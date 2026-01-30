Vân Dung khiến khán giả bật cười khi "nhắn nhủ" con dâu tương lai

Nghệ sĩ Vân Dung được khán giả quen mặt khi đóng Táo quân và loạt vai diễn hài hước trong các tiểu phẩm gây cười trong gần 20 năm qua.

Là một người nổi tiếng, có con trai tài giỏi, nhiều người nghĩ Vân Dung sẽ khá khắt khe trong việc chọn dâu tương lai. Tuy nhiên mới đây, nữ nghệ sĩ đã khiến người hâm mộ bật cười khi gửi tới con dâu tương lai một bức thư hài hước.

Vân Dung và con trai Long Vũ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ nghệ sĩ viết: "Gửi con dâu tương lai, nhà mẹ toàn 9h sáng mới dậy, riêng con dâu được phép ngủ đến 10h. Nhà mẹ toàn phụ nữ giữ tiền, riêng con dâu mẹ đưa cả sổ đỏ, chìa khóa két sắt luôn. Nhà mẹ toàn đàn ông nấu ăn, riêng con dâu, mẹ con mình gọi đồ ăn nhà hàng 5 sao về ăn cho sướng. Con đang ở đâu?".

Chưa dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi khẳng định sẽ không có chuyện đưa cho con dâu 5 tỷ đồng và bắt rời xa con trai như trong một số bộ phim gần đây.

"Dạo này khó khăn quá, 5 triệu đồng thôi, được không con. Con đừng xem phim ngôn tình nhiều quá con nhé...", Vân Dung hài hước chia sẻ.

Trong bài đăng mới nhất, Vân Dung chia sẻ ảnh cùng con trai Long Vũ trong bếp với lời nhắn nhủ rằng, nhà mình toàn đàn ông nấu ăn, tuy rằng không được như nhà hàng 5 sao, nhưng ít nhất cũng phải được 2 sao rưỡi.

"Món ăn mà con trai mẹ nấu tuy không ngon nhất, nhưng nó là duy nhất... vì không thể nấu được lần thứ hai. Ngon hay dở, ăn xong vẫn còn thở là được...", chị nói.

Loạt chia sẻ đậm chất dí dỏm của Vân Dung khiến khán giả thích thú và tích cực tương tác dưới bài đăng. Ngay dưới phần bình luận, nhiều người thậm chí còn xếp hàng ứng tuyển làm con dâu của Vân Dung.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vân Dung cho biết, là một người hài hước nên chị thường xuyên lên trang cá nhân để chia sẻ những suy nghĩ, trạng thái của mình một cách thoải mái nhất.

Chị cũng thường dùng sự hài hước của mình để dạy con trai, giúp con tránh những áp lực trong cuộc sống. "Tôi có một vài lần lên mạng tìm con dâu nhưng chưa được. Trên mạng ai cũng gọi "mẹ chồng ơi" mà vẫn chưa thấy con dâu đâu hết...", chị cho hay.

Nữ nghệ sĩ nói, chị thấy vui khi con trai Long Vũ ngày càng trưởng thành, biết thương mẹ nhiều hơn.

Theo Vân Dung, ngay từ khi mới ra trường, Long Vũ rất sốt sắng, chủ động để đi casting (thử vai) phim. Nữ nghệ sĩ để con "tự bơi", không tác động gì vào các vai diễn của con.

"Tốt nghiệp đại học, Long Vũ ở nhà cứ chờ xem có phim nào casting thì đi. Con thường hỏi rằng, sao con không được gọi đi làm phim nhỉ, hay con xấu trai quá nên không ai mời đóng hả mẹ?".

Tôi mới bảo: "Cứ bình tĩnh con ạ, các nghệ sĩ như Công Lý, Quang Thắng, Trường Giang… cũng không phải là người đẹp trai nhưng vẫn đi làm phim do khả năng và có duyên đấy thôi", nghệ sĩ Vân Dung kể lại.

Nữ nghệ sĩ khẳng định, mình sẽ là mẹ chồng dễ tính, tâm lý (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vân Dung chia sẻ thêm rằng, khi biết con muốn thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chị đã khuyên con là nghề này rất vất vả và nghèo, nếu không có tài năng thực sự thì rất khó theo nghề.

Thứ 2 là phải thật giỏi, nếu không sẽ bị nghề đào thải nhưng con trai chị đã quyết tâm theo nghề. Hiện tại, chị cũng hồi hộp với mỗi bước trưởng thành cùng con.

"Diễn viên là nghề "bánh đúc bày sàng", nghề này có muốn nâng đỡ mà khán giả không yêu quý thì rất khó trụ được. Con phải có thực lực thì mới làm nghề được lâu dài chứ kiểu "con ông cháu cha" xong không có năng khiếu thì rất khó làm nghề", nữ nghệ sĩ cho biết.

Khi được phóng viên hỏi: "Liệu sau này khi có con dâu, Vân Dung có phải là mẹ chồng có khó tính?".

Nữ nghệ sĩ thẳng thắn: "Mẹ chồng này cũng hơi "đồng bóng" nhưng nịnh tí là… cho hết đấy, chỉ cần con dâu sạch sẽ là được (cười)".

Theo Vân Dung, nếu sau này con trai lập gia đình, chị sẽ không ở chung với con dâu mà ở riêng để vợ chồng con trai có sự tự lập. Hơn nữa do khoảng cách thế hệ nên chị sẽ không can thiệp vào cách dạy cháu của vợ chồng con trai.

"Tôi mong con sẽ tìm được một người phụ nữ yêu thương mình. Tôi cũng không phải là mẹ chồng khó tính. Mình cứ yêu con dâu thì khắc các con sẽ yêu mình", nghệ sĩ Vân Dung bộc bạch.

Vân Dung tiết lộ rằng, Long Vũ từng nói với mẹ, sau này lập gia đình, con muốn mình là người đi kiếm tiền về nuôi vợ. Nhưng chị đã khuyên con, xã hội càng hiện đại thì sự bình đẳng càng được đề cao, phụ nữ phải đi ra ngoài làm việc để năng động hơn.

"Tôi nói với con, cho dù ra ngoài làm, phụ nữ không kiếm được nhiều tiền cũng không sao cả. Vợ chồng cùng đi làm sẽ hạn chế việc ngồi không mà ghen tuông nhau. Cả hai đều phải đi làm để tự chủ hơn trong chi tiêu. Còn trong gia đình, con trai sẽ là người lo chính", Vân Dung kể.

Nữ nghệ sĩ gây ấn tượng khi hơn 20 năm tham gia vào chương trình "Táo quân" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vân Dung tên đầy đủ là Lê Vân Dung, sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình làm nghệ thuật với bố là đạo diễn, mẹ làm diễn viên.

Vân Dung được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến từ khi tham gia chương trình Đời cười của Nhà hát Tuổi Trẻ, tiếp đó là Gặp nhau cuối năm - Táo quân, Gặp nhau cuối tuần và Gala cười của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trên màn ảnh nhỏ, Vân Dung cũng góp mặt và để lại ấn tượng trong nhiều bộ phim như: Yêu thì ghét thôi, Những nhân viên gương mẫu, Những ngày không quên, Hướng Dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Người một nhà, Có anh, nơi ấy bình yên…