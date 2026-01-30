Phường Hà Nam, Ninh Bình sẽ bắn pháo hoa, tổ chức đại nhạc hội đón năm mới

Bắt đầu vào lúc 20h ngày 16/2, chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Thanh âm di sản - Khát vọng năm châu” không chỉ là một lễ hội âm nhạc, mà còn hứa hẹn mang đến một hành trình đánh thức mọi giác quan, nơi mỗi khán giả là một “điểm sáng” góp phần tạo nên bức tranh nghệ thuật rực rỡ chào đón năm mới.

Với sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, chương trình được thiết kế chặt chẽ, dẫn dắt cảm xúc của khán giả qua những cung bậc cảm xúc tự hào, yêu quê hương, đất nước qua những trải nghiệm âm nhạc và ánh sáng.

Theo đó chương 1 “Hành trình di sản - Kết nối tương lai” tập trung vào các ca khúc sử thi hào hùng và lòng tự hào dân tộc. Khán giả sẽ được sống lại những trang sử oai hùng qua các tiết mục như Trường ca Sử Việt, Mùa xuân trên quê hương, Ngàn hoa dâng Bác…

Ảnh 3D phối cảnh chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026” tại Hà Nam trong đêm giao thừa (Ảnh: BTC).

Với chương 2 mang chủ đề “Tinh hoa đất thiêng - Sắc màu hội tụ”, chương trình khắc họa vẻ đẹp di sản của vùng đất Cố đô và sự chuyển mình mạnh mẽ của Ninh Bình trong kỷ nguyên mới.

Các tiết mục tiêu điểm như Về Ninh Bình lắng nghe đất thở, Ninh Bình kiêu hãnh, Bức tranh thơ sẽ vẽ nên một Ninh Bình vừa bình dị, thanh tao, vừa kiêu hãnh với những công trình trọng điểm đang hiện lên từng ngày.

Chương 3 mang chủ đề “Xuân đất nước - Khát vọng cất cánh” lại đem đến không gian âm nhạc trẻ trung, tưng bừng với những giai điệu hiện đại. Các nghệ sĩ sẽ khuấy động bầu không khí bằng những bản phối bùng nổ như Như hoa mùa xuân, Khúc giao mùa, Việt Nam - tự hào tiếp bước tương lai.

Màn trình diễn pháo hoa do Tập đoàn Sun Group tài trợ hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút giao thừa đầy cảm xúc (Ảnh: Sun Group).

Tiết mục được chờ đợi nhất có lẽ là màn đếm ngược và màn trình diễn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút chào đón thời khắc năm mới do Tập đoàn Sun Group tài trợ. Trong ánh sáng lung linh của pháo hoa và sắc đỏ rực từ những chiếc vòng tay LED, giai điệu Happy New Year vang lên sẽ mở ra một năm mới Bính Ngọ đầy kỳ vọng.

“Tết quê hương 2026” sẽ mang đến đêm đại nhạc hội cho người dân Hà Nam trước thềm năm mới (Ảnh: Sun Group).

Với sự đầu tư công phu và đổi mới cả về nội dung, hình thức và áp dụng công nghệ hiện đại, cuốn hút, chương trình nghệ thuật “Tết quê hương 2026” tại phường Hà Nam được kỳ vọng tạo nên một dấu ấn rực rỡ, khẳng định vị thế của một trung tâm văn hóa mới, sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngoài phường Hà Nam, chương trình nghệ thuật “Tết quê hương - Ninh Bình 2026” cũng được đồng loạt tổ chức tại 2 phường Hoa Lư và Nam Định nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời mang đến những giây phút hân hoan, phấn khởi cho người dân và du khách trong thời khắc đón năm mới.