Cảnh Hồng Diễm thẩm vấn Mạnh Trường phim giờ vàng VTV gây “bão”

Bộ phim đang bước vào chặng cuối, không khí ngày càng căng thẳng khi những mắt xích liên quan đến dự án Trinh Tam lần lượt bị lật mở.

Ở tập 57 lên sóng tối 29/1, cơ quan điều tra chính thức vào cuộc, tiến hành bắt giữ các cá nhân có liên quan, kéo theo hàng loạt bí mật tưởng chừng đã bị chôn vùi.

Điểm nhấn của tập phim nằm ở khoảnh khắc Phạm Ngọc Triển (Mạnh Trường đóng) không còn giữ được bình tĩnh, bật khóc và thừa nhận những sai lầm của mình.

Song song với đó là cuộc đối diện đầy ám ảnh của ông Sách trước những lựa chọn trong quá khứ - một phân đoạn lặng lẽ nhưng nặng trĩu, khiến mạch phim trở nên day dứt.

Diễn xuất của Mạnh Trường và Hồng Diễm trong một phân cảnh tập 57 phim "Lằn ranh" thu hút sự quan tâm lớn của khán giả (Ảnh: VFC).

Theo diễn biến phim, trên cơ sở nhiều tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Viện Kiểm sát xác định dự án Trinh Tam có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, trong đó ông Sách (NSND Trung Anh) - thời điểm giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Chánh Văn phòng UBND tỉnh - phải chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo.

Từ lời khai của Khắc, Thiệu và Trinh, cơ quan điều tra đề xuất khởi tố ông Sách về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời xem xét trách nhiệm hình sự tương tự đối với Phạm Ngọc Triển. Nhiều cá nhân trong nhóm lợi ích cũng bị xác định có hành vi tiếp tay.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, khẩn trương hoàn tất các thủ tục tố tụng, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đúng tiến độ.

Nghe báo cáo, Bí thư Sơn lặng người. Ông hiểu rõ cảm giác phải đưa ra quyết định kỷ luật với chính những người từng là đồng chí của mình.

Cũng trong tập phim, lệnh bắt giữ Phạm Ngọc Triển được công bố ngay khi anh chuẩn bị rời cơ quan. Tại buổi làm việc đầu tiên, Triển từ chối hợp tác, phủ nhận sai phạm và yêu cầu gặp luật sư.

Không thể đứng ngoài, Thu (Hồng Diễm) chủ động bước vào phòng thẩm vấn người bạn thân. Cô đi thẳng vào vai trò của Triển trong các sai phạm của Trinh Tam, bắt đầu từ những khoản tiền du học của con ông Sách - chính là bộ hồ sơ từng do Triển cung cấp, nay trở thành chứng cứ buộc tội anh.

“Tôi chỉ là người truyền đạt, không phải người quyết định”, Triển phân trần. Thu lập tức đối chiếu các tin nhắn, những cuộc gặp riêng với lãnh đạo tập đoàn và các khoản tiền được xác định là tiền “cảm ơn tiến độ”, đồng thời nhấn mạnh: “Tiếp tục im lặng chỉ khiến anh đối diện mức độ vi phạm nặng hơn”.

Khi điều tra viên đưa ra văn bản mang chữ ký của Triển - căn cứ để Trinh Tam được tạo điều kiện mua đất của người dân khi chưa có chủ trương - anh không còn chối cãi.

Triển khóc, thừa nhận: “Tôi có nhận tiền, có dàn xếp các mối quan hệ. Xin lỗi bà”. Lời thú nhận của người bạn thân khiến Thu nghẹn ngào, đau lòng, không thể kìm được nước mắt. Cô lặng lẽ rời khỏi phòng thẩm vấn.

Phân cảnh thẩm vấn đầy căng thẳng giữa Thu và Triển, do Hồng Diễm và Mạnh Trường thể hiện, nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội với hơn triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận.

Mạnh Trường được khen ngợi thoát khỏi vùng an toàn với vai diễn Phạm Ngọc Triển trong "Lằn ranh" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong vai Thu, Hồng Diễm truyền tải rõ nét cảm giác sụp đổ, thất vọng và giằng xé nội tâm khi buộc phải ngồi đối diện, truy vấn chính người mà cô từng đặt trọn niềm tin.

