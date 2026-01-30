Hòa Minzy "càn quét" Mai Vàng, mời cả bố mẹ lên sân khấu nhận giải

Tối 29/1, lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 diễn ra tại Nhà hát TPHCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Từ 18h, khu vực thảm đỏ ở Công trường Lam Sơn trở nên sôi động với sự hiện diện đông đảo của nghệ sĩ và khán giả.

Dàn nghệ sĩ tại thảm đỏ lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 (Video: Bích Phương).

Năm nay, chương trình quy tụ dàn khách mời như: NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, NSND Trà Giang, NSND Lan Hương, NSND Lệ Thủy, NSND Việt Anh, NSƯT Lê Thiện, ca sĩ Tùng Dương, SOOBIN, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, dàn nghệ sĩ Anh trai vượt ngàn chông gai, diễn viên phim Mưa đỏ...

Ở phần trao giải chính, chương trình vinh dự có sự góp mặt của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lê Quốc Minh; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện cơ quan Trung ương và TPHCM.

Mở màn bằng tiết mục Ngày xuân mai vàng tươi thắm, lễ trao giải gửi gắm thông điệp hân hoan, phấn khởi và tràn đầy niềm tin để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Năm nay, giải Mai Vàng có 19 hạng mục, trong đó màn công bố Nam/Nữ ca sĩ được yêu thích nhất là một trong những điểm nhấn đáng chú ý.

NSND Tạ Minh Tâm và Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, NSND Thanh Thúy là hai nghệ sĩ trao giải. Nghệ sĩ Thanh Thúy tin tưởng giải thưởng này sẽ là nguồn động lực lớn để các nghệ sĩ có thể cống hiến cho khán giả, đưa nền văn hóa nước nhà vươn tầm thế giới.

Kết quả, SOOBIN và Hòa Minzy được xướng tên, nhận tràng vỗ tay chúc mừng từ đông đảo khán giả có mặt ở Nhà hát TPHCM.

Bước lên bục nhận giải, Hòa Minzy bật khóc vì xúc động. "Đứng cạnh người anh quen biết nhau rất lâu, từ những ngày anh em ngồi ăn gà rán cùng nhau giữa đêm khuya đến hôm nay, xin chúc mừng anh vì những thành công anh đạt được.

Em biết anh SOOBIN cũng là người yêu gia đình, nên em xin phép anh được mời bố mẹ em lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên trong 12 năm sự nghiệp em được nhận giải này nên rất muốn có bố mẹ cùng nâng chiếc cúp", ca sĩ nói.

Khoảnh khắc này hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận. Khán giả thích thú trước tương tác giữa hai ca sĩ cũng như màn xuất hiện bất ngờ của cha mẹ Hòa Minzy trên sân khấu.

Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 có điểm mới là 3 hạng mục do Hội đồng Nghệ thuật, ban chỉ đạo, ban tổ chức bình chọn, dựa trên những đóng góp, thành tựu nổi bật của các cá nhân, tập thể thời gian qua.

Kết quả, giải MV của năm thuộc về Bắc Bling (Hòa Minzy); giải Ca sĩ của năm thuộc về Tùng Dương và giải Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt được trao cho hai ca sĩ Đức Phúc và Phương Mỹ Chi.

Một tình huống khác cũng nhận được sự quan tâm của khán giả là màn trao cúp hạng mục Nam/Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất.

Kết quả, Băng Di vượt qua các đối thủ như Đinh Ngọc Diệp, Lê Hạ Anh, Lê Phương để đoạt giải. Liên Bỉnh Phát cũng gây bất ngờ khi vượt qua những ứng cử viên nặng ký như Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Phương Nam, Ma Ran Đô để được xướng tên chiến thắng.

Liên Bỉnh Phát gửi lời cảm ơn gia đình, chia sẻ niềm vui với những người bạn đã cùng đồng hành trong các chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Chiến sĩ quả cảm. Đặc biệt, nam diễn viên trực tiếp nhắc đến Ngọc Kayla - người bạn gái lâu năm - với những lời tri ân đầy yêu thương.

Khoảnh khắc Liên Bỉnh Phát bước về khán đài, nhận cái ôm chúc mừng từ Ngọc Kayla khiến người hâm mộ xúc động.

Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, phim Mưa đỏ thắng giải Phim Điện ảnh được yêu thích nhất. Trước đó, đề cử hạng mục này bao gồm: Mưa đỏ, Địa đạo, Tử chiến trên không, Nhà gia tiên, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

Ê-kíp phim Mưa đỏ gồm đạo diễn Đặng Thái Huyền, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Lâm Thanh Nhã, Lê Hạ Anh chia sẻ niềm vui thắng giải cùng NSND Tự Long, NSND Kim Xuân, ca sĩ Hòa Minzy. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng bày tỏ tiếc nuối khi nhiều thành viên trong đoàn phim không thể có mặt để nâng cúp Mai Vàng.

Lần đầu tiên, giải Mai Vàng cũng có sự xuất hiện của hạng mục Vở diễn/Chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất.

Kết quả, chương trình Mùa xuân TPHCM - Bước vào kỷ nguyên mới của Đài Truyền hình TPHCM và chương trình ca nhạc Tổ quốc trong tim do Báo Nhân dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức thắng giải.

Bên cạnh màn trao giải, sự kiện còn có nhiều tiết mục âm nhạc được đầu tư công phu, do nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn.

Ca sĩ Tùng Dương khuấy động chương trình với giai điệu hào hùng của ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

Ca sĩ Đức Phúc mang đến chương trình màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương - tiết mục gắn với chiến thắng của anh tại cuộc thi Intervision 2025.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi khoe giọng nội lực trong ca khúc Made in Vietnam - nhạc phẩm truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, tinh thần hướng đến cội nguồn của thế hệ trẻ.

Gần cuối chương trình, đại diện đơn vị tổ chức nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, thực hiện giải Mai Vàng, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa tại TPHCM.

Ảnh: Ban tổ chức, Chụp màn hình