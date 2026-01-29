Con dâu Beckham được cha tỷ phú chu cấp 1 triệu USD mỗi tháng tiêu vặt

Theo Daily Mail, trong khi vợ chồng David Beckham vẫn hỗ trợ tài chính cho con trai Brooklyn, mức chu cấp được duy trì ở mức vừa phải. Gia đình Beckham mong muốn Brooklyn sớm tự lập và xây dựng cuộc sống bằng chính khả năng của mình.

“Mặc dù vẫn cho Brooklyn khá nhiều tiền, đó không phải là kiểu chu cấp vô hạn. David và Victoria luôn kỳ vọng con trai họ có thể tự đứng trên đôi chân của mình”, một nguồn tin thân cận tiết lộ.

Brooklyn Beckham và cha mẹ ruột (Ảnh: Getty).

Trái ngược với quan điểm này, tỷ phú Nelson Peltz - cha ruột của Nicola - lại có cách nuôi dạy con khác biệt. Ông từng công khai chia sẻ: “Tôi cho con gái mình khoản trợ cấp 1 triệu USD mỗi tháng”, cho thấy sự cưng chiều đặc biệt dành cho cô con gái út.

Hiện tại, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đang sinh sống trong một căn biệt thự trị giá khoảng 11 triệu bảng Anh (gần 400 tỷ đồng) tại Hollywood (Mỹ). Theo Page Six, Nicola là người đứng tên sở hữu bất động sản này.

Một người bạn của gia đình Beckham từng tiết lộ rằng, phía gia đình Peltz cho rằng David và Victoria chưa hỗ trợ tài chính đủ mạnh cho con trai sau khi kết hôn.

Đế chế tài chính của gia đình Peltz

Nelson Peltz gây dựng sự nghiệp từ ngành thực phẩm đông lạnh, sau đó mở rộng sang sản xuất bao bì và đầu tư tài chính. Theo Forbes, tài sản ròng của ông hiện ở mức khoảng 1,6 tỷ USD.

Khởi nghiệp với công việc lái xe giao hàng cho doanh nghiệp gia đình A. Peltz & Sons, Nelson Peltz dần thăng tiến và thực hiện hàng loạt thương vụ mua lại trong ngành thực phẩm, xây dựng một đế chế kinh doanh vững mạnh. Sau đó, ông thành lập công ty đầu tư Trian, hiện quản lý khoảng 8,5 tỷ USD tài sản, với danh mục đầu tư gồm các tập đoàn lớn như Bank of New York Mellon, DuPont và Mondelez International.

Nicola Peltz nhận được sự yêu thương, cưng chiều từ gia đình (Ảnh: People).

Nelson Peltz sở hữu nhiều bất động sản xa hoa, nổi bật là dinh thự ven biển phong cách Regency tại Palm Beach, Florida (Mỹ), được định giá khoảng 334 triệu USD. Đây cũng là địa điểm tổ chức các hoạt động trong đám cưới hoành tráng của Nicola và Brooklyn vào năm 2022.

Ngoài ra, ông còn sở hữu khu bất động sản rộng lớn tại Bedford, New York (Mỹ), với bãi đáp trực thăng, sân băng trong nhà và thác nước riêng. Theo Tatler, tỷ phú này sử dụng hai chuyên cơ cá nhân và từng di chuyển đi làm bằng trực thăng.

Nelson Peltz cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật quyền lực, trong đó có Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Ông từng tiết lộ chính mình là người kết nối ông Trump và Musk trong một bữa sáng tại nhà riêng.

Cuộc sống “muốn gì được nấy” của Nicola Peltz

Lớn lên trong môi trường giàu có, Nicola Peltz được cho là quen với cuộc sống đủ đầy. Từ khi hẹn hò Brooklyn Beckham vào năm 2019, gia đình Peltz đã mua nhiều bất động sản tại Los Angeles (Mỹ) để cặp đôi sinh sống.

Đại gia đình Peltz trong hôn lễ của Nicola và Brooklyn vào năm 2025 (Ảnh: IG).

Sau khi kết hôn, Brooklyn và Nicola tiếp tục chuyển tới căn biệt thự trị giá 11 triệu bảng Anh (gần 400 tỷ đồng) tại Beverly Hills cùng một số bất động sản khác, đều do gia đình Peltz tài trợ. Đám cưới năm 2022 của cặp đôi, ước tính tiêu tốn khoảng 3 triệu bảng Anh (hơn 108 tỷ đồng), cũng do gia đình Nicola chi trả toàn bộ.

Tuy nhiên, một số nguồn tin thân cận nhà Beckham cho rằng, việc gia đình Peltz đứng ra chi trả hôn lễ xuất phát từ mong muốn kiểm soát quy mô và hình thức tổ chức hơn là lý do tài chính.

Hai quan điểm nuôi dạy con trái ngược

David và Victoria Beckham được cho là luôn đề cao việc để con cái tự lập, lao động và xây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực. Quan điểm này bắt nguồn từ xuất thân bình dân của David Beckham - người lớn lên trong gia đình lao động tại Đông London - và hành trình khởi nghiệp nhiều thăng trầm của Victoria Beckham trong lĩnh vực thời trang.

Nicola Peltz lớn lên trong nhung lụa và sự hậu thuẫn tối đa của cha ruột (Ảnh: IG).

Trong khi đó, Nicola Peltz bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2006, từng tham gia các dự án như The Last Airbender, Transformers, và gần đây thử sức với vai trò biên kịch, đạo diễn trong phim Lola. Brooklyn Beckham lại liên tục thay đổi hướng đi, từ nhiếp ảnh, ẩm thực đến kinh doanh cá nhân.

Những khác biệt về nền tảng gia đình, tài chính và cách nuôi dạy con được cho là một trong những nguyên nhân khiến mâu thuẫn giữa Brooklyn và gia đình Beckham ngày càng căng thẳng.

Mối quan hệ trong gia đình Beckham leo thang khi Brooklyn công khai chỉ trích cha mẹ trong một tuyên bố dài, cáo buộc họ kiểm soát và can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh. Nam đầu bếp khẳng định không có ý định hàn gắn. Trước những lời cáo buộc của con trai cả, vợ chồng Beckham lựa chọn im lặng.

Mới đây, David, Victoria và các con còn lại xuất hiện cùng nhau tại Paris (Pháp) để ủng hộ Victoria Beckham nhận Huân chương Nghệ thuật và Văn học của Pháp. Trong khi đó, Brooklyn và Nicola lại chọn nghỉ dưỡng riêng tư tại Malibu (Mỹ). Truyền thông Mỹ nhận định, rạn nứt trong gia đình Beckham hiện rất khó hàn gắn.