Cuộc sống xa hoa của vợ tỷ phú Jeff Bezos: Mặc set đồ dạo phố 1,5 tỷ đồng

Lauren Sánchez và chồng có mặt tại Aspen từ cuối tuần trước để tổ chức sinh nhật kết hợp đón Giáng sinh.

Trong một lần xuất hiện, cựu nhà báo diện áo khoác nhung màu mận sẫm của Christian Dior, thiết kế do John Galliano thực hiện cho bộ sưu tập Thu 2000. Mẫu áo có phom dáng xòe nhẹ, viền lông cừu ở cổ, tay và hông, từng được bán lại với giá hơn 9.000 USD trên thị trường đồ cổ.

Đi kèm trang phục là chiếc túi Hermès Kelly da cá sấu, được định giá khoảng 50.000 USD. Theo Sotheby’s, dòng Kelly 25 da cá sấu thường có giá dao động từ 40.000 USD đến 60.000 USD. Tổng giá trị bộ đồ của bà Lauren lên tới 59.000 USD (hơn 1,5 tỷ đồng).

Kể từ sau đám cưới với tỷ phú Jeff Bezos vào mùa hè năm nay, bà Sánchez thường xuyên xuất hiện cùng các mẫu túi Hermès hiếm, trong đó có phiên bản Kelly Midas tay cầm vàng 18K từng được giao dịch với mức giá lên tới 250.000 USD.

Lauren Sánchez và Jeff Bezos tạo nên hình ảnh cặp đôi cao bồi hiện đại đầy ăn ý. Tỷ phú Jeff Bezos diện áo khoác da lộn lót lông của Tom Ford trị giá gần 12.000 USD, kết hợp quần jeans xanh và boots đen, đồng điệu với phong cách của vợ.

Ngày 23/12, bà Lauren Sánchez tạm gác lại hình ảnh thường thấy với những bộ trang phục hàng hiệu để xuất hiện trong trang phục trượt tuyết màu đen, ton sur ton cùng chồng là tỷ phú Jeff Bezos, tại thị trấn miền núi Aspen (Mỹ).

Cựu nhà báo lựa chọn phong cách thể thao năng động với quần trượt tuyết Sun Valley Idalen Softshell viền trắng, áo khoác đen khóa kéo có mũ trùm đầu viền lông và boot tuyết buộc dây. Phụ kiện đi kèm gồm kính râm ngoại cỡ Moncler Diffractor ML0206 và một chiếc vòng cổ mặt dây chuyền nhỏ, tạo điểm nhấn tinh tế cho tổng thể.

Sát cánh bên vợ, tỷ phú Jeff Bezos xuất hiện với trang phục đơn sắc gồm quần trượt tuyết Bogner Sport Tim, áo dài tay bóng, mũ lưỡi trai đen, boot đi tuyết cùng tông màu và chiếc áo khoác chần bông. Hình ảnh cặp đôi cho thấy sự đồng điệu trong phong cách, vừa khỏe khoắn, vừa toát lên vẻ sang trọng đặc trưng của giới thượng lưu.

Trước đó, ngày 19/12, bà Sánchez tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sang trọng với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có Kris Jenner và Khloé Kardashian. Trong loạt ảnh chia sẻ ngày 20/12, Lauren Sánchez diện trang phục đen toàn tập gồm áo cổ sâu, chân váy ngắn, quần tất mỏng và boots, khoác ngoài áo họa tiết da báo.

Kris Jenner và Khloé Kardashian cũng diện áo khoác lông sang trọng, liên tục đăng tải hình ảnh từ bữa tiệc rực rỡ ánh đèn Giáng sinh. Bộ ba tạo dáng trước cánh cửa biệt thự được trang trí bằng thông xanh, dây đèn và nơ đỏ. “Một buổi tối hoàn hảo do Lauren tổ chức. Chúc mừng Giáng sinh và mùa lễ hội an lành”, Khloé Kardashian chia sẻ.

Không xuất hiện tại bữa tiệc, Kim Kardashian gửi lời chúc sinh nhật muộn đến Lauren Sánchez bằng một bức ảnh cũ chụp chung. “Chúc mừng sinh nhật người phụ nữ luôn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Chưa từng gặp ai vui tính và tràn đầy sức sống như bạn”, Kim viết.

Trước đó, Lauren Sánchez đăng tải video tổng hợp nhân dịp sinh nhật, hé lộ nhiều khoảnh khắc hậu trường trong lễ cưới xa hoa với Jeff Bezos.

“Nếu ai đó nói với tôi khi còn nhỏ rằng cuộc sống ở tuổi 56 sẽ như thế này, có lẽ tôi đã không tin”, bà chia sẻ, đồng thời nhắc đến hôn nhân, các con, việc xuất bản sách và hành trình bay ra ngoài không gian.

Chuỗi tiệc mừng sinh nhật của bà Sánchez kéo dài nhiều ngày. Hôm 17/12, Lauren xuất hiện cùng bạn bè tại nhà hàng Alba ở Los Angeles (Mỹ), diện áo lông thú dáng dài màu xanh navy phiên bản giới hạn của Schiaparelli trị giá 10.200 USD, phối cùng kính râm Prada và túi hình cầu đính pha lê của Chanel thuộc bộ sưu tập Métiers d'Art 2025, giá 20.900 USD.

Tháng 6 vừa qua, Jeff Bezos và Lauren Sánchez tổ chức “đám cưới thế kỷ” trị giá hàng chục triệu USD tại Venice (Italy), với sự góp mặt của dàn sao hạng A như: Leonardo DiCaprio, Tom Brady, Orlando Bloom và Kim Kardashian. Sau hôn lễ, cặp đôi liên tục tiệc tùng và du ngoạn khắp châu Âu.

Sau đám cưới, Lauren Sánchez chia sẻ bà hạnh phúc khi được gắn bó trọn đời với “người bạn thân nhất”. Cuộc hôn nhân của cặp đôi cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè trong giới giải trí.

Người mẫu Brooks Nader gọi đây là “đám cưới cổ tích”, trong khi Jeff Bezos dành những lời ngọt ngào cho vợ: “Lauren là người hào phóng và giàu lòng nhân ái nhất mà bạn có thể gặp. Cô ấy truyền cảm hứng ở mọi khía cạnh của cuộc sống”.

Jeff Bezos và Lauren Sánchez đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân trước khi đến với nhau. Nữ MC có 3 con riêng, trong khi tỷ phú Amazon có 4 con với người vợ đầu. Mối quan hệ của họ được cho là nhận được sự ủng hộ từ các con.

Jeff Bezos (61 tuổi) hiện sở hữu khối tài sản gần 240 tỷ USD. Lauren Sánchez (56 tuổi) là diễn viên, MC kiêm nhà sản xuất phim, với khối tài sản ước tính khoảng 35 triệu USD. Cặp đôi công khai mối quan hệ năm 2019, đính hôn năm 2023 và ký hợp đồng tiền hôn nhân trước khi đăng ký kết hôn hồi tháng 5 vừa qua tại Mỹ.

Ảnh: Backgrid/Instagram/Getty Images