Tỷ phú Jeff Bezos đeo đồng hồ siêu hiếm, có giá 2,4 triệu USD

Theo Forbes, Bezos hiện sở hữu khối tài sản 241 tỷ USD, đứng thứ 4 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Giống nhiều tỷ phú toàn cầu, ông có niềm đam mê đặc biệt với đồng hồ xa xỉ và sở hữu bộ sưu tập hiếm có.

Jeff Bezos đeo mẫu Richard Mille RM 27-05 giá 2,4 triệu USD (Ảnh: FE).

Chiếc Richard Mille RM 27-05 mà Bezos đeo chỉ được sản xuất 80 chiếc trên toàn cầu, chế tác từ carbon siêu nhẹ nhưng bền bỉ, được giới sưu tầm ví như “kiệt tác công nghệ đeo tay”.

Giới quan sát nhận định đây là dấu hiệu cho thấy vị tỷ phú đang “nâng cấp” gu chơi đồng hồ sau nhiều năm chuộng các mẫu dễ tiếp cận hơn.

Trước đó, Jeff Bezos thường đeo Ulysse Nardin Dual Time - mẫu đồng hồ tự động Thụy Sĩ có hai múi giờ, mặt số bạc 42mm và chi tiết phủ dạ quang tinh tế. Ông cũng sở hữu chiếc Omega Speedmaster được chế tác riêng, khắc tên, huy hiệu Blue Origin và số hiệu chuyến bay vũ trụ - cỗ máy có giá 7.000-9.000 USD.

Nguồn cảm hứng thay đổi gu đồng hồ của Bezos được cho là đến từ bà xã Lauren Sánchez, người nổi tiếng với niềm yêu thích các thiết kế Richard Mille đính kim cương, trong đó có mẫu RM 07 “Intergalactic Dark Night” trị giá khoảng 290.000 USD.

Jeff Bezos chuyển hướng sang yêu thích đồng hồ Richard Mille do được vợ truyền cảm hứng (Ảnh: People).

Khác với nhiều tỷ phú chuộng Rolex hay Patek Philippe, Jeff Bezos ưa chuộng phong cách tối giản nhưng tinh tế. Tuy nhiên, việc ông chọn chiếc Richard Mille giá 2,4 triệu USD lần này được xem là tuyên ngôn đẳng cấp mới trong phong cách của vị tỷ phú công nghệ.

Chiếc đồng hồ 2,4 triệu USD của Jeff Bezos có gì đặc biệt?

Richard Mille RM 27-05 Flying Tourbillon Rafael Nadal là một trong những mẫu đồng hồ hiếm nhất hành tinh, được xem là đỉnh cao của kỹ nghệ chế tác siêu nhẹ và bền bỉ. Đây cũng là chiếc đồng hồ mà tay vợt Rafael Nadal từng đeo trong các trận Grand Slam, bao gồm Roland Garros - minh chứng cho hiệu năng và độ bền đáng kinh ngạc.

Mẫu đồng hồ RM 27-05 chỉ nặng 11,5 gram (chưa tính dây đeo) nhưng có khả năng chịu va đập tốt, lập kỷ lục thế giới cho đồng hồ tourbillon lên cót tay.

Tourbillon là một bộ phận đặc biệt trong những chiếc đồng hồ cao cấp, hoạt động như một "lồng xoay" liên tục, giúp chống lại tác động của trọng lực, đảm bảo độ chính xác cho đồng hồ.

Cận cảnh chiếc Richard Mille RM 27-05 Flying Tourbillon Rafael Nadal (Ảnh: News).

Vỏ đồng hồ được chế tác từ Titanium cấp 5 - loại hợp kim vừa nhẹ vừa siêu bền, có khả năng chống ăn mòn và mang lại cảm giác thoải mái khi đeo.

Mặt đồng hồ sử dụng Carbon TPT, chất liệu độc quyền của Richard Mille, với hoa văn carbon tự nhiên độc đáo, đồng thời giúp bảo vệ bộ máy khỏi lực tác động mạnh. Cấu trúc trong suốt cho phép người xem chiêm ngưỡng chi tiết từng chuyển động.

Bên trong là cỗ máy RMUP-01 siêu mỏng, có khả năng dự trữ năng lượng 55 giờ, đảm bảo hiệu suất ổn định trong mọi điều kiện khắc nghiệt.

