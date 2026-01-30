Áp đảo các đối thủ, Đình Bắc được vinh danh ở giải thưởng của AFC

Chiều 30/1, cuộc bầu chọn của các cổ động viên (CĐV) giải “Cầu thủ ấn tượng nhất” giải U23 châu Á đã chính thức khép lại. Ở cuộc đua này, hai cầu thủ Đình Bắc (U23 Việt Nam) và Li Hao (U23 Trung Quốc) đã cạnh tranh vô cùng gắt gao trong những ngày qua. Đáng chú ý, có thời điểm Li Hao dẫn đầu với 90% lượt bình chọn. Tuy nhiên, Đình Bắc đã tăng tốc mạnh mẽ và chiếm lại vị trí số một.

Đình Bắc nhận giải Cầu thủ ấn tượng nhất giải U23 châu Á (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Cuối cùng, Đình Bắc đã vươn lên giành giải thưởng này khi số lượng bình chọn tăng vọt trong ngày hôm nay. Tiền đạo của U23 Việt Nam đã nhận được 86,7%, vượt xa hoàn toàn so với Li Hao (10,44%).

Những người còn lại góp mặt trong danh sách này là Ali Azaizeh (Jordan), Leonardo Shahin (Lebanon), Rakan Al Ghamdi (Saudi Arabia), Mathias Macallister (Australia), Ali Al Memari (UAE), Kim Do Hyun (Hàn Quốc) và Sardorbek Bakhromov (Uzbekistan).

Trong đó, Ryunosuke Sato, người nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 châu Á do ban tổ chức bình chọn, chỉ nhận được 0,19% số phiếu.

Số phiếu bình chọn của từng cầu thủ (Ảnh: AFC).

Ở giải U23 châu Á vừa qua, Đình Bắc đã thi đấu nổi bật khi giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Danh hiệu do CĐV bình chọn phần nào phản ánh sự ghi nhận của người hâm mộ trước những đóng góp nổi bật của anh.

Đáng chú ý, Đình Bắc hiện còn dẫn đầu một cuộc bình chọn khác của AFC, dành cho “Bàn thắng gây ấn tượng nhất giải", với cú đánh đầu ngược đẹp mắt vào lưới U23 UAE ở tứ kết.