Phạt 7,5 triệu đồng thanh niên chia sẻ clip xuyên tạc trên Facebook

Ngày 30/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của anh H.T.M. (SN 1993, trú tại xã Tân Hưng, Hưng Yên) có hành vi vi phạm.

H.T.M. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, anh H.T.M. đã chia sẻ, phát tán nhiều video clip từ kênh của đối tượng Lê Trung Khoa. Các nội dung đăng tải được xác định mang tính chất xuyên tạc, sai sự thật.

Căn cứ các tình tiết vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính anh H.T.M. số tiền 7,5 triệu đồng. Cơ quan công an yêu cầu người này gỡ bỏ thông tin vi phạm và cam kết sử dụng mạng xã hội an toàn.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không ủng hộ, tiếp tay cho các đối tượng phản động, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin giả mạo, xuyên tạc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.