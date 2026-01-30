Pax Thiên: Từ cậu bé ở trại trẻ mồ côi Việt Nam đến giấc mơ Hollywood

Tại sự kiện, Pax Thiên giao lưu cùng hai đạo diễn Fernando Ferro và Garrett Patten trong buổi chiếu phim kinh dị Self Custody, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Sundance, diễn ra từ ngày 22/1 đến 1/3. Xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, tự tin, Pax Thiên thoải mái trò chuyện với truyền thông, dù trên khuôn mặt vẫn còn để lộ một vết sẹo lớn.

Pax Thiên (phải) xuất hiện tại LHP Sundance (Ảnh: Getty).

Theo TMZ, Pax Thiên đang mong muốn theo đuổi con đường sản xuất phim. Anh tham dự sự kiện theo lời mời của Ferro và Patten, đồng thời coi đây là cơ hội để xây dựng các mối quan hệ trong ngành điện ảnh. Tại LHP Sundance, Pax Thiên đã thảo luận với hai đạo diễn về một số dự án tiềm năng trong tương lai.

Trước đó, Pax Thiên từng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện ảnh khi đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn cho Angelina Jolie ở dự án Without Blood (2022), đồng thời tham gia hỗ trợ sản xuất trong bộ phim Maria (2024) do nữ diễn viên sinh năm 1975 đóng chính. Ngoài ra, anh cũng từng làm nhiếp ảnh hiện trường cho dự án First They Killed My Father (2017) được quay tại Campuchia.

Những năm gần đây, dù ít xuất hiện trước công chúng, Pax Thiên vẫn là cái tên được truyền thông quốc tế quan tâm. Năm ngoái, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi điều khiển xe đạp điện, đâm vào đuôi một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm.

Pax Thiên gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm ngoái (Ảnh: DM).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết đã từng nghĩ anh không qua khỏi khi thấy anh nằm bất động sau cú va chạm mạnh. Pax Thiên bị chấn thương phức tạp và phải điều trị nhiều ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Sau vụ việc, anh vấp phải nhiều chỉ trích vì vi phạm quy định an toàn giao thông. Một số nguồn tin cho biết Pax Thiên từng nhiều lần không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, khiến hình ảnh của anh bị gắn với cụm từ “nổi loạn”. Tờ Daily Mail thậm chí mô tả anh là “đứa con có vấn đề của Angelina Jolie và Brad Pitt”. Kể từ đó, Pax Thiên càng trở nên kín tiếng hơn.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Pax Thiên và cha nuôi Brad Pitt cũng nhiều lần trở thành đề tài của truyền thông. Anh từng công khai chỉ trích tài tử sinh năm 1963 và tuyên bố cắt đứt quan hệ, lựa chọn đứng về phía mẹ trong cuộc chiến hậu ly hôn kéo dài giữa Angelina Jolie và Brad Pitt. Theo các nguồn tin, Brad Pitt hiện không còn liên lạc với các con nuôi kể từ sau khi chia tay Angelina Jolie vào năm 2016.

Pax Thiên dự định theo đuổi nghiệp điện ảnh (Ảnh: Getty).

Đầu năm nay, truyền thông quốc tế đưa tin Angelina Jolie dự định rời Mỹ để sinh sống ở nước ngoài, có thể là châu Âu hoặc Campuchia. Một nguồn tin chia sẻ với People cho biết nữ diễn viên đã sẵn sàng cho cuộc sống không chỉ xoay quanh Los Angeles (Mỹ) và mong chờ sự linh hoạt hơn khi các con đủ 18 tuổi.

Theo kế hoạch, Jolie có thể chuyển đi sau tháng 7 tới, thời điểm hai con út Knox và Vivienne tròn 18 tuổi.

Pax Thiên đã đủ tuổi thành niên nên hoàn toàn có quyền tự quyết định nơi sinh sống. Anh sinh năm 2003, được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi tại Việt Nam vào năm 2007. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2021, Pax Thiên tập trung theo đuổi đam mê nghệ thuật thay vì theo học đại học.

Pax Thiên (trái) khi còn nhỏ (Ảnh: Page Six).

Từ một cậu bé rụt rè, né tránh ống kính truyền thông trong những ngày đầu sang Mỹ, Pax Thiên ở tuổi 23 đã trở thành một thanh niên cá tính, theo đuổi con đường sáng tạo độc lập. Anh duy trì việc học tiếng Việt, phát triển các kỹ năng nghệ thuật và sớm tiếp xúc với ngành công nghiệp giải trí.

Ngoài việc hỗ trợ mẹ trong các dự án điện ảnh, Pax Thiên còn hoạt động như một nghệ sĩ thị giác truyền thông hỗn hợp và truyền thông số với nghệ danh Embitto. Các tác phẩm của anh mang phong cách trừu tượng, sử dụng nhiều chất liệu và phương tiện sáng tạo. Năm 2024, Pax Thiên cũng tham gia tích cực vào dự án thời trang mang tên Angelina Jolie.

Nữ minh tinh từng chia sẻ niềm tự hào về con trai nuôi gốc Việt, cho biết Pax Thiên là người dễ gần, tình cảm và luôn quan tâm đến các em, trái ngược với vẻ ngoài cá tính mà truyền thông thường nhắc đến.