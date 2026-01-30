Hoa hậu Giáng My khoe vẻ đẹp không tuổi, gợi ý trang phục du xuân

Sau 34 năm từ ngày đăng quang Hoa hậu đền Hùng, Giáng My vẫn được gọi vui là "hoa hậu độc nhất vô nhị", "hoa hậu chưa có người kế vị" vì cuộc thi chỉ tổ chức một lần. Dù không còn hoạt động nhiều trong giới nghệ thuật, cô vẫn được khán giả quan tâm nhờ vẻ đẹp bất chấp tuổi tác.

Hoa hậu cho biết cô tập thể dục đều đặn, ăn nhiều trái cây, rau xanh, ưu tiên những loại quả có tác dụng chống lão hóa. Nhờ vậy, cô giữ được vẻ trẻ trung và thân hình gợi cảm ở tuổi 55. Hoa hậu cũng thường xuyên cập nhật những xu hướng thời trang mới, được khán giả khen ngợi bởi phong cách sang trọng, hiện đại.

Dịp Tết Bính Ngọ, Hoa hậu Giáng My thực hiện bộ ảnh với các thiết kế mùa xuân của nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son. Theo Giáng My, thời trang chính là phương tiện lan tỏa tinh thần mùa xuân. Chính vì thế, cô thường chọn những trang phục có họa tiết nổi bật, phom dáng phóng khoáng, chất liệu cao cấp.

Chiếc đầm phom rộng màu tím, nổi bật với hình ảnh đôi ngựa hạnh phúc chào năm mới, phản ánh xu hướng symbolic fashion - thời trang mang thông điệp. Họa tiết được xử lý theo tinh thần pop-art đương đại, kết hợp phom dáng suông tối giản làm nổi bật vẻ sang trọng, dịu dàng của Hoa hậu đền Hùng.

Giáng My yêu thích họa tiết hoa bưởi, biểu tượng của mùa xuân và sự tinh khiết. Cô chọn chiếc đầm phom suông với họa tiết hoa bưởi được thể hiện nhẹ nhàng trên chất liệu lụa cao cấp, tạo nên vẻ đẹp kiêu sa nhưng không phô trương. Thiết kế phản ánh tinh thần quiet luxury (sang trọng ngầm).

Chiếc váy ngắn tối giản về cấu trúc nhưng nhấn mạnh vào tỷ lệ và xử lý bề mặt, mang đến sự trẻ trung, linh hoạt và tính ứng dụng. Hoa hậu Giáng My thể hiện hình ảnh người phụ nữ tự tin, năng động nhưng vẫn giữ nét thanh lịch đặc trưng.

Váy bút chì họa tiết mùa xuân giúp tôn hình thể đồng hồ cát của Giáng My. Nét nữ tính được thể hiện qua đường cắt may, chất liệu cao cấp và sự tiết chế chi tiết. Nhiều khán giả nhận xét, Giáng My là sao nữ tuổi ngũ tuần hiếm hoi có hình thể cân đối, thon gọn.

Chiếc đầm suông họa tiết hoa bưởi trên chất liệu taffeta thể hiện xu hướng tối giản về phom dáng nhưng giàu giá trị về chất liệu và kỹ thuật. Nhà mốt không chỉ lăng xê các họa tiết mùa xuân, mà còn thể hiện rõ xu hướng thời trang đương đại: Kể chuyện bằng họa tiết, tôn vinh chất liệu cao cấp và làm mới di sản bằng tư duy hiện đại.

Dịp Tết nguyên đán không thể thiếu áo dài. Giáng My chọn áo dài truyền thống họa tiết chú ngựa trên chất liệu organza hiện đại, phối cùng quần nhung, tạo nên sự đối thoại thú vị giữa truyền thống và đương đại. Sắc đỏ không chỉ mang ý nghĩa may mắn đầu năm, còn bắt nhịp xu hướng màu sắc của mùa lễ hội.

Giáng My cho biết ngày Tết cô thường dành nhiều thời gian bên gia đình cũng như chăm chút cho bản thân, tận hưởng cảm giác thư thái khi được mặc quần áo đẹp xuống phố, hòa vào không khí du xuân.

Sau khi ly hôn và làm mẹ đơn thân, Hoa hậu Đền Hùng 1992 hiện tận hưởng cuộc sống độc thân. Cô thường sắp xếp các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cùng bạn bè, khám phá nhiều vùng đất trong và ngoài nước.

Giáng My sinh năm 1971 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là đạo diễn còn mẹ là giảng viên âm nhạc. Thập niên 90, cô trở thành diễn viên, người mẫu và là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" hàng đầu. Người đẹp đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Sau đó, Giáng My nhận được nhiều lời mời đóng phim, nổi bật qua các phim như: Người đẹp đêm trăng, Hoa hậu mồ côi, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió, Sài Gòn trong trái tim em... Những năm qua, Giáng My theo đuổi việc kinh doanh, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí, làm giám khảo một số cuộc thi nhan sắc.

Ảnh: Ba An Nguyen