đã có mặt tại St. Barts từ đầu tuần này, cùng chiếc siêu du thuyền Koru trị giá khoảng 500 triệu USD. Đáng chú ý, trên mũi tàu Koru được gắn một bức tượng gỗ chạm khắc hình bà Lauren Sánchez, thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông.

Tháp tùng Koru là tàu hộ tống Abeona dài gần 75m, có khả năng tiếp đón hàng chục vị khách cùng thủy thủ đoàn. Con tàu này còn được trang bị sân đỗ trực thăng, góp phần hoàn thiện hệ thống hậu cần và an ninh cho kỳ nghỉ xa xỉ của vợ chồng tỷ phú.

Ngoài siêu du thuyền của Jeff Bezos, vùng biển quanh St. Barts còn xuất hiện nhiều du thuyền nổi tiếng khác thuộc sở hữu của giới siêu giàu và nhân vật nổi bật. Trong đó có Rising Sun của David Geffen, Whisper của Eric Schmidt, M’Brace của Michael Jordan, Kaos của người thừa kế Walmart Nancy Walton, Bravo Eugenia của ông chủ đội bóng Dallas Cowboys Jerry Jones, và Moonrise của Jan Koum - nhà sáng lập WhatsApp.

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio cùng bạn gái Vittoria Ceretti cũng chọn St. Barts làm điểm nghỉ dưỡng để đón năm mới. Cặp đôi xuất hiện trên một siêu du thuyền khác trị giá 250 triệu USD.

Trong loạt hình, Leonardo DiCaprio giản dị với áo phông trắng, quần short xám và kính râm, trong khi siêu mẫu U30 Vittoria Ceretti nổi bật với áo hở bụng trắng kết hợp váy màu nâu, mang phong cách vừa thoải mái vừa gợi cảm.

Leonardo DiCaprio có mối quan hệ thân thiết với tỷ phú Mỹ, từng nhiều lần nghỉ dưỡng cùng nhau. Leonardo và Vittoria cũng tham dự lễ cưới xa hoa kéo dài 3 ngày của Jeff Bezos vào tháng 7/2025 tại Venice (Italy).

Trên đất liền, nhiều ngôi sao giải trí cũng xuất hiện tại St. Barts dịp này gồm Patrick Dempsey, David Letterman, Heidi Klum và Bethenny Frankel. Siêu mẫu người Đức và chồng kém 16 tuổi có mặt tại đảo St. Barts từ đầu tuần này.