Mỗi chiếc RM 27-05 được tạo nên từ hơn 4.000 giờ thiết kế và chế tác thủ công, hội tụ cả sức mạnh cơ học và giá trị thẩm mỹ. Và chỉ 80 chiếc RM 27-05 được sản xuất trên toàn thế giới.

Với mức giá 2,4 triệu USD, mẫu đồng hồ này không chỉ là biểu tượng quyền lực của giới siêu giàu mà còn là minh chứng cho đỉnh cao sáng tạo của ngành chế tác đồng hồ thể thao xa xỉ.

Ngôi sao quần vợt Rafael Nadal đeo chiếc Richard Mille RM 27-05 khi thi đấu (Ảnh: Hodinkee).

Triết lý đằng sau thiết kế đồng hồ triệu USD dành cho vận động viên

Ra mắt vào năm 2024, RM 27-05 không chỉ là một chiếc đồng hồ xa xỉ hay món phụ kiện thể thao. Nó là kết tinh của một tình bạn đặc biệt giữa một nghệ nhân đồng hồ và một huyền thoại quần vợt, nơi khát vọng hoàn hảo và sức bền phi thường gặp nhau.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2008, khi Richard Mille tiếp cận Rafael Nadal với lời đề nghị hợp tác tạo ra một chiếc đồng hồ có thể theo tay vợt trong mọi trận đấu.

Tỷ phú kiêm rapper danh tiếng Jay-Z cũng sử dụng mẫu đồng hồ Richard Mille RM 27-05 Flying Tourbillon Rafael Nadal (Ảnh: W).

Nadal khi đó tỏ ra nghi ngờ. Anh cho rằng những chiếc đồng hồ cơ học tinh xảo sẽ không thể chịu nổi áp lực, tốc độ và cường độ vận động trong quần vợt chuyên nghiệp.

“Richard đến gặp tôi ở Mallorca (Tây Ban Nha) và tặng tôi một chiếc đồng hồ bạch kim rất nặng. Tôi còn tưởng anh ấy nói đùa. Nhưng khi thử đeo phiên bản thật, nó thực sự nhẹ hơn nhiều và tôi lập tức bị thuyết phục”, Nadal kể lại.

Sự kiên trì của Mille đã mang lại thành quả. Năm 2010, họ ra mắt chiếc RM 027 Tourbillon - chiếc tourbillon nhẹ nhất thế giới khi đó - mở đầu cho chuỗi hợp tác mang tính biểu tượng giữa thương hiệu Thụy Sĩ và “vua sân đất nện”.

Từ đó, Nadal đã chinh phục hàng loạt danh hiệu vô địch với những chiếc Richard Mille trên cổ tay, biến nó thành một phần không thể tách rời trong hình ảnh thi đấu của anh.

Những chiếc đồng hồ của Richard Millie được xem là đỉnh cao sáng tạo của ngành chế tác đồng hồ thể thao xa xỉ (Ảnh: GQ).

Mối quan hệ giữa hai người dần vượt ra khỏi phạm vi công việc. Nadal từng chia sẻ: “Richard là người luôn hướng đến sự hoàn hảo. Đó là điều mà tôi rất trân trọng. Trong thể thao, tôi cũng luôn cố gắng cải thiện từng ngày để đạt tới giới hạn cao nhất của bản thân”.

Triết lý chung ấy trở thành nền tảng cho loạt mẫu đồng hồ mang tên Nadal. Mỗi phiên bản RM Nadal đều được thiết kế như “lớp da thứ hai”, hòa hợp tuyệt đối với vận động viên trong mọi chuyển động. Những chiếc đồng hồ này không chỉ phải nhẹ, bền và chính xác, mà còn phải đủ tinh tế để phản ánh phong cách và bản lĩnh của một nhà vô địch.

Đỉnh cao của hành trình đó chính là RM 27-05 Flying Tourbillon Rafael Nadal - chiếc đồng hồ mà tỷ phú Jeff Bezos hay rapper kiêm tỷ phú Jay-Z cũng đang sở hữu.

Đó là mẫu đồng hồ đại diện cho công nghệ và nghệ thuật đỉnh cao, là biểu tượng của niềm tin, tình bạn và tinh thần không giới hạn - những giá trị mà Richard Mille và Rafael Nadal cùng chia sẻ.