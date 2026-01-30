Buôn lậu "lên đời": Bỏ xe máy, dùng container chở hàng cấm

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý thị trường năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Chi cục Quản lý thị trường TPHCM vừa tổ chức.

Thay đổi quy luật: Từ xe máy sang container

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, cho biết: Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập, hình thành nên một thị trường sản xuất, tiêu thụ rộng lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, báo cáo tổng kết năm 2025 của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM vừa công bố cho thấy, quy mô địa lý mở rộng gấp nhiều lần đã kéo theo sự biến đổi phức tạp trong phương thức hoạt động của các đối tượng gian lận thương mại.

Thực phẩm bẩn bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện (Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TPHCM).

Nếu như trước đây, tình trạng vận chuyển hàng lậu thường gắn liền với hình ảnh các phương tiện nhỏ lẻ, thì năm 2025 ghi nhận sự "lên đời" của các đối tượng vi phạm. Các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 51, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K cùng Vành đai 3, Vành đai 4 đã trở thành cung đường nóng.

Tại đây, hàng cấm và hàng lậu được vận chuyển công khai hơn bằng xe container và xe tải trọng lớn, thay thế dần phương thức vận chuyển bằng xe máy hay xe tải nhỏ truyền thống.

Đặc biệt, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng thương mại điện tử (TMĐT) đang đặt ra bài toán khó cho cơ quan quản lý. Các đối tượng đã tận dụng triệt để lợi thế địa lý sau sáp nhập: Đặt các kho hàng quy mô lớn tại khu vực "Bình Dương cũ" để tối ưu chi phí mặt bằng, nhưng lại tập trung xử lý đơn hàng và giao cho khách hàng tại khu vực trung tâm TPHCM cũ.

Hàng hóa từ đây được xé lẻ, gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh từ các kho ngoại quan, khu công nghiệp hoặc thậm chí các kho nằm sâu trong khu dân cư. Điều này khiến việc xác định địa điểm kinh doanh và kho hàng để kiểm tra trở nên vô cùng khó khăn, khi dòng hàng luân chuyển nhanh và khép kín.

Năm 2025 cũng chứng kiến sự bùng nổ của TMĐT, đặc biệt là hình thức bán hàng qua livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Dù mang lại doanh thu lớn, kênh bán hàng này lại phát sinh hàng loạt vi phạm liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa và giá bán. Chỉ tính riêng trong năm, lực lượng QLTT đã xử lý 186 vụ vi phạm trên môi trường mạng, tạm giữ gần 200.000 đơn vị sản phẩm với trị giá hơn 6,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thị trường vàng diễn biến phức tạp với giá liên tục lập đỉnh mới theo thế giới. Chênh lệch giá cao đã kích thích hoạt động nhập lậu, gây áp lực lớn lên công tác quản lý nguồn gốc và hóa đơn điện tử. Trong năm, cơ quan chức năng đã phải xử lý 30 vụ vi phạm, tạm giữ lượng vàng trang sức không rõ nguồn gốc trị giá hơn 1,16 tỷ đồng.

Quản lý thị trường kiểm tra kho hàng của doanh nghiệp (Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TPHCM).

Mạnh tay với 4 lĩnh vực trọng điểm năm 2026

Ông Trương Văn Ba, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, tổng kết năm 2025, Chi cục QLTT TPHCM đã thực hiện gần 1.300 vụ kiểm tra, xử phạt và thu nộp ngân sách hơn 26,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 13 vụ việc nghiêm trọng đã được chuyển sang cơ quan tố tụng để xem xét khởi tố hình sự.

Bước sang năm 2026, trước dự báo nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và những biến động khó lường từ kinh tế thế giới, Chi cục QLTT TPHCM xác định sẽ tập trung tổng lực vào 04 lĩnh vực trọng điểm: An toàn thực phẩm; hàng giả; nguồn gốc, xuất xứ và thương mại điện tử.

Lãnh đạo Chi cục khẳng định sẽ đánh mạnh vào các "đầu nậu", các kho bãi tập kết lớn và các phương thức kinh doanh mới trên môi trường mạng. Đồng thời, đơn vị sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để rà soát, phát hiện kịp thời các vi phạm trên không gian mạng, vốn đang ngày càng tinh vi và khó lường. Đặc biệt, công tác luân chuyển cán bộ sẽ được thực hiện nghiêm túc để phòng ngừa tiêu cực, bảo kê tại các địa bàn quản lý.