Tiết lộ thú vị về ông chủ gara “triệu views” ở Hà Nội đóng phim VTV

Những cảnh phim đáng nhớ của Thái Hòa trong "Cách em 1 milimet" (Video: VFC).

Trịnh Vũ Thái Hòa, thường được biết tới với biệt danh Thái Hòa 88, (SN 1993, sống tại Hà Nội) là diễn viên mới gia nhập “vũ trụ” phim VFC. Vai diễn của Hòa là bác sĩ Trường trong phim Cách em 1 milimet đã thu hút sự quan tâm của một bộ phận khán giả nhờ lối diễn duyên dáng.

Không ít khán giả đặt câu hỏi, vì sao một ông chủ gara bán ô tô cũ, chuyên diễn hài tự phát trên TikTok lại được nhà sản xuất và đạo diễn phim truyền hình VTV tin tưởng lựa chọn?

Với những người đã theo dõi Thái Hòa từ lâu, sự tò mò còn nằm ở đời sống phía sau ống kính, nơi những clip hài hước hàng chục triệu lượt xem được tạo ra giữa nhịp sống đời thường.

Phóng viên Dân trí có dịp gặp gỡ và trò chuyện với ông chủ gara xe cũ Thái Hòa tại nơi mà anh làm việc hàng ngày, giúp độc giả tìm hiểu nhiều thông tin thú vị về TikToker trăm triệu views, kiêm “mầm non” giải trí này.

Trở thành một "cây hài" vì bán hàng ế khách

Trịnh Vũ Thái Hòa (Thái Hòa 88) - ông chủ gara quen mặt trên các nền tảng mạng xã hội với những nội dung mang tính giải trí (Ảnh: Mai Châm).

Sinh ra trong một gia đình cơ bản, Thái Hòa đã sớm bươn chải nhiều nghề từ bán xe thuê đến bảo vệ gara ô tô để học nghề. Sau nhiều năm không mấy thành công trong công việc, anh quyết định rẽ hướng khi kết hôn và chuẩn bị đón con đầu lòng.

"Tôi nhớ hồi vợ đang mang bầu bé Minh Khôi, có lần cô ấy đem sổ sách ra tính toán rồi nói: "Chồng ơi, chắc mình cho con học trường thường thôi, không học trường tốt được". Câu nói của vợ làm tôi suy nghĩ rất nhiều, nên đã quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp. Tôi muốn con cái được hưởng giáo dục tốt", Thái Hòa chia sẻ về động lực lớn nhất của anh.

Với sự hỗ trợ của gia đình và vợ chồng gom góp, vay mượn, Thái Hòa mở gara bán ô tô cũ. Khi công việc kinh doanh gặp khó khăn, anh nảy ra ý tưởng làm clip hài trên TikTok để quảng bá. Từng tham gia các câu lạc bộ kịch nghệ, Thái Hòa nhanh chóng bắt nhịp với việc sáng tạo nội dung.

Các video của Thái Hòa hấp dẫn nhờ chất liệu chân thật, mang hơi thở cuộc sống. Từ những clip nhại người nổi tiếng đến các tình huống bảo vệ người yếu thế, nhiều video của anh đạt hàng chục triệu lượt xem.

Thay vì xây dựng hình ảnh bóng bẩy, Thái Hòa không ngại làm xấu mình trong các vai diễn xe ôm, buôn đồng nát, hay giả gái để "bình dân hóa" hình ảnh. "Càng bán ế thì càng phải động não", anh nói về triết lý sáng tạo của mình.

Thái Hòa tiết lộ, với khoảng 3-4 triệu lượt xem các clip của anh trên mạng xã hội, sẽ có khoảng 1-2 người hỏi mua xe hoặc bán xe cũ.

Thái Hòa tự làm xấu bản thân để mang tiếng cười cho mọi người (Video: Nhân vật cung cấp)

Dàn diễn viên phụ hùng hậu trong các clip của anh thực chất là các bà, các cô ở khu chợ gần nhà. "Tôi thuê khoảng 20 bà, cô ở chợ đóng vai người hâm mộ xếp hàng đón mình. Mức thù lao ban đầu là 50.000 đồng, khi nào cần gấp thì tôi sẽ tăng giá. Nhiều người xem tôi cứ tưởng đó là người hâm mộ thật, nhưng thực tế đều là thuê", anh kể.

Trên mạng xã hội, cái tên Thái Hòa 88 gắn liền với sê-ri nội dung đa dạng, điểm nhấn là những màn tương tác đầy tiếng cười với người cao tuổi và các mảnh đời khó khăn trên phố, ghi dấu ấn bằng câu nói thương hiệu: "Em Hòa con nhà bố Nam".

Ông chủ gara được diễn phim VTV

Ít ai biết rằng, Thái Hòa từng khao khát thi vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Dù đam mê bị trì hoãn do gia đình không ủng hộ, anh vẫn âm thầm nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật bằng cách tham gia vào các câu lạc bộ diễn xuất, đóng kịch.

Cơ duyên đến bất ngờ khi Thái Hòa nhận được cuộc gọi từ ê-kíp sản xuất phim VTV Cách em 1 milimet khi anh đang đi du lịch tại Sa Pa (Lào Cai). Đạo diễn chia sẻ rằng, ê-kíp đã chú ý đến Thái Hòa sau khi xem các video của anh trên mạng xã hội. Nhờ nét diễn tự nhiên, anh được mời vào vai bác sĩ Trường.

Thái Hòa (ngoài cùng bên trái) và dàn diễn viên phim "Cách em 1 milimet" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khi biết mình được đóng phim của VTV, tôi mừng như phát điên, khoe ngay với vợ rằng giấc mơ bấy lâu đã thành hiện thực", Thái Hòa nhớ lại.

Lần đầu đến trường quay, Thái Hòa không khỏi bỡ ngỡ khi thấy xung quanh toàn những diễn viên nổi tiếng. Anh ngại ngùng không dám bắt chuyện, thậm chí ngay cả cơm đoàn phim cũng không dám ăn.

Tuy nhiên, rào cản tâm lý đó nhanh chóng được xóa bỏ nhờ sự thân thiện của các đồng nghiệp như Long "Bún" (Hoàng Long), Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền), Hà Việt Dũng, những người đã liên tục động viên, hỗ trợ để một "tay ngang" như Hòa có thể bắt nhịp.

Vào vai bác sĩ Trường, một nhân vật có nét tính cách hài hước, trẻ trung khá tương đồng với bản thân ngoài đời, Thái Hòa thừa nhận anh "diễn như không diễn".

Tuy nhiên, bước chuyển từ màn hình điện thoại sang ống kính truyền hình chuyên nghiệp là một cú sốc về kỹ thuật với ông chủ gara. Anh phải học cách thích nghi với việc quay cùng lúc nhiều góc máy thay vì "one-shot" (quay một lần) bằng điện thoại, đồng thời phải điều chỉnh lại đài từ, học cách nhả thoại chậm lại và dùng ánh mắt để biểu cảm.

Sự nghiêm túc với đam mê giúp "mầm non" truyền hình Thái Hòa vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu. Những trích đoạn có sự góp mặt của anh trên VTV Giải trí thu hút hàng nghìn bình luận, đa số là sự ủng hộ của khán giả. Dù vậy, khi được gọi là "diễn viên", anh vẫn khiêm tốn nhắc mọi người đừng gọi thế vì cảm thấy mình chưa xứng với danh xưng đó.

Những hình ảnh hậu trường vui nhộn của Thái Hòa ở đoàn phim "Cách em 1 milimet" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc đóng phim chuyên nghiệp cũng đã thay đổi hoàn toàn tư duy làm clip hài trên mạng của Thái Hòa. Anh bắt đầu thanh lọc những video cũ có ngôn từ chưa chuẩn mực, hướng tới sự chỉn chu hơn.

"Đi đóng phim giúp tôi nâng cấp chất lượng nội dung rất nhiều. Tôi học được cách bố trí góc máy, cách dựng hậu kỳ tốt hơn", Hòa cho biết.

Dù hiện tại vẫn duy trì mô hình "cây nhà lá vườn" - vợ quay phim, chồng tự dựng, diễn viên là các bà cô ở chợ - các sản phẩm của "em Hòa con nhà bố Nam" đã chuyên nghiệp và nhân văn hơn.

Nói về tương lai, Thái Hòa vẫn không giấu được khát khao cháy bỏng: "Tôi mơ nhiều lắm, mơ được đóng phim tiếp, mơ đứng trên sân khấu diễn hài cùng các anh em thân thiết như Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi... Đó là động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện mình mỗi ngày".

Thái Hòa cũng hé lộ rằng, anh đã nhận được lời mời tham gia một vai nhỏ trong dự án phim mới của đạo diễn Khải Anh.