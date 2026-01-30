TPHCM giao nhà đầu tư làm cảng Cái Mép Hạ hơn 50.000 tỷ đồng

UBND TPHCM giao dự án cho 3 nhà đầu tư, gồm: Tập đoàn Geleximco, Công ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC Corp), Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Về quy mô, dự án có tổng vốn đầu tư 50.820 tỷ đồng (vốn góp của nhà đầu tư là 7.623 tỷ đồng); tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước là 351,2ha. Trong đó, khu cảng container chiếm 229,4ha, vùng nước trước bến khoảng 121,8ha.

Cảng Cái Mép Hạ nằm gần cụm cảng Cái Mép - Thị Vải (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự án nhằm xây dựng cảng tổng hợp và container tại khu vực Cái Mép Hạ, với chức năng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế; phục vụ bốc dỡ container xuất nhập khẩu các tuyến biển xa và trung chuyển container quốc tế.

Hệ thống bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu chở container trọng tải đến 250.000 DWT (24.000 TEU), cùng các bến sà lan phục vụ vận tải ven biển và đường thủy nội địa.

Dự án được chia làm 3 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 (2025-2030), nhà đầu tư xây dựng và đưa bến cảng đầu tiên vào khai thác từ quý IV/2028 với công suất 2 triệu TEU/năm.

Giai đoạn 2 (2031-2040) và giai đoạn 3 (2041-2050), cảng tiếp tục được mở rộng, nâng tổng công suất lên 10,8 triệu TEU/năm.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND TPHCM yêu cầu nhà đầu tư tự cân đối và huy động đủ nguồn vốn theo tiến độ cam kết; thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư và các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đồng thời, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm thực hiện dự án đúng tiến độ, quy hoạch và quy định pháp luật.