Nhan sắc không tuổi, thời trang đẳng cấp của Hồng Diễm sau 15 năm

Hồng Diễm được khán giả biết đến sau vai Mộc Miên trong phim Cầu vồng tình yêu (lên sóng năm 2011). Có thể nói, bộ phim là dấu mốc quan trọng đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng khi cô đảm nhận vai nữ chính - một cô gái đa sầu, đa cảm.

Thời điểm phim lên sóng, Hồng Diễm nhận được nhiều lời khen nhờ lối diễn xuất nhẹ nhàng, giàu cảm xúc cùng gương mặt xinh đẹp, dịu dàng. Sở hữu nhan sắc trong trẻo, cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt biết nói và phong cách diễn tự nhiên, Hồng Diễm nhanh chóng chinh phục khán giả, được mệnh danh là "ngọc nữ" màn ảnh phía Bắc.

Mới đây, Hồng Diễm thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp chung với Hà Việt Dũng (trái) - bạn diễn đóng vai chồng của cô trong phim Lằn ranh - và Hồng Đăng tại đám cưới diễn viên Kiều My ở Hà Nội.

Đây cũng là lần hiếm hoi Hồng Đăng xuất hiện trên mạng xã hội của đồng nghiệp sau thời gian dài kín tiếng.

Loạt ảnh hiện nhận gần 50.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận bày tỏ sự yêu mến dành cho “song Hồng”, đa số mong cặp đôi sớm tái hợp trên màn ảnh sau 5 năm vắng bóng.

Sau 15 năm, kể từ lần đầu đóng cặp với Hồng Đăng trong Cầu vồng tình yêu, nhan sắc của Hồng Diễm được khán giả nhận xét là gần như không thay đổi, bị thời gian "bỏ quên".

Dù đã bước sang tuổi 43, Hồng Diễm vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu làn da căng mịn, tươi trẻ, thần thái rạng rỡ.

Hồng Diễm chia sẻ rằng, tính chất công việc phải trang điểm nhiều, lại thường xuyên diễn xuất dưới ánh đèn công suất lớn, khiến làn da của cô dễ bị khô và lão hóa nhanh. Bởi vậy, để giữ gìn được làn da trẻ trung như hiện giờ, bản thân cô cũng cảm thấy tự hào.

Với gương mặt bầu bĩnh, đường nét dịu dàng và nhan sắc đằm thắm, phúc hậu, Hồng Diễm gắn bó nhiều năm với những vai diễn hiền lành, cam chịu, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống và tình yêu.

Diện mạo luôn tươi trẻ, nữ tính giúp nữ diễn viên gần như không bị giới hạn bởi tuổi tác, khiến các đạo diễn khó chọn cho cô những vai diễn già dặn như nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ.

Là mẹ của 2 con nhưng Hồng Diễm vẫn giữ được thân hình thon gọn, quyến rũ. Sắc vóc dường như "lão hóa ngược" của Hồng Diễm khiến khán giả không tiếc lời khen ngợi. Cô cho biết, bản thân duy trì vóc dáng nhờ tập gym và ăn uống khoa học mỗi ngày.

Hồng Diễm từng là người mẫu trước khi lấn sân phim ảnh. Thập niên 2000, Hồng Diễm được Thúy Hằng, Thúy Hạnh nâng đỡ, trở thành thế hệ người mẫu đầu tiên của công ty Elite Việt Nam.

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp và tươi tắn, Hồng Diễm ở tuổi ngoài 40 còn có gu thời trang sành điệu, đẳng cấp. Tại sự kiện ra mắt phim Lằn ranh, cô ghi điểm với thiết kế váy tối giản gam nâu trầm, phom dáng ôm sát cơ thể. Kết hợp với giày cao gót và kiểu tóc xoăn nhẹ, nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn.

Hồng Diễm thường lựa chọn trang phục giúp “hack tuổi” hiệu quả nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, tinh tế khi đi sự kiện, từ váy tối giản đến các thiết kế phom dáng gọn gàng, phù hợp với hình ảnh người phụ nữ hiện đại.

Với phong cách dạo phố, Hồng Diễm tiếp tục gây ấn tượng qua lối phối đồ hiện đại. Nữ diễn viên chọn áo măng tô màu be kết hợp cùng áo len cao cổ màu nâu trầm và túi xách họa tiết monogram của Louis Vuitton tạo nên diện mạo tri thức và thời thượng.

Áo gi-lê là một trong những item giúp phụ nữ ngoài 40 tuổi ghi điểm phong cách. Thay vì phối theo công thức an toàn với quần âu, cô kết hợp áo dáng ôm cùng quần jeans, mang đến diện mạo trẻ trung, năng động mà vẫn giữ được nét thanh lịch, sang trọng.

Set đồ mang đậm không khí mùa thu với sự kết hợp hài hòa giữa áo sơ mi trắng và chân váy da tông đỏ nâu.

Thao tác sơ vin gọn gàng giúp Hồng Diễm tôn dáng, đồng thời làm nổi bật vẻ tinh tế của tổng thể trang phục.

Hồng Diễm ghi điểm với chiếc váy tweed dáng ôm tông hồng pastel đính sequin, mang đến tổng thể nữ tính nhưng vẫn sang trọng.

Phom váy gọn gàng giúp tôn vóc dáng, kết hợp kiểu tóc buộc nửa nhẹ nhàng và lối trang điểm trong trẻo, tạo nên diện mạo thanh lịch, trẻ trung. Phụ kiện túi xách cỡ nhỏ được nữ diễn viên lựa chọn khéo léo, trở thành điểm nhấn tinh tế, hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu khi xuất hiện tại sự kiện buổi tối.

Ảnh: Facebook nhân vật, Nguyễn Hà Nam