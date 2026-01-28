Hé lộ biệt thự sang trọng của gia đình "Ngọc Hoàng" Quốc Trượng

Căn nhà của NSND Quốc Trượng nằm trên đường Xuân Đỉnh (Hà Nội, là căn biệt thự song lập có thiết kế đối xứng với mặt tiền thoáng đãng.

Khi nhóm phóng viên Dân trí đến, NSND Quốc Trượng cho biết, mình và người nhà đang trang trí lại nhà cửa.

Theo nam nghệ sĩ, gia đình anh chuyển về biệt thự này từ năm 2022. Căn nhà mới rộng rãi nên NSND Quốc Trượng và vợ là NSƯT Lâm Thanh có thể thoải mái bố trí đồ đạc theo ý của mình.

Căn nhà của "Ngọc Hoàng đời đầu" chương trình Táo quân được thiết kế theo kiểu tân cổ điển. Ở một góc trang trọng, NSND Quốc Trượng đặt tượng Bác Hồ và hình ảnh bản đồ Việt Nam.

Hình ảnh trống đồng cũng được Quốc Trượng đặt ở phòng khách. Nam nghệ sĩ cho biết, đồ lưu niệm được anh đi công tác mua về hoặc do khán giả yêu mến gửi tặng.

Nam nghệ sĩ rất thích đồ gốm phong thuỷ, các lọ lộc bình được anh và bà xã bày ở nhiều nơi trong nhà. Đặc điểm chung là các lọ này đều được chạm khắc nhiều bức tranh đẹp, mang ý nghĩa và văn hoá Việt Nam.

Đây là nơi NSND Quốc Trượng đặt cây đàn piano. Anh cho biết, thi thoảng nhà có khách, bạn bè hoặc đồng nghiệp là nghệ sĩ, họ sẽ ngẫu hứng đánh một bản nhạc mà mọi người đều thích.

Gần phòng khách, NSND Quốc Trượng đặt bức tượng Phật Bà bằng gỗ Hoàng đàn tuyết Lạng Sơn. Bức tượng được đặt trong một tủ kính, có đèn chiếu rất đẹp khiến bạn bè tới thăm nhà anh đều xuýt xoa.

Biệt thự có 4 tầng, NSND Quốc Trượng làm thang máy để có thể di chuyển giữa các tầng trong nhà tiện và nhanh hơn.

Phòng ngủ trong nhà được vợ chồng nam nghệ sĩ thiết kế tối giản. Các căn phòng cũng lấy được nhiều ánh sáng để có thể đọc sách, làm việc vào ban ngày.

Trên tầng 4, NSND Quốc Trượng bố trí đặt bàn thờ gia tiên. Trong phòng thờ, anh đặt 12 con giáp tượng trưng cho 12 năm, theo cung Hoàng đạo của người Việt.

Căn bếp được nam nghệ sĩ được bố trí gọn gàng, sạch sẽ. Điểm nhấn ở khu bếp là chiếc lồng bàn to đan từ mây, được anh đặt riêng cho bàn ăn có diện tích lớn của gia đình.

Xung quanh nhà NSND Quốc Trượng có nhiều cây xanh, hàng ngày anh thường đi bộ quanh biệt thự để thư giãn. Những lúc rảnh rỗi, anh thường chăm sóc cây cối, nhà cửa.

Nam nghệ sĩ tâm sự, căn nhà là nơi bình yên, ấm áp của các thành viên. Đây cũng là nơi gia đình Quốc Trượng thư giãn sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng.

NSND Nguyễn Quốc Trượng sinh năm 1966 tại Bắc Ninh. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh về công tác ở Đoàn chèo Hà Bắc, đến năm 1990 thì chuyển sang Đoàn Chèo Tổng cục Hậu Cần (nay là Nhà hát Chèo Quân đội). Năm 2010, anh làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, sau đó làm Giám đốc nhà hát đến khi nghỉ hưu. NSND Quốc Trượng là nghệ sĩ gạo cội trên sân khấu chèo, thường đóng vai hề ở các vở chèo nổi tiếng, được khán giả trong nước và quốc tế yêu mến.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam