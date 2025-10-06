Vợ Jeff Bezos và vị hôn thê Ronaldo đọ nhẫn kim cương tại show thời trang

Hai người đẹp được hãng thời trang xếp ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đầu của show diễn trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris (Pháp). Cả hai đều chọn trang phục màu đen và chăm chú theo dõi màn trình diễn.

Tuy nhiên, ánh mắt của giới mộ điệu thời trang lại tập trung vào những chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trên tay của Lauren Sánchez và Georgina Rodríguez. Đây là hình ảnh khơi mào cuộc tranh luận về giá trị và đẳng cấp trang sức của giới siêu giàu.

Lauren Sánchez (vợ tỷ phú Jeff Bezos) và Georgina Rodríguez (vị hôn thê của cầu thủ Cristiano Ronaldo) đọ nhẫn kim cương cỡ lớn ngay tại hàng ghế đầu của show thời trang ở Paris (Ảnh: Mega).

Lauren Sánchez (56 tuổi) kết hôn với CEO của Công ty Amazon Jeff Bezos vào tháng 6 vừa qua. Cô đeo chiếc nhẫn kim cương cắt hình oval cỡ lớn trên tay trái khi tham dự show thời trang nói trên.

Theo tạp chí Hello, khi Lauren và Jeff Bezos đính hôn, cô được tặng một viên kim cương màu hồng. Tuy nhiên, sau lễ cưới, Lauren đã chuyển chiếc nhẫn kim cương hồng sang tay phải và đeo một chiếc nhẫn kim cương không màu, lớn hơn trên tay trái. Đây được xác định là một chiếc nhẫn kim cương do nghệ nhân Lorraine Schwartz thiết kế.

Chuyên gia Maxwell Stone từ Công ty Steven Stone phân tích về đẳng cấp viên kim cương của Lauren Sánchez: "Xét việc Jeff là người giàu thứ 3 trên thế giới, viên kim cương này rất có thể là nước D (cấp độ kim cương đắt và hiếm nhất), không có màu ngay cả khi nhìn bằng mắt thường và dưới kính lúp".

Ông Maxwell Stone ước tính, viên kim cương màu hồng trên chiếc nhẫn đính hôn của Lauren Sánchez có thể lên tới 3,5 triệu USD, còn chiếc nhẫn lớn hơn mà cô đeo tại show thời trang có thể trị giá khoảng 6 triệu USD.

Chiếc nhẫn kim cương nổi bật trên tay Lauren Sánchez từng khiến truyền thông chú ý khi cô xuất hiện cùng chồng - tỷ phú Jeff Bezos - tại châu Âu (Ảnh: Getty).

Bên cạnh Lauren Sánchez, Georgina Rodríguez (31 tuổi), vị hôn thê của Cristiano Ronaldo, cũng khoe những chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, một chiếc trên tay trái và một chiếc trên tay phải.

Chiếc nhẫn bên tay trái của Georgina là chiếc nhẫn kim cương cắt hình oval mà cô được siêu sao bóng đá tặng khi cầu hôn vào tháng 8 vừa qua, sau 8 năm hẹn hò.

Dù chưa có con số chính xác được công bố, chiếc nhẫn đính hôn của Georgina được truyền thông quốc tế đánh giá là một trong những chiếc nhẫn đắt giá nhất trong giới WAGs (vợ, bạn gái cầu thủ), thể hiện tình cảm và sự xa hoa mà ngôi sao bóng đá dành cho bạn đời của mình.

Các chuyên gia về kim cương từng phỏng đoán rằng, chiếc nhẫn cầu hôn của Cristiano Ronaldo dành cho Georgina Rodríguez có thể có trị giá tới 5 triệu USD.

Ngoài chiếc nhẫn cầu hôn, Georgina Rodríguez cũng sở hữu khá nhiều nhẫn kim cương cỡ lớn. Cô thường đem khoe những chiếc nhẫn này trên trang cá nhân hoặc ở những sự kiện công khai mà cô tham dự.

Georgina Rodríguez khoe 2 chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trên tay cùng với một bộ vòng cổ khảm kim cương khi làm khách mời show thời trang tại Paris (Ảnh: Getty).

Khác với Georgina Rodríguez, người gần đây thường xuất hiện tại các buổi trình diễn thời trang, Lauren Sánchez ít xuất hiện trước công chúng hơn.

Kể từ sau khi trải qua đám cưới xa hoa và có tuần trăng mật với tỷ phú Jeff Bezos tại châu Âu vào hồi mùa hè, Lauren Sánchez có phần kín tiếng.

Lần này, Lauren Sánchez xuất hiện tại show thời trang bên cạnh Georgina Rodríguez tạo thành chủ đề thảo luận cho công chúng, khi cả hai người đều là phu nhân của những người đàn ông giàu có, quyền lực và cũng sở hữu những món trang sức đẳng cấp.