Tóc Tiên làm rõ mối quan hệ với Touliver, hé lộ cuộc sống sau ly hôn

Sau khi ly hôn, cuộc sống của Tóc Tiên và Touliver nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Gần đây, hình ảnh cả hai cùng bước xuống từ một chiếc ô tô tiếp tục làm dấy lên nhiều đồn đoán, cho rằng cặp đôi đang trong quá trình hàn gắn.

Trước những thông tin lan truyền, Tóc Tiên đã chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết cô mong khán giả có thể thấu hiểu đúng những gì mình đã chia sẻ trong thông báo ly hôn được đăng tải vào 2 tuần trước.

Tóc Tiên giữ kín đời sống riêng tư sau thông báo ly hôn (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng, nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè", Tóc Tiên nhấn mạnh.

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự tôn trọng tối thiểu về đời sống riêng tư và không gian cá nhân. Cô cho biết không muốn mỗi lần bước ra khỏi nhà lại trở thành nỗi lo sợ vì những ánh nhìn, đồn đoán hay suy diễn không cần thiết.

Trước đó, trong bài đăng thông báo ly hôn vào ngày 17/1, Tóc Tiên khẳng định quyết định chia tay được đưa ra trên tinh thần tự nguyện, văn minh, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Nữ ca sĩ nhấn mạnh cuộc hôn nhân đổ vỡ không xuất phát từ bất kỳ tác động hay yếu tố bên ngoài nào.

Với cô, quãng thời gian 10 năm đồng hành cùng Touliver là chặng đường đáng trân trọng, góp phần giúp cả hai trưởng thành hơn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Cặp đôi có 10 năm gắn bó cùng nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tin đồn Tóc Tiên và Tourliver "đường ai nấy đi" đã rộ lên nhiều tháng qua. Nữ ca sĩ được cho là đã dọn ra khỏi nhà, đến nơi ở mới. Trong một số chia sẻ, Tóc Tiên cũng hé lộ cô đang sống một mình.

Tóc Tiên và Touliver từng chung sống trong căn biệt thự tại quận 2 (cũ), TPHCM. Gần đây, thông tin về căn nhà rộng khoảng 270m2 của cặp đôi được rao báo với giá gần 70 tỷ đồng, tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sau khi Tóc Tiên và Touliver xác nhận ly hôn, nhiều nghi vấn xoay quanh nguyên nhân tan vỡ cũng xuất hiện. Một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Touliver có mối quan hệ tình cảm bên ngoài, thậm chí nhắc đến việc anh từng đi du lịch nước ngoài cùng một nữ ca sĩ trẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông của SS Label - công ty quản lý Touliver - phủ nhận các thông tin trên, khẳng định những đồn đoán liên quan đến đời sống cá nhân của nam nhà sản xuất là hoàn toàn sai sự thật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, danh dự của nghệ sĩ.

Hậu ly hôn, Touliver chia sẻ ảnh dự tiệc cùng SpaceSpeakers (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về phía Tóc Tiên, sau thông báo ly hôn, cô gần như giữ im lặng và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Trong khi đó, Touliver vẫn duy trì các hoạt động cá nhân, thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên những nghệ sĩ thân thiết như Binz, SOOBIN, SlimV… và góp mặt trong các buổi gặp gỡ, tiệc sinh nhật thân mật cùng SpaceSpeakers.