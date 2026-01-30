Rapper Đen Vâu: "Buổi đầu tập làm cha, khó kinh khủng"

Trước thềm Tết Nguyên đán 2026, rapper Đen Vâu ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Việc lớn. Đây là lần đầu tiên nam rapper lựa chọn hình tượng người cha làm trung tâm sáng tác.

Bài hát được xây dựng với bố cục 3 phần, tương ứng với những chuyển biến trong cuộc đời một người đàn ông khi trở thành người cha.

Ở phần mở đầu, Đen khắc họa những bỡ ngỡ đầu tiên khi bước vào hành trình làm cha: "Buổi đầu tập làm cha, khó kinh khủng. Đó là cuộc chiến không có vũ khí, không có binh chủng".

Theo nam rapper, đó là quá trình người đàn ông phải tự đối diện và vượt qua chính mình, rũ bỏ những thói quen cũ để chuyển mình từ vai trò người con trai sang trụ cột của gia đình.

Xuyên suốt ca khúc, Đen cũng nhấn mạnh sự thiêng liêng của khoảnh khắc được làm cha: "Sự sống này là điều kỳ diệu nhất thế gian, con đến đây, ta được ban niềm vinh dự".

Đen Vâu ra mắt ca khúc viết về tình cha (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sang phần điệp khúc, hành trình làm cha hiện lên như một sự đồng hành bền bỉ và nhẫn nại: "Chặng đường dài ta cầm tay con bước đi", "Con sông nào mà sâu ta cõng con qua"...

Ở phần cuối, ca khúc bước vào giai đoạn chiêm nghiệm sâu sắc hơn, khi người cha nghĩ về đấng sinh thành của mình.

Những câu hát thấm thía của anh: "Đến khi làm cha làm mẹ thì mới hiểu được lòng mẹ lòng cha", "Đến khi làm cha làm mẹ thì ta mới biết thương mẹ cha thêm", như một vòng tròn cảm xúc khép lại giữa các thế hệ.

Thông qua Việc lớn, Đen vinh danh những người đàn ông đang âm thầm gánh vác một công việc đặc biệt lớn lao, làm cha, lao động chân chính để nuôi dạy con cái và chăm sóc gia đình.

Phần điệp khúc bắt tai do nhóm Dòng Thời Gian thể hiện, kết hợp cùng những đoạn rap sâu lắng, giàu chiêm nghiệm của Đen, tạo nên màu sắc cảm xúc xuyên suốt tác phẩm.

Đây là lần đầu nam rapper viết về hình ảnh người cha trong âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam rapper cũng nhẹ nhàng nhắc nhở những người con hãy trân trọng quãng thời gian bên cha mẹ: "Thế mà lũ trẻ chúng mình nhiều khi quên rằng cha mẹ cũng chỉ là người trần thôi. Quên rằng thời gian không phải là hằng số...".

Việc Đen Vâu lần đầu viết về "lần đầu làm cha" thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi thời gian qua anh vướng tin đồn đã có con với ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ, những thông tin xoay quanh đời sống cá nhân của cặp đôi vẫn luôn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Hồi tháng 8/2025, loạt ảnh được cho là Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu bế cặp song sinh gây sốt mạng xã hội. Hai nghệ sĩ cũng vướng tin đồn đã tổ chức lễ ăn hỏi và có con, nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.