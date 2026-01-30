Hòa Minzy bị chỉ trích "kém duyên" khi mời bố mẹ lên nhận giải Mai Vàng

Tối 29/1, lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 diễn ra ở TPHCM, quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Một trong những gương mặt nổi bật ở lễ trao giải năm nay là ca sĩ Hòa Minzy. Cô thắng lớn với 3 giải thưởng: MV của năm (Bắc Bling), Nữ ca sĩ được yêu thích nhất và Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng.

Hòa Minzy bội thu giải thưởng tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau lễ trao giải, đông đảo khán giả chúc mừng Hòa Minzy, cho rằng cô được ghi nhận xứng đáng sau những dấu ấn suốt thời gian qua. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến tranh luận về Hòa Minzy xoay quanh màn nhận cúp Nữ ca sĩ được yêu thích nhất.

Ở tình huống này, Hòa Minzy và SOOBIN thắng giải Nữ/Nam ca sĩ được yêu thích nhất. Đây là hạng mục quan trọng, có sự cạnh tranh của nhiều ứng cử viên nặng ký. Hòa Minzy và SOOBIN đều vỡ òa hạnh phúc khi được xướng tên chiến thắng.

Hòa Minzy mời cha mẹ lên sân khấu chung vui (Ảnh: Ban tổ chức).

Bày tỏ niềm vui trong khoảnh khắc nhận cúp, Hòa Minzy nhắc đến cha mẹ đang ngồi dưới khán đài và "xin phép SOOBIN được mời cha mẹ lên nâng cúp cùng mình". Ca sĩ nói đây là giải thưởng Mai Vàng đầu tiên cô nhận được sau 12 năm làm nghề nên muốn có gia đình chung vui. Ngay sau đó, cha mẹ nữ ca sĩ bước lên sân khấu chia sẻ niềm vui cùng con gái.

Nhiều người cho rằng Hòa Minzy thiếu tinh tế khi "chiếm sự chú ý" trong màn nhận giải chung cùng SOOBIN. Một số ý kiến chỉ trích nữ ca sĩ phản ứng hơi thái quá và làm mất thời gian của ban tổ chức trong một chương trình đang truyền hình trực tiếp.

Khán giả bình luận: "Hòa Minzy phát biểu xong rồi mời cha mẹ lên nâng cúp, còn SOOBIN chưa nói được câu gì"; "Hòa Minzy nên tiết chế lại để nhường sóng lên hình cho nghệ sĩ khác. Vì cảm xúc của cô ấy mà sau đó các thành viên nhóm Chín muồi của Anh trai vượt ngàn chông gai không thể phát biểu vì hết thời gian chương trình"; "Biết là Hòa Minzy vui mừng nhưng cô ấy kém tinh tế khi làm ảnh hưởng đến tập thể"...

Màn nhận giải của Hòa Minzy bên cạnh SOOBIN gây tranh luận (Ảnh: Facebook nhân vật).

Rạng sáng 30/1, Hòa Minzy lên tiếng trên trang cá nhân. Cô cho biết bản thân chỉ muốn cùng gia đình chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời trong lễ trao giải.

"Sau khi bố mẹ lên, tôi và bố mẹ không nói một lời nào hay "cướp sóng" gì. Sau 12 năm, đây là lần đầu tiên bố mẹ tôi được cùng tôi nhận giải thưởng. Hôm nay tôi nhận 3 giải, một lần tôi không phát biểu, một lần tôi nói rất ngắn và một lần tôi cùng bố mẹ lên và không nói gì thêm. Xin hãy hiểu và đừng trách tôi vô tâm nhé", Hòa Minzy giải thích.

Tuy nhiên, phần chia sẻ từ nữ ca sĩ vẫn vấp phải một số ý kiến trái chiều. Hiện tại cô đã xóa bài đăng về vụ việc.

Cũng có quan điểm bênh vực Hòa Minzy. Người hâm mộ cho rằng nên thông cảm với nữ ca sĩ trong khoảnh khắc xúc động khi nhận giải thưởng lớn ở Mai Vàng. Khán giả cũng chỉ ra rằng, khi cha mẹ Hòa Minzy bước lên sân khấu, họ chỉ chụp hình cùng nữ ca sĩ. MC cũng đã mời SOOBIN phát biểu nên không có chuyện nam ca sĩ bị ảnh hưởng bởi màn chung vui của Hòa Minzy bên gia đình.