Dáng vóc “đồng hồ cát” quyến rũ của vợ tỷ phú Jeff Bezos

Ngày 7/8, tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez xuất hiện tươi tắn khi di chuyển từ siêu du thuyền Koru lên bờ để dùng bữa trưa.

Người đẹp 56 tuổi gây chú ý với chiếc áo bra màu nâu, khoe trọn vòng một. Bà được chồng dìu lên thuyền khi trở về sau bữa trưa. Nhà sáng lập Amazon thân thiện vẫy tay khi phát hiện có người theo dõi.

Tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại Tây Ban Nha (Ảnh: DM).

Xuất hiện trên thuyền cùng vợ chồng Bezos còn có tài tử Leonardo DiCaprio và bạn gái của anh, người mẫu Vittoria. Vài ngày trước, bà Lauren cũng diện trang phục nóng bỏng mắt khi đi dạo cùng chồng trên hòn đảo đắt đỏ bậc nhất châu Âu, đảo Ibiza (Tây Ban Nha).

Ibiza được mệnh danh là thiên đường ăn chơi của người nổi tiếng và giới hoàng tộc toàn cầu. Giá cả các dịch vụ và nhà hàng trên đảo cũng được đánh giá đắt đỏ bậc nhất châu Âu.

Ở tuổi U60, bà Sánchez vẫn sở hữu dáng vóc nóng bỏng (Ảnh: DM).

Sau đám cưới thu hút truyền thông hồi tháng 6 vừa rồi tại Italy, tỷ phú Jeff Bezos và nữ MC Lauren Sánchez cùng nhau du ngoạn khắp thế giới, cùng tận hưởng cuộc sống tân hôn.

Theo People, cựu MC 56 tuổi gây chú ý trong chuyến nghỉ dưỡng khi đeo chiếc đồng hồ Richard Mille RM07 Intergalactic Dark Night, có giá bán lẻ 305.000 USD. Chiếc đồng hồ này là món quà cưới của tỷ phú Jeff Bezos dành cho bà Sánchez trong hôn lễ hồi tháng 6 vừa rồi.

Tỷ phú Jeff Bezos luôn dành cho vợ cử chỉ ngọt ngào (Ảnh: DM).

Jeff Bezos (61 tuổi) là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, tỷ phú đưa Amazon đã trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới.

Tỷ phú Jeff Bezos là người giàu thứ 3 trên thế giới, theo Forbes. Ông từng trải qua cuộc hôn nhân dài 25 năm và có 4 con chung với vợ cũ trước khi đến với bà Lauren.

Lauren Sánchez (56 tuổi) là diễn viên, MC kiêm bà chủ hãng sản xuất phim người Mỹ. Bà từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 con riêng trước khi gắn bó với Jeff Bezos vào năm 2018.

Cặp đôi nổi tiếng tiếp tục xuất hiện trên đảo Ibiza vào ngày 8/8 (Ảnh: DM).

Ông Jeff Bezos và bà Lauren Sánchez công khai mối quan hệ vào năm 2019 và đính hôn vào năm 2023. Theo tờ L'Officiel Mỹ, tỷ phú Jeff Bezos cầu hôn bà Lauren Sánchez với chiếc nhẫn kim cương 20 carat trị giá 2,5 triệu USD.

Một nguồn tin nói thêm, cặp đôi quyền lực được cho là đã ký hợp đồng tiền hôn nhân. Tỷ phú Jeff Bezos sở hữu khối tài sản hơn 220 tỷ USD trong khi bà Lauren Sánchez có trong tay 35 triệu USD.

Bà Lauren luôn lựa chọn những trang phục phù hợp dáng vóc và giúp bản thân nổi bật (Ảnh: DM).

Khi sánh đôi cùng vợ, Jeff Bezos cũng phong độ và trẻ trung hơn (Ảnh: News).

Những chiếc váy da ôm sát cũng không thể làm khó nữ MC 56 tuổi (Ảnh: DM).