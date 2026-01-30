FPT Retail công bố kết quả kinh doanh với nhiều dấu ấn tích cực

Năm 2025, doanh thu hợp nhất của FPT Retail đạt 51.083 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, hoàn thành 106% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2024, hoàn thành 135% kế hoạch đề ra.

Trong đó, doanh thu online đạt 9.344 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Kết quả phản ánh nỗ lực cải thiện hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ ở một số mảng kinh doanh.

Đến cuối năm, FPT Retail sở hữu mạng lưới 3.263 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, Long Châu có 2.417 nhà thuốc và 223 trung tâm tiêm chủng, tăng lần lượt 474 nhà thuốc và 97 trung tâm so với đầu năm. FPT Shop duy trì quy mô ổn định với 623 cửa hàng, tối ưu hiệu quả vận hành.

Hệ thống Long Châu là động lực tăng trưởng chính, phục vụ 33 triệu khách hàng

Long Châu kiên định mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khẳng định vai trò là điểm tiếp cận y tế tin cậy trong cộng đồng. Với mạng lưới phủ rộng cùng vận hành đồng bộ, hệ thống hiện phục vụ khoảng 33 triệu khách hàng.

Năm vừa qua, doanh thu chuỗi đạt 34.501 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, đóng góp 68% doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Song song, hiệu quả hoạt động tiếp tục được duy trì ổn định, với doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc đạt khoảng 1,2 tỷ đồng/tháng.

Doanh nghiệp cũng mở mới nhiều nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng, nâng tổng quy mô lên 2.640 điểm phục vụ. Điều này góp phần đưa các dịch vụ y tế thiết yếu đến gần người dân, đặc biệt ở những vùng còn hạn chế trong tiếp cận chăm sóc.

Long Châu tự hào được phục vụ 33 triệu khách hàng.

FPT Shop phục hồi rõ nét, có lãi trở lại

Chuỗi FPT Shop cho thấy sự phục hồi tích cực khi có lãi trở lại. Doanh thu chuỗi đạt 16.809 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024, hoàn thành 105% kế hoạch năm.

Riêng quý IV/2025, doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả rõ rệt của quá trình tái cấu trúc. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 2,8 tỷ đồng/tháng ở quý IV, tăng 26% so với cùng kỳ, tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh năm 2026.

FPT Shop tối ưu danh mục sản phẩm, mở rộng các ngành hàng mới như điện máy, gia dụng, dịch vụ mạng di động ảo MVNO; đẩy mạnh đa kênh bán hàng, ứng dụng công nghệ và cải tiến quy trình.

Sau hai năm triển khai, dịch vụ MVNO đạt khoảng 620.000 thuê bao, giúp đa dạng hóa nguồn thu và tạo doanh thu ổn định trung - dài hạn. Các sản phẩm Apple cũng ghi nhận tăng trưởng trong các kỳ ra mắt mới, trong khi ngành hàng điện máy và gia dụng vững đà phát triển tích cực.

Vì Việt Nam khỏe mạnh bền vững: Hành trình ESG, công nghệ và sẻ chia của Long Châu

Đẩy mạnh thực thi các tiêu chuẩn ESG quốc tế, Long Châu đã được tổ chức EcoVadis trao tặng chứng nhận Committed Badge (ESG), ghi nhận định hướng phát triển bền vững, nỗ lực cải tiến trong quản trị, vận hành và chăm sóc cộng đồng. Doanh nghiệp cùng các đối tác triển khai nhiều sáng kiến xanh, tiêu biểu là dự án “Thu gom và tái chế nhựa từ vỉ thuốc vì tương lai xanh”.

Bên cạnh đó, Long Châu tích cực tham gia các diễn đàn chuyên môn về chuyển đổi số y tế và ứng dụng AI, tăng cường hợp tác công - tư với Bộ Y tế, các hiệp hội và đối tác quốc tế. Các hoạt động tập trung vào phòng ngừa, phát hiện bệnh từ sớm, từ xa, thúc đẩy truy xuất nguồn gốc minh bạch và nâng tầm nhận thức.

Long Châu chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vì một Việt Nam khỏe mạnh

Qua mạng lưới phủ khắp 34 tỉnh, thành, Long Châu triển khai nhiều chương trình vì sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ khẩn cấp hơn 9 tấn thuốc và hơn 2.000 liều vaccine uốn ván miễn phí.

Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phân phối thuốc chuyên biệt, thuốc khó và thuốc hiếm; tổ chức tầm soát sức khỏe và tiêm chủng lưu động miễn phí trên toàn quốc, mở rộng khả năng chăm sóc y tế cho người dân.