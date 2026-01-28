Hoa hậu học trường Ngoại thương gây chú ý khi tiếp đón đoàn ngoại giao Lào

Trong khuôn khổ chương trình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội, Hoa hậu Hoàng Châu Anh (sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội) tham dự với vai trò nghệ sĩ.

Tại đây, Châu Anh được giao nhiệm vụ trình diễn trang phục truyền thống Lào và tiếp đón đoàn ngoại giao. Nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng ngoại ngữ, người đẹp gây chú ý khi tham gia hoạt động này.

Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024 Hoàng Châu Anh tham gia chương trình tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Châu Anh cho biết đây là trải nghiệm đáng quý, giúp cô hiểu rõ hơn vai trò của văn hóa và hình ảnh người trẻ Việt Nam trong các hoạt động ngoại giao.

Hoàng Châu Anh kể, tại sự kiện, cô có cơ hội quan sát các nghi thức đón tiếp quốc tế với sự chuẩn bị hết sức chỉn chu.

Trong thời gian chờ chương trình diễn ra, Hoa hậu Châu Anh được sắp xếp tiếp đón các thành viên trong đoàn tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Qua trò chuyện, cô chia sẻ với các vị khách quốc tế những câu chuyện về văn hóa, phong tục Việt Nam và ý nghĩa của tà áo dài bằng tiếng Anh.

Đáp lại, những người bạn Lào chia sẻ với Châu Anh nhiều kiến thức lý thú về "sinh" (trang phục truyền thống của nữ giới Lào) mà cô trình diễn tại sự kiện.

Qua cuộc trò chuyện, Hoa hậu cảm nhận rõ sự tương đồng trong cách các quốc gia Đông Nam Á gìn giữ và trân trọng giá trị truyền thống, đặc biệt là với bộ trang phục mang tính biểu tượng.

“Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu nhưng khiến tôi hiểu thêm về đất nước Lào. Tôi thấy rằng, từ những người xa lạ đến từ các quốc gia khác nhau, chúng tôi có thể trò chuyện vui vẻ qua chia sẻ về văn hóa. Trải nghiệm này giúp tôi cảm nhận rõ hơn vai trò của văn hóa như một chiếc cầu nối bền chặt, gần gũi và chân thành nhất giữa các quốc gia”, Hoa hậu Hoàng Châu Anh chia sẻ.

Hoa hậu cảm thấy vinh dự khi được góp mặt trong hoạt động ý nghĩa này. Cô coi đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là cơ hội để lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Hoàng Châu Anh mặc trang phục truyền thống của phụ nữ Lào khi tham gia tiếp đón đoàn ngoại giao của nước bạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Song song với hoạt động đối ngoại, Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024 vẫn duy trì nhịp độ làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô tham gia ghi hình các chương trình Tết, trình diễn tại một số chương trình thời trang và đảm nhận vai trò giám khảo ở các cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ.

Theo Châu Anh, mỗi vai trò đều mang lại trải nghiệm khác nhau, giúp cô rèn luyện bản lĩnh, khả năng quan sát và tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định việc học tập tại Trường Đại học Ngoại thương vẫn là nền tảng quan trọng nhất.

“Tôi luôn cố gắng cân bằng giữa nghệ thuật và học thuật, bởi với tôi, tri thức là giá trị bền vững để có thể đi đường dài”, Châu Anh chia sẻ.

Với cô, việc đóng góp cho cộng đồng không chỉ nằm ở những dự án quy mô lớn mà còn thể hiện qua lối sống có trách nhiệm và việc lan tỏa các giá trị tích cực mỗi ngày. Cô mong muốn sử dụng hình ảnh và tiếng nói của mình để truyền cảm hứng sống tự tin, nhân ái, đặc biệt với giới trẻ.

Trong tương lai, Châu Anh kỳ vọng được đồng hành cùng các hoạt động hướng đến trẻ em và thanh thiếu niên ở những khu vực còn nhiều khó khăn, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, nghệ thuật và định hướng phát triển bản thân cho các em.

Bên cạnh đó, cô bày tỏ mong muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh áo dài, văn hóa Việt Nam và vẻ đẹp người phụ nữ Việt tới cộng đồng quốc tế.

Hoàng Châu Anh (SN 2005, quê Cao Bằng) hiện là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô cao 1,73m, từng là học sinh Trường chuyên Cao Bằng và sở hữu nhiều thành tích học tập nổi bật. Trước khi đăng quang Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2024, Châu Anh từng vào top 5 Duyên dáng Ngoại thương 2024.

Hoa hậu Châu Anh là người dân tộc Tày (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hồi tháng 9/2025, hình ảnh Châu Anh trong bộ trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số, sải bước ở hàng đầu tiên của khối diễu hành đại diện 54 dân tộc trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từng tạo ấn tượng mạnh mẽ với công chúng.

Chia sẻ về khoảnh khắc ấy, cô cho biết: “Khi được giao nhiệm vụ, tôi vừa vui mừng vừa cảm nhận rõ trách nhiệm lớn lao. Đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là vinh dự cho gia đình, quê hương và dân tộc Tày của tôi”.