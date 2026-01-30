Tây Ninh tiếp nhận 59 công dân về từ Campuchia

Ngày 30/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam (xã Tân Biên, Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 59 công dân do nhà chức trách Campuchia bàn giao. Trong số này có 42 nam và 17 nữ, đến từ 23 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các công dân trên chủ yếu tìm việc làm qua mạng xã hội, sau đó xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia làm nhân viên tại các quán karaoke, nhà hàng, khách sạn ở Phnom Penh và tỉnh Svay Rieng.

Lực lượng chức năng tiếp nhận các công dân do phía Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Ảnh: T.T.).

Nhiều trường hợp làm việc trong các khu lừa đảo, với nhiệm vụ tiếp thị cờ bạc trực tuyến, tham gia các ứng dụng tình cảm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đầu tư chứng khoán…

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định 27 người xuất cảnh trái phép. Ngoài ra, trong nhóm còn có một người thuộc diện truy tìm của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 người về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục xử lý những trường hợp còn lại và bàn giao toàn bộ công dân về địa phương để quản lý.