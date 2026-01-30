Rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên cả nước

Tại cuộc họp ngày 30/1, đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc xây dựng Đề án “Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật rất cần thiết, phù hợp, nhằm kịp thời đề xuất kế hoạch, xác định các giải pháp khoa học, hiệu quả để triển khai thực.

Đây là nhiệm vụ có khối lượng công việc rất lớn, nội dung phức tạp, tác động đến toàn bộ hệ thống văn bản hiện hành, chưa có tiền lệ thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu thống nhất rà soát các văn bản còn hiệu lực thi hành, triển khai từ Trung ương đến địa phương (Ảnh: Chiến Thắng).

Đề án và nghị quyết là cơ sở quan trọng, trực tiếp để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật triển khai thống nhất trong cả nước.

Dự thảo đề án tập trung vào xác định đối tượng, phạm vi tổng rà soát hệ thống văn bản; đề xuất ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch tổng rà soát văn bản...

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu coi đây là nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, gắn chặt với Đề án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật.

Mục tiêu không chỉ nhận diện đầy đủ thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ Trung ương đến địa phương, mà theo ông Hiếu còn phải đề xuất giải pháp xử lý cụ thể đối với các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không rõ ràng, thiếu khả thi hoặc cản trở phát triển.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu thống nhất rà soát các văn bản còn hiệu lực thi hành, triển khai từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng khối lượng công việc lớn cũng như nghiên cứu cơ chế bố trí nguồn lực riêng, đảm bảo tính chủ động cho các bộ, ngành khi triển khai.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, hiện có tổng số 5.896 thủ tục hành chính. Khoảng 1.800 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ có thể khai thác từ các cơ sở dữ liệu và 1.740 trường thông tin thuộc 21 cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng chia sẻ.

Điều đó cho thấy việc cắt giảm giấy tờ, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến là xu thế tất yếu.

Bộ Tư pháp cho biết các bộ ngành, địa phương đang tập trung chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai, quy trình nội bộ và xây dựng biểu mẫu điện tử (eForm) gắn với việc xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung.

Dù vậy, cơ quan này nhận định còn tình trạng chưa quyết liệt tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính để thay thế thành phần hồ sơ bằng giấy tờ điện tử. Vẫn có tâm lý e ngại khi sử dụng giấy tờ điện tử vì lo lắng tính chính xác trong việc kết nối, đồng bộ dữ liệu, dẫn đến việc không áp dụng thực hiện.

Đặc biệt, còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ vẫn yêu cầu người dân cung cấp bản giấy mà không sử dụng dữ liệu, giấy tờ điện tử, theo Bộ Tư pháp.