Trong khi đó, Mạnh Trường chạm tới cảm xúc khán giả bằng ánh nhìn đau đớn, mệt mỏi của Triển - một con người bị giằng xé giữa sự hối hận vì lựa chọn sai lầm và nỗi ân hận khi đã đánh mất tình bạn.

Sự va chạm khốc liệt giữa trách nhiệm nghề nghiệp và tình cảm cá nhân đẩy cả hai nhân vật vào trạng thái căng thẳng tột độ, khiến từng câu thoại, từng khoảng lặng đều trở nên nặng nề.

Chính chiều sâu tâm lý ấy đã biến màn đối đầu của Thu và Triển thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của Lằn ranh.

Không cần nhiều cao trào hay lời lẽ kịch tính, chỉ bằng ánh mắt, sự im lặng và cảm xúc dồn nén, Hồng Diễm và Mạnh Trường đã khắc họa trọn vẹn bi kịch của một tình bạn đứng trước lằn ranh đúng - sai, để lại khoảng lặng đáng suy ngẫm trong lòng người xem.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động và dành lời khen cho Hồng Diễm, Mạnh Trường ở phân cảnh thẩm vấn nặng về tâm lý.

“Hồng Diễm diễn quá đạt. Nhìn chị là thấy rõ nỗi đau, sự tiếc nuối và cảm giác phải đối diện một sự thật phũ phàng, dù biết tất cả bắt nguồn từ sai lầm của người trong cuộc”, một khán giả chia sẻ.

Với Mạnh Trường, nhiều ý kiến đặc biệt ấn tượng ở những chi tiết rất nhỏ trong diễn xuất. “Mạnh Trường đóng tài thật, từ bàn tay run, gương mặt tái đi vì lo sợ cho đến đoạn bật khóc khi gặp Thu, xem mà nghẹn”, một người viết.

Không ít khán giả cho rằng chính sự tiết chế, chân thật trong cách thể hiện của cả hai đã khiến câu chuyện về đôi bạn thân rơi vào lằn ranh đúng - sai trở nên day dứt hơn.

Một người xem nhận xét: “Mạnh Trường vẫn chạm tới cảm xúc người xem như mọi khi, còn Hồng Diễm thì diễn như không diễn”.

Lằn ranh là một trong số hiếm phim chính luận của VTV 2 năm gần đây tạo được hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, với nhiều video phân tích, bình luận và review từ khán giả.

Từ tháng 3/2025, Lằn ranh vươn lên dẫn đầu nhóm phim giờ vàng về lượng khán giả theo dõi trung bình mỗi tập.

Tập mở màn ghi nhận khoảng 2,48 triệu người xem mỗi phút (rating 3,5%), tổng lượt xem vượt 3,2 triệu; các tập sau đó tiếp tục giữ mức rating ổn định trong khoảng 3-4%.

Bộ phim do NSƯT Mai Hiền đạo diễn, Lằn ranh đặt vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực trong bối cảnh xã hội đang bước vào giai đoạn “thanh lọc” mạnh mẽ.

Phim được sản xuất song song với quá trình phát sóng, kịch bản liên tục cập nhật những vấn đề thời sự mới phát sinh, nhằm tăng tính thời điểm và hơi thở đời sống.

Điểm bứt phá đáng chú ý của ê-kíp là xây dựng hệ thống nhân vật không bị chia cắt rạch ròi giữa tốt - xấu, mà luôn đứng ở vùng ranh giới mong manh. Tâm lý khó đoán của các nhân vật tạo nên nhiều tình huống căng thẳng, giàu chất đấu trí.

Với Mạnh Trường, Lằn ranh đánh dấu sự thay đổi rõ nét sau một thời gian dài gắn với những vai diễn an toàn. Nam diễn viên rũ bỏ hình ảnh “soái ca”, công tử quen thuộc để hóa thân thành Phạm Ngọc Triển - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Việt Đông.

Ở vị thế một cán bộ nhà nước, vai Triển đòi hỏi Mạnh Trường phải tiết chế nhiều hơn trong biểu hiện, để giữ được sắc thái điềm tĩnh, kín kẽ và đúng tinh thần của tuyến nhân vật.