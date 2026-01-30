Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thêm 3 ngôi làng ở Ukraine

Chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn quyết liệt (Ảnh: Reuters).

Theo nguồn tin của Nga, các ngôi làng đó là Richne và Ternuvate ở vùng Zaporizhia phía Đông Nam và Berestok ở vùng Donetsk phía Đông.

Tuy nhiên, hiện Reuters chưa có bất kỳ nguồn tin độc lập nào xác nhận thông tin này.

Trong cùng ngày, Nga xác nhận đã đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm ngừng các cuộc tập kích đường không vào Ukraine cho đến ngày 1/2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

“Đó là về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán... Vâng, tất nhiên, đã có một lời đề nghị cá nhân từ Tổng thống Mỹ Donald Trump”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo ngày 30/1 khi trả lời câu hỏi liệu Nga có đồng ý kiềm chế các cuộc tập kích đường không vào Ukraine hay không.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky hôm 30/1 cũng cho biết Ukraine sẵn sàng đáp lại nếu Nga ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, vốn đang khiến thủ đô Kiev rơi vào tình trạng giá rét. Nhiệt độ tại thủ đô Ukraine dự kiến ​​sẽ giảm xuống mức thấp nhất là -26 độ C vào ngày 1/2 tới.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng đây không phải thỏa thuận chính thức giữa Nga và Ukraine.

Ông Zelensky cho biết cơ hội giảm leo thang xung đột đã được Mỹ đề xuất trong các cuộc đàm phán hòa bình ba bên tại Abu Dhabi cuối tuần trước. Theo nhà lãnh đạo này, thời gian hoặc địa điểm cho vòng đàm phán tiếp theo, đang được lên kế hoạch vào ngày 1/2 tới tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), có thể thay đổi.

Tổng thống Zelensky cho biết ông không biết khi nào cuộc họp tiếp theo giữa các nhà đàm phán Nga, Ukraine và Mỹ sẽ diễn ra.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đã tham dự vòng đàm phán trước đó, sẽ không tham gia cuộc họp cuối tuần này tại UAE.

Ngược lại, ông Zelensky nhấn mạnh rằng, tất cả các nhân sự tương tự phải có mặt tại vòng đàm phán tiếp theo để theo dõi tiến trình những gì đã được thảo luận trước đó.

“Ngày giờ hoặc địa điểm có thể thay đổi - bởi vì, theo quan điểm của chúng tôi, đang có những diễn biến trong tình hình giữa Mỹ và Iran. Và những diễn biến đó có thể ảnh hưởng đến thời điểm", Tổng thống Zelensky nói thêm.