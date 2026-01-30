Điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng U23 Việt Nam

Chiều 30/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị làm nền tảng vững chắc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thông qua việc tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh và triển khai các dự án công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Hai bên cùng khẳng định nỗ lực thúc đẩy tạo đột phá trong lĩnh vực hợp tác kinh tế - trụ cột chính trong quan hệ hai nước, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Trong đó, hai bên tập trung vào các lĩnh vực chất bán dẫn, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị thông qua các dự án của các tập đoàn lớn Hàn Quốc.

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ - trụ cột hợp tác mới trong quan hệ hai nước; tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa, du lịch, địa phương và không ngừng vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tại cuộc điện đàm, cảm ơn lời chúc mừng của Tổng thống Lee Jae Myung đối với thành tích giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Hàn Quốc trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc bao gồm các huấn luyện viên bóng đá đã có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mong muốn hai nước hợp tác và đồng hành sâu rộng hơn nữa để thu được nhiều thành tích lớn hơn, trở thành biểu tượng cho quan hệ hai nước.

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đồng thời phối hợp duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có Bán đảo Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Hàn Quốc tích cực chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc và thúc đẩy sớm tổ chức Hội nghị cấp cao Mê Công - Hàn Quốc.

Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp năm 2026

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP).

Tổng Bí thư đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Singapore hơn 50 năm qua, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025. Hợp tác kinh tế là điểm sáng với Singapore tiếp tục là nước dẫn đầu đầu tư ASEAN (thứ hai thế giới) tại Việt Nam với 4.400 dự án trị giá 90 tỷ USD.

Tổng Bí thư đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 3/2025 (Ảnh: Báo Nhân dân).

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước tăng cường hợp tác ASEAN và tập trung củng cố tin cậy chính trị qua tiếp xúc cấp cao, triển khai Chương trình Hành động 2025-2030, sớm triển khai cơ chế đối thoại hai Đảng.

Người đứng đầu Đảng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, phát triển VSIP 2.0, trao đổi tín chỉ carbon…

Đồng thời, hai bên đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam; mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch...

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Lawrence Wong nhất trí cao với các đánh giá và đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Thủ Tướng Singapore nhấn mạnh mong muốn tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực khác, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Thủ tướng Lawrence Wong cho biết Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án này hiện diện ở Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ Singapore tin tưởng với quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Singapore sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong thời gian tới.